Hayatlara farklı bakış

Bekle Beni Zülfü Livaneli Can Yayınları Roman

Usta kalem Zülfü Livaneli’nin ilk haftasında ikinci baskıya giren yeni romanı ‘Bekle Beni’, okurları 60’ların sonuna, 70’lerin başına götürüyor. Livaneli aşk, dostluk, aile bağları ve özgürlük mücadelesini Leyla ve Selim’in hikâyesi üzerinden sunuyor.Bir aşkın direnişle nasıl güçlendiğini de gözler önüne seriyor.

Aylardan Kasım Günlerden Perşembe Ayşe Kulin Everest Yayınları Roman

Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamını kişisel taraflarıyla ele alan kitap; çocuk Mustafa’dan delikanlıya, dosttan âşığa, evliden boşanmışa ve her daim yalnız kalan adama uzanan bir iç dünyanın kapılarını aralıyor. Ayşe Kulin romanında okuru ‘Mustafa’yı tanımaya davet ediyor.

Tercih Ceren Ceran Masa Kitap Roman

Ceylan’ın ve Asiye’nin hikâyesi, kaderin dayattığı rollere razı gelmeyenlerin, kendi yolunu seçmeye çalışanların sesi oluyor. Gidemeyenin ve gidenin yaşamına odaklanan roman, üniversite tercihiyle başlayan bir yol ayrımının ardından iki farklı hayata uzanıyor ve güçlü bir Türkiye panoraması çiziyor.

Bir Rahibeye Ağıt William Faulkner Çeviren: Ünal Aytür Yapı Kredi Yayınları Modern Klasikler-Roman

Faulkner’ın Nobel’den sonraki ilk romanı ‘Bir Rahibeye Ağıt’, tiyatro biçiminde kurguladığı bölümleri ve derin sorgulamalarıyla iyilik

ve kötülük, inanç ve vicdan ekseninde insanlığa yakılmış güçlü bir ağıt gibi.