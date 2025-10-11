Hayatın ve hikâyelerin izinde

Haberin Devamı

Yunanca Dersleri

Han Kang

Çeviren: Göksel Türközü

April

Roman

2016’da Uluslararası Booker Ödülü’nü, geçen yıl da Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan yazar bu kitabında gözlerini kaybeden bir adamla sesini kaybeden bir kadının arasında kurulan beklenmedik bağı konu ediyor. Duyuları yeniden düşünmeye çağıran, hayatın özünü hatırlatan bir metin...

Altı Harfli Bir Tatlı

Şermin Yaşar

Doğan Kitap

Roman

2021’de Sait Faik Hikâye Armağanı’nı kazanan, Ankara’daki Kelime Müzesi’nin ve Anne Müzesi’nin kurucusu Şermin Yaşar’ın yeni kitabı çocuklarının dünyasında yer bulamayan bir annenin hikâyesini anlatıyor.

Bir gün ortadan kaybolan Selime Teyze, annesiz büyüyen Meltem’le karşılaşır...

Çocuğunuzu Müzikle Büyütün

Benal Tanrısever

Doğan Kitap

Psikoloji

Yayınevinin ‘Ebeveynin Yolculuğu’ serisinden çıkan bu kitapta 0-6 yaş çocuklar için uygulamalı öneriler var. Piyanist Benal Tanrısever’in kaleme aldığı çalışma; ‘bebekler anne karnında müzik dinler mi, hangi enstrümanla başlamalı, neden klasik müzik dinlemeli’ gibi sorulara yanıt veriyor.

Aşk Bir Hastalık mı?

Yankı Yazgan

İnkılâp Yayınevi

Deneme

Psikiyatr Yankı Yazgan’ın yazılarından ve çizimlerinden oluşan kitap, yenilenmiş baskısıyla raflarda. Yazar ‘Kalp Beyin Çizgisinden Yazılar’ altbaşlığını taşıyan çalışmasında okuru hayatın ayrıntılarından evrensel konulara uzanan bir yolculuğa davet ediyor. Fikir jimnastiği yapmayı sevenler kaçırmasın.