Hayatımızın yeni yıldızları

Gökhan Kutluer-Yazar, dijital pazarlama uzmanı

İtalya’nın koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü şehri Bergamo’da yaşayan yazar Gökhan Kutluer’in İtalya macerası 2016 mayısında başlamış. Bisikletiyle sokak sokak gezerek yaptığı paylaşımlarla tanınıyor. Twitter’da 15 bin takipçisi var. Salgının yayılmasıyla birlikte Türkiye’deki takipçilerinin panik yapmasını önlemek ve virüs hakkında bilgilenmelerini sağlayacak paylaşımlar yapmaya karar vermiş. Bununla da yetinmemiş; karantina günlerinde evde oturmak yerine hastanelere bağış yapmış, Nijeryalı göçmen bir aileye yardım etmiş. Ardından Kızılhaç’ın sağlık çalışanlarına destek olacak ekipler kurmak amacıyla başlattığı gönüllük programına katılmış. Bu program dahilinde temel ilkyardım ve psikoloji eğitimleri almış. Bu süreçte onu en çok, Çin’de olduğu için insanların virüsü uzun süre ciddiye almaması şaşırtmış. Türkiye’de koronavirüs ülke sınırlarına girene kadar Google’da daha önce virüs ile ilgili hiçbir araştırma yapılmadığına da dikkat çekiyor. Kutluer, yaşadığı günleri; “Karantina’da 22’nci günüm. İlk başlarda sokakta antrenmanlarıma devam edebiliyordum. Fakat insanlar bu özgürlüğü suistimal ettiği için İtalyan hükümeti sokağa çıkma konusuna daha da kısıtlama getirdi. Bu nedenle artık koşamıyorum sadece markete gidiyorum. Gönüllü ekiplerde çalıştığım için bir-iki saat dışarı çıkabiliyorum. Dönem dönem ambulans seslerinin artmasıyla kafayı yiyecek gibi hissettiğim oldu. Burada beni en çok zorlayan şey ambulans sirenleri. Dev bir hastane sanki şehir, sürekli siren sesleri duyuyorsunuz” sözleriyle anlatıyor. Kutluer’in “Yürüdüğüm, bisikletimle geçtiğim sokaklarda şimdi naaşlar taşınıyor. Arkadaşlar; bu virüs bir ideoloji ya da din değil. Bunun inançla bir ilintisi yok. Çok fazla insan ölüyor. Orada birbirinize dikkat edin, bulaştırmayın bu virüsü” Tweet’i kısa sürede 2 bin 500 RT ve yaklaşık 8 bin beğeni aldı.

Twitter: @gokhankutluer

Prof. Dr. Ateş Kara

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi



Televizyon kanallarında sıkça görmeye alıştığımız Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüs ile ilgili yaptığı bilgilendirici açıklamaları ve sempatik tavırlarıyla en sıkı takip edilen isimlerden biri.

Twitter: @AtesAtesKara



Doç. Dr. Oytun Erbaş

Fizyoloji Uzmanı



TÜBİTAK’ta deneysel tıp uzmanı olarak görev yapan Doç. Dr. Oytun Erbaş, katıldığı YouTube yayınları ve televizyon programlarında yaptığı açıklamalarla ve diğer bilim insanlarının yaklaşımlarından farklı yorumlarıyla çok konuşuluyor, hatta son günlerde halkı yanıltabileceği iddiasıyla eleştirilere de maruz kalıyor. Twitter: @Oytun_Erbas



3BoyutluDestek ekibi



Bir iyilik hareketi başlatıp 3 boyutlu yazıcı sahiplerine çağrı yaparak sağlık çalışanları için ülke çapında ücretsiz yüz maskesi üretimine geçtiler. Salgınla mücadele için kolektif üretim hareketi başlatan 3BoyutluDestek ekibinin çalışmaları, sosyal medyanın en çok alkış alan paylaşımlarından oldu.

Twitter: @3BoyutluDestek //

3boyutludestek.org



Senem Önen-Aldo Moro Üniversitesi Biyoloji Bölümü Araştırma Görevlisi



İtalya’nın Bari şehrinde yaşayan araştırma görevlisi Senem Önen’in koronavirüs deneyimlerini Facebook üzerinden “Balkondan balkona müzik yapıyorlar. Bir şekilde morallerini yüksek tutmaya çalışıyorlar

ama hastaneden gelen videoları görmüyorsunuz. Yatak kapasitelerinin nasıl yetersiz kaldığını göremiyorsunuz. İnsanların nasıl öldüğünü görmüyorsunuz” sözleriyle paylaştığı video, Youtube ve farklı sosyal medya mecralarından defalarca kez paylaşıldı ve ortalama 50 binden fazla izlendi.

Facebook: Senem Onen

Zavadak Dayı



Manavgat’ta karıştığı trafik kazasının ardından kendisine çarpan araç sürücüsüne “Kororonavirüsten mi kaçıyor? Zavadak!” diye seslenen Bekir Varol’un videosu, YouTube’un en çok güldüren paylaşımlarından biri oldu.



Nevşehir Belediyesi





Nevşehir Belediyesi’nin resmi hesabından paylaştığı ‘Foşur Foşur yıkadık’ isimli videosu Twitter’da kısa sürede TT oldu. İtfaiye çalışanlarının Nevşehir sokaklarını yıkarken görüntülendiği video ilginç müziğiyle de dikkat çekiyor. Paylaşım Twitter’da 178 bin 400 beğeni aldı, 15 bin kişi tarafından RT edildi. Twitter: @nevsehir_bel



Tek paylaşımla patlayan şarkılar

Şafak Salda



Radyocu Şafak Salda’nın YouTube hesabından paylaştığı ‘Ciao Bella’ uyarlaması karantina marşı Youtube’da 144 bin kişi tarafından izlendi.

Twitter: @shafaksalda



Doğanay Tüzüngüç

Kübalı şarkıcı Camila Cabello’nun ‘Havana’ şarkısının sözlerini koronavirüse uyarlayan Doğanay Tüzüngüç’ü YouTube’da beş günde yaklaşık 30 bin kişi izledi.

Facebook: Doğanay Tüzüngüç



Aydın Aydın ‘Korona Var Öpme’





Türkücü Aydın Aydın’ın üç farklı dilde seslendirdiği ‘Korona var Öpme’ şarkısı, Hakkari’nin karlı dağlarında çekilen klibiyle YouTube’da bir ayda bir milyondan fazla izlendi. YouTube’da 1,294,565 kez izlendi ve 11,301 beğeni aldı.



Yabancı fenomenler

İtalyan belediye başkanları



İtalya’da belediye başkanlarının karantina tedbirlerine uymayanlara tepki gösterdiği videolar, yüzbinlerce kişiye ulaştı. Özellikle Salemo Belediye Başkanı Vincenzo De Luca’nın karantinaya rağmen mezuniyet partisi yapmak isteyen öğrencilere verdiği “Orayı ateşe veririm” tepkisi haber kanallarında gündeme girdi. “Bu başkanlar neredeyse ben de orada yaşamak istiyorum!” diyenler oldu.

Stay Homas





Kanadalı cazcı Michael Buble’ın kendi hesabından paylaştığı Stay Homas (Evde Kal) isimli Arjantinli grubun bu süreç için bestelediği ‘Gotta be patient’ (Sabırlı olmalıyım) videosu yaklaşık 400 bin görüntülenmeyle Instagram’ın en çok beğenilen paylaşımlarından biri oldu. Instagram: @stay.homas





