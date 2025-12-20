Haberin Devamı

Profesyonel hayatını bir kenara bırakamayan ama tutkusuna da dört elle sarılan üç isim: Tuba Reyhan finans sektöründe eğitim yöneticisi, Elif Çohaz hukuk danışmanı, Emirhan Koca’ysa bir radyo kanalında prodüksiyon ve yayın operasyonu üzerine çalışıyor. Bir yandan kurumsal işlerini, bir taraftan da müzik yapıyorlar. Beyaz yakalı müzisyenlerle konuştuk...

◊ Müzikle ne zamandan beri profesyonel olarak ilgileniyorsunuz?

Tuba Reyhan: Kendimi bildim bileli müzikle iç içeyim. İlkokuldan üniversitenin sonuna kadar okul etkinliklerinde sahneye çıkardım. Profesyonel olarak sahneye ilk kez 2019’da çıktım ve bir şarkım da yayımlandı.

Elif Çohaz: Müzikle iç içe olduğum bir evde büyüdüm. 4-5 yıldır da profesyonel olarak kariyerime devam ediyorum. 4 şarkım yayımlandı.

Emirhan Koca: Müzikle ilgili bir şeyler yapma

düşüncesi çocuk yaşta başlasa da profesyonel olarak 3 yıldır müzik yapıyorum. Bugüne kadar 9 şarkı

yayımladım.

◊ Bu işi yapma kararını nasıl aldınız?



Tuba Reyhan: ‘38 oldun, ne bekliyorsun, hayalini ne zaman gerçekleştireceksin’ dedim kendime.

Emirhan Koca: Benim dönüm noktam pandemiydi. O zamana dek hep yorumcuydum. Denemeye başladıktan sonra kendi şarkılarımı da

yapabileceğimi gördüm ve üstüne gittim.

◊ Müzikle ilgili her şeyi yalnız mı yapıyorsunuz?

Tuba Reyhan: Yeni bir isimseniz ilk aşamada sizi her açıdan destekleyebilecek bir şirketle anlaşma sağlayabilmeniz zor. Ben ilk şarkımın dağıtımını diğer bağımsız sanatçıların kullandığı platformlar üzerinden gerçekleştirdim. Tanıtım sürecinde de kendi kişisel bağlantılarım üzerinden ilerledim.

Elif Çohaz: Son şarkımda bir dağıtım şirketiyle anlaştım. Şirketle anlaşmanız bağımsızlığınıza zarar vermiyor çünkü hâlâ şarkınızın prodüksiyonunu ve masraflarını siz üstleniyorsunuz.

Emirhan Koca: Yedi şarkının da dijital dağıtımında bir şirketle çalışmıştım ama zamanla kişisel bağlantılarımın onlardan çok daha iyi olduğunu düşünmeye başladım. Bundan sonra şarkılarımı bağımsız olarak çıkaracağım.

◊ Dengeyi nasıl koruyorsunuz? Dışarıdan bakınca iki farklı hayatınız var gibi...

Tuba Reyhan: İki farklı hayatım olduğunu düşünmüyorum. Şarkım çıktığında herkes bunu tanıdığı Tuba’yla ilişkilendirerek bir yerlerde paylaştı. Lise arkadaşlarım ‘sınıfta şarkı söyleyen Tuba’, iş arkadaşlarım ‘ofiste bizi mest eden Tuba’ diye...

Elif Çohaz: Ben iki farklı Elif olduğumu hissediyorum. Ofise girdiğim anda ciddi, konsantre, iş odaklı birine dönüşüyorum. İkisinin bir arada olması bazen zor ama dengeyi kurduğumda ikisi de birbirini besliyor.

Emirhan Koca: Kurumsalda çalışmak, ürettiğim müziği dinleyecek insanları daha iyi tanımamı sağlıyor. Yani bir yandan sahayı gözlemliyorum, bir yandan üretiyorum.

‘En önemlisi mental sağlık’

◊ Bağımsız müzisyen olarak dijital platformlarda şarkı çıkarmanın en zor yanı nedir?

Tuba Reyhan: Bağımsız müzisyenlik sadece şarkı yazmakla bitmiyor. Bir yandan müzik üretirken, diğer yandan algoritmaları, pazarlamayı ve dinleyiciye ulaşma yollarını öğreniyorsunuz. Tek kişi koca bir ekip gibi çalışmanız gerek.

Emirhan Koca: En çok dikkat edilmesi gereken şey bence mental sağlık. Bu süreçte çok fazla belirsizlik, beklenti ve yorgunluk oluyor. Kendini ayakta tutmayı öğrenmek önemli.