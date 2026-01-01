×
‘Hatıralar sarmış dört bir yanımızı’

‘Hatıralar sarmış dört bir yanımızı’
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2026 16:37

Gülden Karaböcek ilk kez 25 yıl önce söylediği şarkıyla, Koray Avcı’ysa bir Barış Manço klasiğiyle karşımızda. Cem Adrian ve Demet Sağıroğlu’ysa etkileyici bir düete imza atmış.

YENİ DÜZENLEMEYLE

Koray Avcı, bir Barış Manço klasiği olan ‘Anlıyorsun Değil Mi?’yi Alper Atakan’ın düzenlemesiyle yeniden söylüyor. Sözü ve bestesi Barış Manço’ya ait olan şarkıyı Koray Avcı şarkıya yakışır enerji ve ustalıkla yorumlamış,

‘Anlıyorsun Değil Mi?’ (Tekli)
Koray Avcı
DokuzSekiz Müzik

 

İLK DÜET

Cem Adrian ve Demet Sağıroğlu ‘Bir Gün Gideceğim Buradan’ şarkısı için bir araya geldi.  İkilinin büyüleyici bu ilk düetinin sözleri Sağıroğlu’nun, müziğiyse Yunan bestecisi Stamatis Spanoudakis’in imzasını taşıyor.

 ‘Bir Gün Gideceğim Buradan’ (Tekli)
Cem Adrian, Demet Sağıroğlu
Sony Music Türkiye

 

SANDIKTAN ÇIKTI

Müzik kariyerinde 55 yılı geride bırakan Gülden Karaböcek 25 yıl önce seslendirdiği ancak o dönem yayınlanmayan bir şarkıyla karşımızda: ‘Tapıyorum Sana Ben’. Sözü ve müziği Muharrem Atılgan’a ait olan şarkının düzenlemesini 2023’te yaşamını yitiren Kadir Şeker yapmış.

‘Tapıyorum Sana Ben’ (Tekli)
Gülden Karaböcek
AJS Müzik

 

KALBİN HİKÂYESİ

Öykü Gürman’ın “Kalp ağrısıyla kabullenişin öyküsü” diyerek anlattığı yeni şarkısı ‘Bak Hepsi Bu’nun sözü ve müziği Tural Gasimov'a, aranjesi Güngör Kahraman'a ait. Bu arada duygusal parçanın klibi yapay zekâ yardımıyla yapılmış.

‘Bak Hepsi Bu’ (Tekli)
Öykü Gürman
Pasaj Müzik

 

TEMPOSU YÜKSEK

Genç şarkıcı Firuze Gamze pozitif enerjili temposu yüksek bir şarkı yayımladı. ‘Kafa Güzel Olsun’ çağdaş sound’uyla dikkat çekiyor. Söz ve müziği Erol Özdamar’a ait şarkının melodisi de sözleri de akılda kalıcı.

‘Kafa Güzel Olsun’ (Tekli)
Firuze Gamze
Avrupa Müzik

BAKMADAN GEÇME!