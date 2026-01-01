‘Hatıralar sarmış dört bir yanımızı’

Haberin Devamı

YENİ DÜZENLEMEYLE

Koray Avcı, bir Barış Manço klasiği olan ‘Anlıyorsun Değil Mi?’yi Alper Atakan’ın düzenlemesiyle yeniden söylüyor. Sözü ve bestesi Barış Manço’ya ait olan şarkıyı Koray Avcı şarkıya yakışır enerji ve ustalıkla yorumlamış,

‘Anlıyorsun Değil Mi?’ (Tekli)

Koray Avcı

DokuzSekiz Müzik

İLK DÜET

Cem Adrian ve Demet Sağıroğlu ‘Bir Gün Gideceğim Buradan’ şarkısı için bir araya geldi. İkilinin büyüleyici bu ilk düetinin sözleri Sağıroğlu’nun, müziğiyse Yunan bestecisi Stamatis Spanoudakis’in imzasını taşıyor.

‘Bir Gün Gideceğim Buradan’ (Tekli)

Cem Adrian, Demet Sağıroğlu

Sony Music Türkiye

SANDIKTAN ÇIKTI

Müzik kariyerinde 55 yılı geride bırakan Gülden Karaböcek 25 yıl önce seslendirdiği ancak o dönem yayınlanmayan bir şarkıyla karşımızda: ‘Tapıyorum Sana Ben’. Sözü ve müziği Muharrem Atılgan’a ait olan şarkının düzenlemesini 2023’te yaşamını yitiren Kadir Şeker yapmış.

‘Tapıyorum Sana Ben’ (Tekli)

Gülden Karaböcek

AJS Müzik

KALBİN HİKÂYESİ

Öykü Gürman’ın “Kalp ağrısıyla kabullenişin öyküsü” diyerek anlattığı yeni şarkısı ‘Bak Hepsi Bu’nun sözü ve müziği Tural Gasimov'a, aranjesi Güngör Kahraman'a ait. Bu arada duygusal parçanın klibi yapay zekâ yardımıyla yapılmış.

‘Bak Hepsi Bu’ (Tekli)

Öykü Gürman

Pasaj Müzik

TEMPOSU YÜKSEK

Genç şarkıcı Firuze Gamze pozitif enerjili temposu yüksek bir şarkı yayımladı. ‘Kafa Güzel Olsun’ çağdaş sound’uyla dikkat çekiyor. Söz ve müziği Erol Özdamar’a ait şarkının melodisi de sözleri de akılda kalıcı.

‘Kafa Güzel Olsun’ (Tekli)

Firuze Gamze

Avrupa Müzik