Haruki Murakami’nin yenisi

Tanrı’nın Bütün

Çocukları Dans Eder

Haruki Murakami

Çeviren: Ali Volkan Erdemir

Doğan Kitap

Öykü

Çok sevilen yazarın Türkçedeki bu son kitabı çaresiz dertler, ayrılıklar ve önyargılara dair öykülerden oluşuyor. Murakami’nin bireyin iç dünyasından ziyade toplumsal konulara dair üretmeye başladığı dönemin eseri olan kitaptaki öykülerden bazıları film, dizi ve tiyatro oyunlarına uyarlandı.

Kuşlar Bize Ne Öğretir?

Lili Taylor

Çeviren: Reyhan Gök

Literatür Yayıncılık

Deneme

Oyuncu Lili Taylor’ın

12 kısa denemeden oluşan ve ‘Fark Etmenin Gücü ve Güzelliği’ altbaşlığını taşıyan bu kitabı, günlük hayatın önemli bir parçası olmasına rağmen haklarında pek az şey bildiğimiz kuşları mercek altına alıyor. Taylor ağaçların arasında fark ettiği, hiç tanımadığı insanlarla izlediği kuşların, bahçesinde büyüyen yavruların heyecanını anlatıyor.

Seni Seviyorum

Uçur Beni

Zeynep Kaçar

Doğan Kitap

Roman

‘Kabuk’, ‘Yalnız’, ‘Tanrı ve Memeli Hayvanlar’ isimli kitaplarıyla pek çok ödül kazanan, oyun yazarlığı ve oyunculuk da yapan Zeynep Kaçar’ın merakla beklenen yeni kitabı çıktı. Okuru bu kitapta; bombalı saldırılar, parçalanmış aileler, ekonomik sıkışmışlık, hayatta kalma refleksiyle şekillenmiş, çıkışı belirsiz bir gençlik hikâyesi bekliyor.