Hap macun, diş mendili, ağız duşu...

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Temiz bir ağız, parlayan bir gülümseme demek. Sadece gülüşümüzün güzelleşmesi de değil mesele, ağız sağlığımıza dikkat etmek aynı zamanda bizi diyabetten kalp sağlığına kadar birçok hastalıktan da koruyor. Sağlıklı diş ve dişetlerine sahip olmak için yapılacaklar çok basit. Üstelik gelişen teknoloji de bize bu konuda yardımcı. Hap şeklinde ağız bakım ürünlerinden çocukları diş fırçalama konusunda motive eden kukla şeklinde fırçalara kadar birçok yenilikçi ürün mevcut. Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi ağız ve diş sağlığı periodontoloji uzmanı Doç. Dr. Mutlu Keskin ve Liv Hospital diş hekimi Mustafa Yılmaz’a ağız sağlığımızı nasıl koruyacağımızı sorduk.

‘Yaşam kalitesini arttırır’

◊ İyi bir ağız bakımı, diş çürüklerini ve dişeti hastalıklarını önler, bu da ağız sağlığını korur ve yaşam kalitesini arttırır. Dişeti sorunları kalp hastalıkları, diyabet ve solunum yolu enfeksiyonları gibi sistemik sağlık sorunlarıyla ilişkilidir. Ağız hijyenine dikkat etmek bu tür komplikasyonları azaltarak hem ağız hem de genel sağlık üzerinde

olumlu bir etki sağlar.

(Diş hekimi Mustafa Yılmaz)

◊ Elektrikli ve manuel diş fırçaları arasındaki temel fark, temizliğinin kalitesinde değil, kullanıcı motivasyonu ve alışkanlık oluşturma konusundadır. Her iki fırçayla da doğru teknikle kullanıldığında etkili temizlik olur. Elektrikli fırçalar motivasyonel destek sağlar, temizlik kalitesi açısından manuel fırçalarla aynı seviyededir.

(Diş hekimi Mustafa Yılmaz)

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Hap diş macunları ağız hijyenini destekliyor.

‘Tamamlayıcı olabilirler, tek başına yeterli değiller’

◊ Hap şeklindeki ağız hijyeni ürünleri son yıllarda popülerlik kazandı. Bu malzemeler, genellikle ağızdaki bakterileri kontrol altına almayı ve plak oluşumunu azaltmayı hedefliyor. Ancak etkinliği ve geleneksel yöntemlerin yerini alıp alamayacağı konusunda dikkatli olmak gerek. Diş fırçalama ve diş ipi/diş arası fırçası kullanımı, mekanik temizlik sağlayarak diş yüzeyindeki plak ve yiyecek artıklarını doğrudan uzaklaştırır. Hap şeklindeki ürünlerse bu mekanik temizlik etkisini sağlayamaz. Bu nedenle, bu ürünler tamamlayıcı olarak kullanılabilir ancak tek başına yeterli değildir.

◊ Diş temizleme mendilleri özellikle seyahat esnasında veya diş fırçası kullanmanın mümkün olmadığı durumlarda pratik bir çözüm. Mendiller diş yüzeyini temizlerken aynı zamanda ferah bir nefes sağlar. Düzenli fırçalama yerine geçmese de acil durumlarda etkili bir alternatif olabilir. (Doç. Dr. Mutlu Keskin)

◊ Ağız duşları, dişler arasındaki ve dişetleri altındaki plakları temizlemede etkili olabilir. Geleneksel diş ipinin erişmekte zorlandığı bölgeleri temizlemede avantaj sağlar ve daha az fiziksel efor gerektirir. Ancak diş ipinin sağladığı mekanik temizlik ve dişetlerine doğrudan etkiyi tamamen sağlayamaz. Bu nedenle diş duşları, diş fırçalama ve diş ipi kullanımıyla birlikte ağız hijyenini destekleyen bir ek araç olarak kullanılmalı.

(Diş hekimi Mustafa Yılmaz)

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Çocukların düzenli şekilde dişlerini fırçalaması sağlanmalı.

Tüm aile birlikte fırçalayın

◊ Eğlenceli yöntemler çocukların diş fırçalama alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olabilir. Örneğin kukla şeklinde diş fırçaları, renkli ve desenli diş macunları çocukların ilgisini çekebilir.

◊ Çocuklarla birlikte diş fırçalama rutini oluşturmak, onlara örnek olma açısından etkili olabilir. Aile üyelerinin birlikte dişlerini fırçalaması çocukları motive eder.

◊ Diş fırçalama şarkıları, zamanlayıcılar veya ödül sistemleri gibi eğlenceli ve teşvik edici yöntemler de kullanılabilir.

◊ Diş hekimi ziyaretlerini korkutucu değil, bilgilendirici ve eğlenceli bir deneyim haline getirmek gerek. Çocukların diş hekiminden korkmamaları, düzenli kontrollerin bir parçası olarak ağız hijyenine önem vermelerini sağlar.

(Doç. Dr. Mutlu Keskin)

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Nelere dikkat etmeli?

◊ Ağız hijyenini etkili bir şekilde sağlamak için dişlerin günde en az iki kez, sabah ve akşam olmak üzere florürlü diş macunuyla 2 dakika boyunca fırçalanması gerekli.

◊ 3 ayda bir kez diş fırçası düzenli olarak değiştirilmeli.

◊ Sağlıklı bir ağız için şekerli ve asidik yiyeceklerden kaçınılmalı ve dengeli bir diyet uygulanmalı. Ayrıca bol su içmek ağız sağlığını destekler.

◊ Yılda en az iki kez diş hekimine giderek profesyonel temizlik yaptırmak ve ağız sağlığını kontrol ettirmek, olası sorunların erken aşamada tespit edilmesini sağlar.

◊ Ağız gargaraları kullanmak, ağız içindeki bakterileri azaltarak kötü ağız kokusunu önlemeye yardımcı olabilir. Antibakteriyel gargara özellikle dişeti iltihaplarını önlemek için faydalı.

◊ Kahve, çay gibi içecekler dişte lekeye yol açabileceği için fazla tüketimden kaçınmalı.

◊ Sigara içmek dişeti hastalıklarına ve ağız kanserine yol açabilir. Tütün kullanımını bırakmak ağız hijyenini korumak için büyük önem taşır.

(Diş hekimi Mustafa Yılmaz)

Dil temizliği önemli

◊ Dişeti yapısı çok ince olanlarda sert fırça kullanmak veya sert fırçalama alışkanlığı dişeti çekilmesi için bir risk faktörü yaratabilir. Bu nedenle ağız yapısına uygun fırça seçimi için diş hekimi tavsiyesi önemli.

◊ Fırçalama işlemi sırasında, diş fırçasının kıllarını dişeti çizgisine 45 derece açıyla yerleştirip nazik dairesel hareketler ve ardından dişin yüzeyine doğru süpürme hareketi yapılmalı.

◊ Günde en az bir kez diş ipi veya diş arası fırçası kullanarak dişler arasındaki plak ve yiyecek artıkları temizlenmeli. Bu, fırçanın ulaşamadığı alanlarda oluşan plak birikimini engelleyerek dişeti hastalıklarını ve diş arası çürükleri önlemeye yardımcı olur.

◊ Dil temizliği de ihmal edilmemeli. Dil üzerinde biriken plak ve bakteriler dil temizleyici veya fırçayla nazikçe temizlenmeli.

(Doç. Dr. Mutlu Keskin)