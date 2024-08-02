Hap macun, diş mendili, ağız duşu...

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‘Yaşam kalitesini arttırır’
◊ İyi bir ağız bakımı, diş çürüklerini ve dişeti hastalıklarını önler, bu da ağız sağlığını korur ve yaşam kalitesini arttırır. Dişeti sorunları kalp hastalıkları, diyabet ve solunum yolu enfeksiyonları gibi sistemik sağlık sorunlarıyla ilişkilidir. Ağız hijyenine dikkat etmek bu tür komplikasyonları azaltarak hem ağız hem de genel sağlık üzerinde
olumlu bir etki sağlar.
(Diş hekimi Mustafa Yılmaz)
(Diş hekimi Mustafa Yılmaz)
‘Tamamlayıcı olabilirler, tek başına yeterli değiller’
◊ Hap şeklindeki ağız hijyeni ürünleri son yıllarda popülerlik kazandı. Bu malzemeler, genellikle ağızdaki bakterileri kontrol altına almayı ve plak oluşumunu azaltmayı hedefliyor. Ancak etkinliği ve geleneksel yöntemlerin yerini alıp alamayacağı konusunda dikkatli olmak gerek. Diş fırçalama ve diş ipi/diş arası fırçası kullanımı, mekanik temizlik sağlayarak diş yüzeyindeki plak ve yiyecek artıklarını doğrudan uzaklaştırır. Hap şeklindeki ürünlerse bu mekanik temizlik etkisini sağlayamaz. Bu nedenle, bu ürünler tamamlayıcı olarak kullanılabilir ancak tek başına yeterli değildir.
◊ Diş temizleme mendilleri özellikle seyahat esnasında veya diş fırçası kullanmanın mümkün olmadığı durumlarda pratik bir çözüm. Mendiller diş yüzeyini temizlerken aynı zamanda ferah bir nefes sağlar. Düzenli fırçalama yerine geçmese de acil durumlarda etkili bir alternatif olabilir. (Doç. Dr. Mutlu Keskin)
◊ Ağız duşları, dişler arasındaki ve dişetleri altındaki plakları temizlemede etkili olabilir. Geleneksel diş ipinin erişmekte zorlandığı bölgeleri temizlemede avantaj sağlar ve daha az fiziksel efor gerektirir. Ancak diş ipinin sağladığı mekanik temizlik ve dişetlerine doğrudan etkiyi tamamen sağlayamaz. Bu nedenle diş duşları, diş fırçalama ve diş ipi kullanımıyla birlikte ağız hijyenini destekleyen bir ek araç olarak kullanılmalı.
(Diş hekimi Mustafa Yılmaz)
Tüm aile birlikte fırçalayın
◊ Eğlenceli yöntemler çocukların diş fırçalama alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olabilir. Örneğin kukla şeklinde diş fırçaları, renkli ve desenli diş macunları çocukların ilgisini çekebilir.
◊ Çocuklarla birlikte diş fırçalama rutini oluşturmak, onlara örnek olma açısından etkili olabilir. Aile üyelerinin birlikte dişlerini fırçalaması çocukları motive eder.
◊ Diş fırçalama şarkıları, zamanlayıcılar veya ödül sistemleri gibi eğlenceli ve teşvik edici yöntemler de kullanılabilir.
◊ Diş hekimi ziyaretlerini korkutucu değil, bilgilendirici ve eğlenceli bir deneyim haline getirmek gerek. Çocukların diş hekiminden korkmamaları, düzenli kontrollerin bir parçası olarak ağız hijyenine önem vermelerini sağlar.
(Doç. Dr. Mutlu Keskin)
Nelere dikkat etmeli?
◊ Ağız hijyenini etkili bir şekilde sağlamak için dişlerin günde en az iki kez, sabah ve akşam olmak üzere florürlü diş macunuyla 2 dakika boyunca fırçalanması gerekli.
◊ 3 ayda bir kez diş fırçası düzenli olarak değiştirilmeli.
◊ Sağlıklı bir ağız için şekerli ve asidik yiyeceklerden kaçınılmalı ve dengeli bir diyet uygulanmalı. Ayrıca bol su içmek ağız sağlığını destekler.
◊ Yılda en az iki kez diş hekimine giderek profesyonel temizlik yaptırmak ve ağız sağlığını kontrol ettirmek, olası sorunların erken aşamada tespit edilmesini sağlar.
◊ Ağız gargaraları kullanmak, ağız içindeki bakterileri azaltarak kötü ağız kokusunu önlemeye yardımcı olabilir. Antibakteriyel gargara özellikle dişeti iltihaplarını önlemek için faydalı.
◊ Kahve, çay gibi içecekler dişte lekeye yol açabileceği için fazla tüketimden kaçınmalı.
◊ Sigara içmek dişeti hastalıklarına ve ağız kanserine yol açabilir. Tütün kullanımını bırakmak ağız hijyenini korumak için büyük önem taşır.
(Diş hekimi Mustafa Yılmaz)
Dil temizliği önemli
◊ Dişeti yapısı çok ince olanlarda sert fırça kullanmak veya sert fırçalama alışkanlığı dişeti çekilmesi için bir risk faktörü yaratabilir. Bu nedenle ağız yapısına uygun fırça seçimi için diş hekimi tavsiyesi önemli.
◊ Fırçalama işlemi sırasında, diş fırçasının kıllarını dişeti çizgisine 45 derece açıyla yerleştirip nazik dairesel hareketler ve ardından dişin yüzeyine doğru süpürme hareketi yapılmalı.
◊ Günde en az bir kez diş ipi veya diş arası fırçası kullanarak dişler arasındaki plak ve yiyecek artıkları temizlenmeli. Bu, fırçanın ulaşamadığı alanlarda oluşan plak birikimini engelleyerek dişeti hastalıklarını ve diş arası çürükleri önlemeye yardımcı olur.
◊ Dil temizliği de ihmal edilmemeli. Dil üzerinde biriken plak ve bakteriler dil temizleyici veya fırçayla nazikçe temizlenmeli.
(Doç. Dr. Mutlu Keskin)