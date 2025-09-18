Hâlâ yaz havasındayız

Haberin Devamı

*KONSER





-Parov Stelar 20 Eylül Cumartesi 18.00’de Life Park’ta. Bilet fiyatı 1.412 ile 4.520 lira arasında (VIP).

-Yaşar 20 Eylül 21.00’de İzmir, Tarihi Havagazı Fabrikası’nda konser verecek. Bilet fiyatı 1.000 ve 1.750 lira.

-Pentagram 20 Eylül 21.00’de BtcTurk Vadi Açıkhava sahnesinde olacak. Bilet fiyatı 600 ile 1.500 lira arasında.

-Berkay 20 Eylül 21.00’de Jolly Joker Vadistanbul’da. Bilet fiyatı 2.850 ila 25.500 lira (4 kişilik ikramlı loca).

-Soft Analog 20 Eylül 21.30’da Blind İstanbul’da. Bilet fiyatı 600 lira.

-Duman 21 Eylül Pazar 18.00’de KüçükÇiftlik Park’ta konser verecek. Bilet fiyatı 950 ile 1.200 lira arasında.

-Dünyaca ünlü tenor Mario Frangoulis 23 Eylül Salı 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verecek. Bilet fiyatı 995 ila 4.995 lira (protokol).

-Ajda Pekkan 24 Eylül Çarşamba 21.00’de Ankara, Oran Açıkhava Sahnesi’nde sevenleriyle buluşacak. Bilet fiyatı 1.430 ile 9.440 lira arasında (VIP).

-Tuana 24 Eylül 21.30’da İstanbul, Dorock XL Holly Stone’da. Bilet fiyatı 400 lira.

-Gökhan Özen 25 Eylül Perşembe 21.00’de Ankara, Oran Açıkhava Sahnesi’nde. Bilet fiyatı 950 ile 2.500 lira (protokol) arasında.

-mor ve ötesi 26 Eylül Cuma 18.00’de KüçükÇiftlik Park’ta sevilen şarkılarını çalacak. Bilet fiyatı 1.100 lira.

-Haluk Levent 26 Eylül 21.00’e JJ Arena Ataşehir’de. Bilet fiyatı 1.140 ila 17.500 lira (Sahne önü 4 kişilik VIP, ikramlı).

-Erol Evgin 26 Eylül 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verecek. Bilet fiyatı 950 ila 7.000 lira (protokol).

-Emre Fel 26 Eylül 21.30’da İzmir, Ooze Venue’de. Bilet fiyatı 500 ve 900 lira.

-İngiliz prodüktör Barry Can’t Swim 26 Eylül 21.30’da Zorlu PSM %100 Müzik sahnesinde olacak. Bilet fiyatı 1.050 lira.

-Onurr 26 Eylül 22.00’de Babylon İstanbul’da konser verecek. Bilet fiyatı 500 lira.

-J. Bernardt 26 Eylül 22.00’de JJ Pub Kanyon’da konser verecek. Bilet fiyatı 741 lira.

-Nouvelle Vague 26 Eylül 22.00’de Jolly Joker Ankara’da konser verecek. Bilet fiyatı 855 ve 1.140 lira.

*GECE





-Derya Bedavacı bu gece 23.00’te Cahide Palazzo’da. (0212) 706 78 90

-Dicle Olcay bu gece 23.00’te Oda By Venge’de. (0554) 198 05 12

-Aybüke Albere bu gece 23.00’te La Boucherie Depo’da. (0532) 135 35 55

-Bengü Beker bu gece 00.30’da Lineup Suadiye’de. (0531) 498 80 93

-Anıl Durmuş yarın gece 00.30’da Terzi İstanbul’da. (0531) 290 24 34

-Güven Yüreyi yarın gece 00.30’da The Room Live’da. (0535) 018 60 93

-Sude 23 Eylül Salı 00.00’da Rise n’ Fall Suadiye’de. Rezervasyon: @risenfallsuadiye

-Begüm Obiz 24 Eylül Çarşamba 00.00’da Korto İstanbul’da. Rezervasyon: @kortoistanbul

-Alya 25 Eylül Perşembe 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live’da. (0532) 154 25 87

-Sıla 26 Eylül Cuma 22.00’de İstanbul Günay’da. (0532) 443 33 33

*DJ





-Elektronik müziğin dünyaca ünlü ismi Armin van Buuren 20 Eylül Cumartesi 17.00’de KüçükÇiftlik Park’ta sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 1.943 ila 15.435 lira (sahne arkası).

-KAS:ST 20 Eylül 21.00’de Klein Phönix’te. Bilet fiyatı 1.500 ila 6.000 lira (sahne arkası).

-Mahmut Orhan 24 Eylül Çarşamba 21.00’de Klein Phönix’te DJ kabininin başına geçecek. Bilet fiyatı 2.250 ila 6.000 lira.

*SERGİ





-Ekavart Gallery fotoğraf sanatçısı Ayşegül Dinçkök’ün ‘Yüzeyin Ötesinde/Beyond the Surface’ başlıklı sergisini izleyiciyle buluşturuyor. Fotoğraflarında sualtı yaşamının yeryüzüyle kurduğu derin bağı ve sessiz sualtı dünyasının kırılganlığını gözler önüne seriyor. 16 Ekim’e kadar sanatseverleri bekliyor.

-Maslak Oto Sanayi Sitesi’ndeki Galerie AGA kapılarını ‘Mayın Tarlası’ başlıklı sergiyle açıyor. Küratörlüğünü Trexit Salvador’un yaptığı sergi, güç, iktidar, tüketim ve ilişkiler üzerine üreten Şükran Moral, Uğur Güler, Fatih Kahya, Fuat Özsezer ve Burcu Yıldız’ın farklı pratikteki işlerini bir araya getiriyor. 20 Ekim’e kadar görülebilir.

-Dikiş makinesinin mucidi Singer kuruluşunun 170’inci yılını özel bir sergiyle kutluyor. Sivas Atatürk ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek ‘Singer 170. Yıl Sergisi’ 1800’lü yıllardan itibaren Singer’in farklı dönemlere ait çok sayıda nostaljik ürününe yer veriyor. 18 Aralık’a kadar ziyaret edilebilir.

*TİYATRO

-Çatırdayan evlilik





Dario Fo ve Franca Rame’nin kült oyunu ‘Açık Aile’, DasDas yorumuyla ‘Açık İlişki’ adıyla sahnede! Binnur Kaya ve Mert Fırat’ın hem uyarladığı hem de sahneyi paylaştığı oyun, evli bir çiftin çatırdayan ilişkisi üzerinden evlilik, sadakat, toplumsal roller ve bireysel özgürlük konularını eğlenceli bir dille sahneliyor. 20 Eylül Cumartesi 20.30’da DasDas Sahne’de izlenebilir. Bilet fiyatı 550 ile 1.540 lira arasında.

-Delilik ve bilgelik arasında





Volkan Çıkıntıoğlu’nun yazıp Güray Dinçol ve Cansu Arslan Saran’ın yönettiği ‘Kalabalık Duası’, Fiziksel Tiyatro Araştırmaları yapımı. Tek kişilik oyunda sahnede Tolga İskit, İstanbul’u arkasına alıp delilik ve bilgeliği anlatan bir hikâyeyi sahneliyor. 23 Eylül Salı 20.30’da Kadıköy Boa Sahne’de izlenebilir. Bilet fiyatı 500 ve 600 lira.

-Müzikal komedi





Shakespeare’in ünlü eseri ‘Romeo ve Juliet’ten esinlenen ‘Verona Çıkmazı’ Esra Bağışgil’in yazıp yönettiği bir müzikal komedi. Aşk, hırs, intikam ve entrikanın ele geçirdiği oyunda sahneyi Ozan Varol, Esra Bağışgil, Adem Yılmaz, Tuğçe Özlü Şentürk ve Melih Turna paylaşıyor. 24 Eylül Çarşamba 20.30’da Baba Sahne’de izlenebilir. Bilet fiyatı 500 ve 750 lira.

*ATÖLYE





-Beyoğlu’ndaki Highlights in İstanbul Workshops 21 Eylül Pazar 8.00 ile 20.00 saatleri arasında, iki saatte bir ‘Parfüm Yapım Atölyesi’ düzenliyor. Katılımcılar uzmanlar eşliğinde, 50 ml’lik bir şişede, yüzde 25 esans oranına sahip, kendi imzalarını taşıyan kokuyu yaratabilirler. Bilet fiyatı 1.100 lira.

-Koşuyolu’ndaki EKS Mutfak Akademisi 24 Eylül Çarşamba 15.00’te ‘Artizan Çikolata’ atölyesi düzenliyor. Lezzet tutkunları özel çikolata şeflerinden dolgulu çikolata, Beyoğlu çikolatası ve truffle yapımının inceliklerini öğrenebilirler. Bilet fiyatı 2.500 lira.