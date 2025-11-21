Haftayı ‘tadında’ bitirmek için...

Haberin Devamı

Kış mevsiminin en sevdiğim tarafı, geç kalmanın bile hoş karşılandığı pazar brunch’ları. Aslında brunch dediğimiz şey kahvaltıyla öğle yemeğinin flörtü; ikisinin de en güzel yanlarını alıp aynı masaya koyan havalı bir geç kahvaltı. Zaten kelime de breakfast (kahvaltı) ve lunch’ın (öğle yemeği) birleşiminden oluşuyor.

Havanın soğuğunu unutturan sıcak kruvasanlar, yeni demlenmiş kahve kokusu ve uzayan sohbetler... ‘Erkenciler’ için brunch hafif bir tembellik sayılsa da ‘gece kuşları’ için başlı başına bir terapi. Üstelik lüks bir terapi çünkü artık brunch dediğimiz şey bildiğimiz kahvaltıdan biraz uzak; şampanyalar, bol seçenekli tatlı büfeleri, somonlar arasında uzayıp giden bir pazar ritüeli haline geldi.

Firuzağa’daki şef Çiğdem Seferoğlu’nun restoranı Hodan’ın brunch’ına katılmıştım bir pazar günü. Yer bulmak zaten zor, günler öncesinden yaptığımız rezervasyonla kurulduk masalara kalabalık arkadaş grubumla... Canlı müzik eşliğinde masaya gelen balı, kaymağı bir yana bırakın, aniden şampanya eşliğinde mini lavaşlara ciğerler sarılıyor, tatlı büfesinin başında gözünüz dönüyor.

En iyiler listesinde

Canlı müzik de öyle bildiğiniz gibi değil; çellolar, saksofonlar... Brunch’ın fiyatı kişi başı 2.500 lira. Mini bir hatırlatma; Gault&Millau Türkiye 2025 listesinde Hodan, İstanbul’daki en iyi brunch mekânı ödülüne sahip.

Geçen pazarsa uzun zamandır merak ettiğim Bebeköy’deki MOMO İstanbul’un brunch’ına gittim. Burada geç kahvaltı 10.30’da başlıyor ve 15.30’a kadar sürüyor. Ben 11.30 gibi içeri adım attığımda mekânda sadece bir masa doluydu, şaşırdım, çünkü normalde yer bulmanın zor olduğunu biliyorum. Ama yarım saat geçmeden tablo tamamen değişti; içerisi hızla doldu ve oturacak tek bir masa bile kalmadı. Gece kuşları uyanmış, büyük güneş gözlüklerini takmış, manzaranın ve açık büfenin tadını çıkarmak için MOMO’nun yolunu tutmuş.

Mekânın manzaralı, harika bir açık alanı var, açık büfeyse içeride kuruluyor. Seçenek çok; klasik kahvaltılıkların yanı sıra somon füme, burrata’lı avokadolar, çeşitli kızartmalar, kruvasanlar... Fiyatı 2.500 lira. Menemen, çırpılmış ya da göz yumurta gibi sıcaklarla çay, kahve ve taze portakal suyu fiyata dahil.

Bu arada pazar günü MOMO’ya gittiğinizde tek seçeneğiniz açık büfe kahvaltı değil. Pazar gününe özel, 14.00 itibariyle servis ettikleri, mekânın klasiklerinden oluşan bir menüleri var. Pizzalardan white guy&black truffle ricotta, buffalo mozzarella ve parmesanla hazırlananları tavsiye ederim. İlerleyen saatlerde müziğin temposu sizi de yerinizde hafifçe oynatıyorsa kokteylinizi sipariş edin ve pazar gününün hakkını verin.

Ah geceler

◊ Berk Sunal bu gece 23.00’te Boop Kuruçeşme’de setin başına geçecek. Rezervasyon: @boopkurucesme

◊ Hakan Altun bu gece 23.00’te Cahide Palazzo’da. (0212) 706 78 90

◊ Özgün bu gece 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live’da. (0532) 154 25 87

◊ Fettah Can bu gece 23.00’te Kalamış Paysage Restaurant’da.

(0532) 411 08 24

◊ Güven Yüreyi yarın gece 00.30’da The Room Live’da. Rezervasyon:

@the.roomlive

◊ Anıl Durmuş yarın gece 00.30’da Terzi İstanbul’da. (0531) 290 24 34

◊ Coşkun Sabah 24 Kasım Pazartesi 22.00’de Nossa Costa’da. (0212) 560 17 17

◊ Begüm Obiz 26 Kasım Çarşamba 00.30’da Korto İstanbul’da. Rezervasyon: @kortoistanbul

◊ Erol Evgin ve Aşkın Nur Yengi 28 Kasım Cuma 22.00’de İstanbul Günay’da. (0532) 443 33 33

◊ İrem Derici 28 Kasım 23.30’da Yeni Cabaret İstanbul’da. (0532) 500 28 69

◊ Bengü Beker bu gece 00.30’da Rise n’Fall Suadiye’de. Rezervasyon: @risenfallsuadiye

7/24 yetmez

◊ Kuruçeşme’ye yeni bir kokteyl bar açıldı, ismi Fubu by Lux. Henüz gitmedim ama geçen gece önünden geçerken içerisinin dolu olduğunu, eğlencenin kapının önüne taştığını gördüm. Gidenlerden duyduğum kadarıyla kısa sürede çok sevildi. En yakın zamanda Kuruçeşme’nin yenisine ben de uğrayacağım..

◊ Suadiye’deki Matmazel Eleni farklı mekânlarla pop-up etkinlikler düzenliyor. Sıradaki işbirliği Arnavutköy’ün popüler adreslerinden ŞişkoPerihan Meyhane’yle olacak. Yarın 15.00’te başlayacak etkinlikte yemekleri misafir şef Zafer Ertürk pişirecek, setin başına DJ Ufuk Yünker geçecek.

◊ Suadiye’nin popüler canlı müzik mekânlarından Lineup’ta salı geceleri stand-up performansları düzenleniyor. Mekân tek gecelik ‘Lineup Comedy’ konseptine geçiyor. 25 Kasım Salı akşamı Müşkülpesent yani Canku Yaşlak ve Fırat Özgen sahnede olacak. Bilet fiyatları 750 liradan başlıyor. mobilet.com