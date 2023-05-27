Haftanın yeni eşlikçileri

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Yıldız çarpışması

Aynı yarışmada jüri üyesi olan Hadise ve Murda’nın birlikte yaptıkları ikinci şarkı ‘Sen Dönene Kadar’ çıktı. Eski sevgiliye dön çağrısı niteliğindeki parçayı bu yaz bol bol dinlemeye hazır olalım. Çünkü pop ve rap’in iki yıldız isminin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan enerjiye kayıtsız kalmak imkânsız.

Anlık değil

Fikri Karayel çağa ayak uydurup sürekli üretmek yerine duygularının demlenmesini bekleyen bir müzisyen. Böylece ortaya ‘anlık’ değil, kalıcı şarkılar çıkıyor.

Yeni teklisi ‘Vuruk’ da öyle.Bir ilişki bittiğinde alınan derslerin bir süre sonra unutulup aynı hataların nasıl tekrar yapıldığını hatırlatıyor.Anlaşılan bu hafta dersimizin konusu aşk meseleleri. Bol ödüllü şarkıcı ve söz yazarı LP yeni teklisi ‘Golden’da kaybedilen aşklardan alınan dersleri takdir etmek gerektiğine vurgu yapıyor.Türkiye’ye geldiğinde bizi kendine hayran bırakan LP yeni albümünü eylül sonunda yayımlamayı planlıyor.Kadebostany modern pop deyince akla ilk gelenlerden. Melike Şahin ve Barış Demirel gibi müzisyenlerle de işbirlikleri var.2 Haziran’da çıkacak yeni albümünü ‘cenazesinde çalınmasını arzu edeceği şarkılar’la hazırlamış. Biz de yaşamı kutlamak için dinleyebiliriz.