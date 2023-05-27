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Haftanın yeni eşlikçileri

Güncelleme Tarihi:

#Hadise#Murda#Müzik
Haftanın yeni eşlikçileri
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2023 07:00

Hadise ve Murda’nın işbirliği sürüyor. Fikri Karayel ve LP duygularını satırlara dökmekte yine başarılı. Kadebostany ise beklenen albümünü yayımladı. İşte bu hafta bize eşlik edecek en yeni şarkılar...

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Yıldız çarpışması
Aynı yarışmada jüri üyesi olan Hadise ve Murda’nın birlikte yaptıkları ikinci şarkı ‘Sen Dönene Kadar’ çıktı. Eski sevgiliye dön çağrısı niteliğindeki parçayı bu yaz bol bol dinlemeye hazır olalım. Çünkü pop ve rap’in iki yıldız isminin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan enerjiye kayıtsız kalmak imkânsız.

Anlık değil
Fikri Karayel çağa ayak uydurup sürekli üretmek yerine duygularının demlenmesini bekleyen bir müzisyen. Böylece ortaya ‘anlık’ değil, kalıcı şarkılar çıkıyor.

Haftanın yeni eşlikçileri

Yeni teklisi ‘Vuruk’ da öyle.Bir ilişki bittiğinde alınan derslerin bir süre sonra unutulup aynı hataların nasıl tekrar yapıldığını hatırlatıyor.


Dersi kırmayın!
Anlaşılan bu hafta dersimizin konusu aşk meseleleri. Bol ödüllü şarkıcı ve söz yazarı LP yeni teklisi ‘Golden’da kaybedilen aşklardan alınan dersleri takdir etmek gerektiğine vurgu yapıyor.
Haftanın yeni eşlikçileri

Türkiye’ye geldiğinde bizi kendine hayran bırakan LP yeni albümünü eylül sonunda yayımlamayı planlıyor.

Cenazem mi var?
Kadebostany modern pop deyince akla ilk gelenlerden. Melike Şahin ve Barış Demirel gibi müzisyenlerle de işbirlikleri var.
Haftanın yeni eşlikçileri

2 Haziran’da çıkacak yeni albümünü ‘cenazesinde çalınmasını arzu edeceği şarkılar’la hazırlamış. Biz de yaşamı kutlamak için dinleyebiliriz.

 

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#Hadise#Murda#Müzik

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