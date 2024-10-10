Haftanın kültür-sanat durakları

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*KONSER



-Klasik gitarist Sinan Erşahin yaylı beşlisi eşliğinde Pera Müzesi’nde müzikseverlerle buluşuyor. 12 Ekim Cumartesi 19.30’da Pera Klasikleri serisi kapsamında düzenlenecek konserin bilet fiyatı 392 lira.

-Seal 12 Ekim 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda. Bilet fiyatı 2.050 ila 6.050 lira.

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-Sefo turnesi Imparatour’a devam ediyor. 12 Ekim 21.00’de Ankara, Atılım Üniversitesi Amfi Tiyatro’da sevenleriyle birlikte şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 550 ila 950 lira.

-Fransız R&B sanatçısı Adi Oasis 34. Akbank Caz Festivali kapsamında 12 Ekim 22.00’de Babylon’da konser verecek. Bilet fiyatı 250 ve 650 lira. 13 Ekim Pazar 20.30’da ise İngiliz davulcu ve besteci Tom Skinner, Borusan Müzik Evi’nde olacak. Bilet fiyatı 250 ve 500 lira.

-Sagopa Kajmer 13 Ekim 21.00’de Maximum UNIQ Açıkhava’da sevenleriyle buluşacak. Bilet fiyatı 1.050 ve 1.700 (sahne önü) lira.

-Evgeny Grinko 13 Ekim 21.00’de Congresium Ankara’da piyanonun başına geçecek. Bilet fiyatı 765 ila 3.015 lira.

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-Borusan Quartet 15 Ekim Salı 20.30’da ENKA Oditoryumu’nda ‘Müzikal Armağan’ başlıklı konser için sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 224 ve 555 lira.

-Can Güngör 16 Ekim Çarşamba 21.30’da Blind İstanbul’da konser verecek. Bilet fiyatı 300 lira.

-Borusan Filarmoni Orkestrası (BİFO) 17 Ekim Perşembe Laurence Equilbey şefliği, keman virtüözü Alena Baeva solistliğinde Zorlu PSM, Turkcell Sahnesi’nde bir konser verecek. Bilet fiyatı 420 ila 1.330 lira.

-Duman 17 Ekim 21.00’de Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda sevilen şarkılarını çalacak. Bilet fiyatı 1.800 ila (protokol) 4.500 lira.

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-İngiliz rock grubu Tempesst 17 Ekim 21.30’da Zorlu PSM, %100 Studio’da konser verecek. Bilet fiyatı 500 lira.

-Çağan Şengül 17 Ekim 22.00’de Dorock XL Kadıköy’de. Bilet fiyatı 300 lira.

-Elif Çağlar 18 Ekim Cuma 20.00’de CRR Caz Orkestrası’yla birlikte CRR Konser Salonu’nda konser verecek. Bilet fiyatı 49 ve 99 lira.

-Berkay 18 Ekim 21.00’de JJ Arena’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 1.026 ve 17.000 (4 kişi sahne önü, ikramlı) lira.

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-Aşkın Nur Yengi 18 Ekim 21.00’de Jolly Joker Vadistanbul’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 1.368 ila 16.500 (4 kişilik loca, ikramlı) lira.

-Ekin Beril 18 Ekim 21.00’de Zorlu PSM, %100 Studio sahnesinde olacak. Bilet fiyatı 555 lira.

-Soft Analog’u 18 Ekim 21.30’da Blind İstanbul’da izleyebilirsiniz. Bilet fiyatı 420 lira.

*GECE



-Ziynet Sali 12 Ekim Cumartesi 22.00’de İstanbul Günay’da. (0532) 443 33 33

-Merve Özbey 12 Ekim 22.30’da Yeni Gazino sahnesinde. (0532) 500 28 69

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-Alya 12 Ekim 23.00’te 888 Private İstanbul’da. (0516) 169 08 88

-Berkay 12 Ekim 23.00’te Cahide Palazzo sahnesinde. (0212) 706 78 90

-Cafer Palamut 12 Ekim 23.00’te Folks Kitchen&Cocktail’de setin başında. (0530) 251 92 50

-Bengü Beker 12 Ekim 00.00’da Lineup Suadiye sahnesinde. (0531) 498 80 93

-Çelik 13 Ekim Pazar 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live sahnesinde. (0532) 154 25 87

-Begüm Obiz 13 Ekim 00.00’da Rise n’ Fall Suadiye sahnesinde. (Rezervasyon: @risenfallsuadiye)

-DJ Serhat Yılmaz 16 Ekim Çarşamba 00.00’da Next Door’da kabinin başında olacak. (Rezervasyon: @nextdooremirgan)

-Dicle Olcay 18 Ekim Cuma 00.30’da Korto İstanbul’da. (Rezervasyon: @kortoistanbul)

*BALE



-İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Hindistan’da geçen bir aşk hikâyesinin anlatıldığı ‘La Bayadere’ balesini izleyiciyle buluşturuyor. 16 Ekim Çarşamba 20.00’de AKM, Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleşecek bale temsilinin bilet fiyatı 170 ila 635 lira.

*OPERA



-Richard Wagner’in denizlerde sonsuza dek dolaşmaya mahkûm edilen bir kaptanın lanetinin ancak onu koşulsuz seven bir kadın sayesinde kırılabileceğini konu alan ‘Uçan Hollandalı’ operası AKM’de sahneleniyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından 12 Ekim Cumartesi 16.00’da AKM, Türk Telekom Opera Salonu’nda sahnelenecek eserin bilet fiyatı 170 ila 635 lira.

*SERGİ



- 2. Dünya Savaşı sonrası ‘Avrupa’da açılan en büyük Bauhaus okulu’ kabul edilen Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu’ndan ve adı değişse de ekolün ilkeleriyle eğitime devam eden Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar’ın farklı bölümlerinden 122 sanatçı ve 140 eserle hazırlanan karma sergi ‘EKOL TATBİKİ’ Maltepe’de, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde açıldı. Farklı boyutlarda, farklı tekniklerle yapılmış, farklı imzaları olan eserlerin ortak yanı TATBİKİ ekolünü ve TATBİKİ ruhunu yansıtmaları. Sergi 1 Kasım’a kadar devam edecek.

-Beyoğlu, Tepebaşı’ndaki KAIROS’ta Gurur Birsin’in ‘Çocukluğun Arka Bahçesi’ başlıklı ikinci kişisel açıldı. Sergi çocukluktan ergenliğe geçiş sürecinde hayata dair bazı tanıklıkların kişilik üzerinde yarattığı travmatik etkilere odaklanıp bu travmaları insan figürü göstermeden nesneler, mekânlar ve hayvan figürleri üzerinden izleyiciye aktarıyor. 26 Ekim’e kadar ziyaret edilebilir.

-Beşiktaş, Akatlar’daki 1851.gallery ‘Ressam Avni Lifij’in Yeniden Hayat Bulan Fotoğrafları’ adlı sergiye ev sahipliği yapıyor. Ressam Avni Lifij’in resimlerine esin kaynağı olan fotoğrafları 100 yıl sonra ilk kez Dr. Necmi Sönmez küratörlüğünde gün yüzüne çıkıyor. Sergi fotoğraf amaç mı yoksa araç mı konusunu da gündeme getiriyor. 18 Ocak 2025’e kadar görülebilir.

-Koleksiyoner Mustafa Taviloğlu’nun 1972 yılından günümüze özveriyle oluşturduğu koleksiyona ilişkin ‘Bir Koleksiyoner Hikâyesi’ sergisi İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde. Sanatçılar, dönemler, üsluplar, teknikler ve medyumların çeşitliliğiyle geniş bir yelpaze sunan sergide, sanatseverler son yıllarda koleksiyona dahil olan genç sanatçıların güncel eserlerini de görebilecek. Sergi 15 Aralık tarihine kadar Levent’teki galeride açık.

*DJ



-İsveçli elektronik müzik ikilisi Elfenberg 12 Ekim Cumartesi 17.00’de İzmir Marriott Hotel’de ‘EFFEKT On the Roof’ etkinliğinde kabinin başına geçecek. Bilet fiyatı 550 lira.

-Kenan Doğulu 15 Ekim Salı 21.00’de kendi şarkılarının remikslerinin yanı sıra son dönemde sevdiği şarkılara yer verdiği yeni elektronik projesi ‘Kenzi Live DJ Set’ ile Frankhan İstanbul’da. Bilet fiyatı 2.000 lira.

-Damian Lazarus 18 Ekim Cuma 20.30’da Klein Phönix’te sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 450 ila 3.500 lira.

*TİYATRO



-Kadına yüzyıllardır değişmeyen bakış

Shakespeare’in ölümsüz eseri ‘Hırçın Kız’dan uyarlanan ‘Şirreti Evcilleştirmek’ Kemal Aydoğan yönetmenliğinde sahnelenmeye devam ediyor. Erkek gözüyle kadına bakışın yüzyıllar geçse de değişmediğini konu alan iki perdelik oyunda Melis Birkan, Timur Acar, Uluç Esen, Sedat Küçükay, Elif Gizem Aykul, Gürsu Gür, Çağlar Yalçınkaya, Ali Büyükkartal ve Yasin Yürekli rol alıyor. 12 Ekim Cumartesi 16.00’da Moda Sahnesi’nde. Bilet fiyatı 330 ve 450 lira.

-İmkânsız aşkın peşinde

Sabahattin Ali’nin ünlü eseri ‘Kürk Mantolu Madonna’ Taner Barlas’ın rejisiyle tiyatro sahnesinde. Oyun, resim meraklısı Raif Efendi’nin bir sergide ‘Kürk Mantolu Madonna’ portresiyle karşılaşmasının ardından imkânsız aşkın peşinden koşmasını konu alıyor. Sahneyi Taner Barlas, Şebnem Özinal, Ekin Aksu, Kıvanç Kürkçü, Duygu Dalyanoğlu paylaşıyor. 13 Ekim Pazar 18.00’de Fişekhane Ana Sahne’de izlenebilir. Bilet fiyatı 500 ila 700 lira.

-Bir konuşabilse…

Gökçe Uygun’un yönettiği, Güneş Bozkır’ın müziklerini, Can Memişoğlu’nun video ve animasyonunu oluşturduğu ‘Endophasia’ beyninin konuşma bölümünde hasar oluşan bir bireyin gündelik hayatında dil bazında yaşadığı zorluklar ve dile getiremediği iç konuşma anlarından bir kesit sunuyor. Sinan Uygun sahneyi bir performansçı ve kendi avatarıyla paylaşıyor. İlk gösterim 12 Ekim Cumartesi 20.00’de Dolapdere’deki Arter’de gerçekleşecek. Bilet fiyatı 450 ve 550 lira.

*ATÖLYE



-Kadıköy, Koşuyolu’ndaki EKS Mutfak Akademisi 17 Ekim Perşembe 15.00’te ‘Lezzetli Cheesecakeler’ isimli bir atölye düzenliyor. Atölyenin bilet fiyatı 2.000 lira.

-Zorlu’daki Eataly Mutfak Atölyesi, 18 Ekim Cuma 19.00’da ‘Ev Yapımı Lazanya Bolonez’ atölyesi düzenliyor. Bilet fiyatı 2.300 lira.