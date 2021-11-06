Hafta sonu çocuk eğleme sanatı

Haberin Devamı

Gizem: Lorin okula alıştı, korktuğum gibi de olmadı üstelik. Fakat hesaba katmadığım başka bir kriz doğdu Melis.

Melis: Hayırdır, ne oldu?

Gizem: Haftada 5 gün okulda o kadar faal ki hafta sonu tutabilene aşkolsun! Aynı meşguliyeti evde de arıyor. Boşa düştüğü için de ağlama krizleri başlıyor. Şimdi de hafta sonu çocuğu nasıl meşgul edeceğimin derdine düştüm. Evde yapılacak aktiviteleri pandemide yedik bitirdik. Hem dışarıda olalım, hem Lorin eğlensin, hem ben bir çay içebileyim; tabii bir de COVID-19 hijyen kurallarına uygun olsun istiyorum. Çok şey mi istiyorum?

Melis: Hayır, kesinlikle az şey istiyorsun. En iyi hafta sonu etkinliği de anneye nefes aldıran hafta sonu etkinliğidir!

Gizem: Havalar soğudu, yağışlar artacak, parklara bir süre veda zamanı. Eminim birçok anne-baba bu arayış içinde. Sen nereye gidiyorsun çocuklarla?

Melis: Evet, biz de bu mevsime kadar sıkı giyinip, çantaya birer sandviç atıp kent ormanlarını dolaştık. Kemerburgaz Kent Ormanı gerçekten çok güzel. Birkaç hafta sonu daha şans verilebilir belki. Çocuklar için birçok alan ve etkinlikler oluyor. Benimkiler macera parkurunu seviyor mesela, yetişkinler de faydalanabiliyor oradan. Ben eskiden “AVM’ye gezmeye mi gidilir yaaa” derdim ama artık yeni birçok mekân tasarlandı çocuklar için.

Haberin Devamı

Gizem: Hangi AVM’lerde neler var?

Melis: Mesela biz en çok Optimum AVM’ye gidiyoruz. Buz pateni pisti var. İster eğitmenle ister eğitmensiz kullanabiliyorsun. Benimkiler ilk üç-dört seferde eğitmenle girip temel bir eğitim aldı. Şimdi ikisi de rahatlıkla kayabiliyor. Lorin gibi minnacık çocuklar görüyorum ders alan. Sen de götürebilirsin bence ufak ufak böyle aktivitelere artık.

Gizem: Evet, Lorin paten âşığı. Suadiye sahilde küçücük ayaklarına 6-7 yaş çocuk patenlerini feryat figan giydirtip kendini bize kaydırtıyordu. Paten hocaları “3 yaşında başlayabilir” demişti. 3 olmak üzere, iyi bir fikir.

Melis: Bak bir de mesela Anadolu Yakası’nın popüleri HupaLupa’dır... Metropol AVM’nin içinde eğlence ve oyun merkezi. Dev bir trampolin alanı var. Bizimkiler bayılıyor. Hemen o alanın üst tarafında bir oturma alanı var. Kahveni alıp, orada oturup çocuklara arada el sallayarak onları izleyebiliyorsun. Yine aynı AVM’nin içinde FDR diye bir oyun merkezi var. Profesyonel oyun bilgisayarlarıyla çok değişik seçenekler sunuyorlar ve tabii ki benimkiler gibi bilgisayar oyunu hastası çocuklar için tam bir cazibe merkezi. Ancak bilgisayar oyununu sınırlandırmak istediğimiz için çok nadir oraya götürüyoruz.

Gizem: Sergi de geziyorsunuz siz değil mi, o da neredeyse tam bir gün etkinliği...

Haberin Devamı

Melis: Ben sanatla haşır neşir olmalarını çok istiyorum. O yüzden her fırsatını bulduğumda yaşlarına uygun bir sergi yakalıyorum. Birlikte geziyoruz. Eğer Avrupa Yakası’ndaysa sergi mekânı, vapurla gitmeyi tercih ediyorum. O da başlı başına bir eğlence oluyor bi-

zim için. Oyuncak Müzesi de güzel bir gün geçirmek için harika bir yer. Burada çocuklar bizim çocukluğumuzdaki oyuncaklarla tanışıyor. Gerçi Deniz ilk gittiğimizde şöyle demişti: “Bu oyuncaklarla oynayamayacaksak ne anlamı var ki!” O da haklı tabii. Müzede tahta oyuncak boyama atölyesi gibi etkinlikler de oluyor bu arada.

Haberin Devamı

Gizem: Evet, yaşça büyük çocuklarla günü geçirmek nispeten daha kolay. Tiyatro oyunları, vizyona giren animasyon filmleri derken kış geçer. Bizim bu bebelerle dışarıda sosyalleşmek pek kolay değil.



Ben de eve yakın AVM’lerdeki top havuzları ve eğlence merkezlerinin müdavimi oldum. Cüzdanım oyun alanlarının kartlarıyla doldu. Yeni keşfim de Cocoon. Üsküdar’da NevÇarşı AVM’nin içinde. Güzel tarafı 0-13 yaş arası çocukların hepsine hitap ediyor olması. Hem büyük hem küçük çocuğu alıp gidebilmek avantaj.