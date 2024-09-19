Hadi gidelim

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HAYAL GÜCÜNE İLHAM OLACAK MACERA İSTANBUL’DA





Eğlenceli, renkli, geliştirici Festikids’te her şey çocuklar ve aileleri için tasarlandı. Atölyeler, sanatsal ve kültürel deneyimler, lezzetli yiyeceklerin yanı sıra çarşısı; müzik, dans ve tiyatro performansları, yarışmaları ve keşfedilesi sürprizleriyle dopdolu…

Yer: İstanbul, Tepe Nautilus AVM

Tarih: 21 Eylül

Saat: 10.30

Yaş: 3+

İletişim: @festikids.online

Ücret: 990 lira (1 yetişkin, 1 çocuk)

BABY SHARK ÇÖZÜM ARIYOR

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Baby Shark Live Show’da çocuklar hayranı oldukları karakterlerle tanışacak, Eğlence dolu ve eğitici şarkılarla, harika danslara eşlik edip unutulmaz bir gün geçirecekler. Eğlence dolu anların yanı sıra minikler, okyanus ve denizlerimizi temiz tutmak için Baby Shark karakteriyle beraber hareket ederek, tüm dünyanın en büyük problemlerinden birine çözüm bulmaya çalışacaklar.

Yer: İstanbul, Duru Tiyatro, Watergarden

Tarih: 21 Eylül

Saat: 13.00

Yaş: 2+

İletişim: (0216) 338 56 36

Ücret: 336 lira

DOROTHY VE ARKADAŞLARIYLA OZ DİYARINI KEŞFEDİN





Küçük Dorothy ve sadık köpeği Toto’nun, büyülü Oz diyarında başlayan unutulmaz yolculuğuna siz de katılın. Hayal gücünüzün sınırlarını zorlayacak, dostluk, cesaret ve kalbin gücünü öğreten bu büyüleyici tiyatro oyununda, Sarı Tuğla Yolu’nda ilerlerken Korkuluk, Teneke Adam, Korkak Aslan, Bay Marvel, Oz Büyücüsü ve Kötü Cadı ile tanışacaksınız.

Yer: Ankara, Yenimahalle Belediyesi 4 Mevsim Tiyatro Salonu

Tarih: 22 Eylül

Saat: 13.00

Yaş: Sınır yok

İletişim: (0312) 526 25 38

Ücret: 257,50 lira

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ÇOCUKLAR İÇİN SERAMİK





Çocukların sanatsal yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmelerini sağlayan Juno Seramik, yenilikçi atölyeleriyle İstanbul, Göktürk’te kapılarını açtı. Eğitmen Elvan Doğan tarafından yönetilen atölyelerde çocuklar, kilin büyülü dünyasında el becerilerini geliştirirken, yaratıcılıklarını serbest bırakacakları keyifli bir deneyim yaşayacak. Seramik yapım sürecini öğrenen çocuklar hem eğlenip hem de sanatsal yeteneklerini geliştirme fırsatı bulacak. Juno Seramik, çocuklara sadece seramik öğretmekle kalmayıp aynı zamanda yaratıcı düşünmeyi, sabrı ve odaklanmayı teşvik eden yenilikçi bir eğitim anlayışı sunuyor.

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Yer: İstanbul, Göktürk, Juno Seramik Atölyesi

Tarih: Hafta içi her gün

Saat: 17.00-18.00

Yaş: 6-14

Ücret: 800 lira

İletişim: (0535) 374 45 79