Hadi biraz şımaralım

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Yaklaşık iki haftadır sosyal medya platformu TikTok ‘brat summer’ isimli yeni bir trendle çalkalanıyor. Sebebiyse İngiliz şarkıcı Charli XCX’in özellikle Z Kuşağı’nı etkisi altına alan yeni albümü. Sanatçının albümle birlikte kendi Instagram hesabından parlak, neon yeşil üzerine siyah bir yazıyla Brat yazısını paylaşmasıyla hemen yeni bir akım başladı. Bu parlak yeşil tonu hızlıca viral oldu. ‘Brat’ yani Türkçe anlamıyla ‘şımarık’, TikTok modasında uzun süredir popüler olan ‘soft girl’ (sakin kız), ‘balletcore’ (balerin estetiği) ya da ‘coastal grandmother’ (büyükanne stili) gibi ağırbaşlı akımlara adeta bir başkaldırı. Asi, dağınık ve umursamaz bir stilin benimsendiği ‘brat summer’ (şımarık yaz) her ne kadar albümün imza rengi haline gelen yeşil tonuyla özdeşleşse de bu trende uyum sağlamak için illa da bu rengi giymek gerekmiyor. Beyaz askılı bir atlet ya da düşük belli pantolonlar ve zincirler de bu stili yansıtıyor. Minik crop üstlerle bir araya gelmiş düşük bel etekler ve deri detaylar da asi ve umursamaz tavrı pekiştiriyor. Siyah, beyaz ve gri tonları da öne çıkıyor.

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İDDİALI BİR TAVRI VAR

2000’lerin pop müziğine abartılı bir dokunuşla eklektik bir tını ekleyen şarkıcı Charli’nin tıpkı müziği gibi tarzı da 2000’lere gönderme yapıyor. Y2K (2000’lerin modası) stilini zaten çok seven ve benimseyen yeni neslin, Y2K öğeleri barındıran ‘brat tarzı’nı da bu kadar benimsemesi pek şaşırtıcı değil.

‘Barbie’ filminin etkisiyle pembe ve Barbiecore trendi 2023 yazını ele geçirmişti. Global moda mecraları da bu sene ‘brat’ yazı olacağını ve parlak yeşil tonunun Barbie pembesinin yerini alacağını yazıyor. Yeşil tonu alabilir almasına ama ‘brat stili’ herkese hitap eden bir tarz olmayabilir. Zira süper mini etek ve elbiseler, metal zincirler, kolyeler, yırtık denimler, küçük gözlükler, platform sandaletlerin oldukça punk ve iddialı bir tavrı var.

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‘Brat summer’da saç ve makyaj da tıpkı kıyafetler kadar iddialı. TikTok paylaşımlarında saçlarda kabarık, uzun modeller ya da oldukça katlı ‘wolf’ kesimler karşımıza çıkıyor. Makyajdaysa kalın eyeliner’lar, çarpıcı dudaklar göze çarpıyor.

Global moda otoritesi ‘Business of Fashion’a konuşan tasarımcı Danielle Guizio bu trendin hızlı benimsenmesinin ardında kadınlar üzerinde yaratılan her daim düzgün ve tertipli giyinme baskısına bir başkaldırı olabileceğini savunuyor.

Revolve ve Ssense gibi markaların sosyal medya stratejilerine hızla adapte ettikleri ‘brat trendi’ni yakında başka markalarda da görebiliriz. Ayrıca Prada ve Gucci’nin geçen ayki erkek moda haftalarındaki koleksiyonlarında da tesadüfen yer bulan bu yeşil tonu (brat yeşili de diyebiliriz) hem brat yeşilinin hem de bu tarzın bir süre hayatımızda kalacağının sinyallerini veriyor.

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HER TARZA UYGUN





Platform topuklu sandaletlerle giyin. Twist, 2.599 lira





Düz bir stile brat yeşili ekleyebilirsiniz. Camper, 3.709 lira





Bir beyaz atlet olmazsa olmaz. H&M, 289,99 lira





Metal zincir kolyeler tamamlayıcı aksesuarlardan. Bershka, 280 lira

KISA KISA...

Çorap boyu yaşınızı ele veriyor





Bir süredir çorap boyu üzerinden dönen bir tartışma var. Genellikle baldıra kadar uzanan çoraplar tercih eden Z Kuşağı bilekte ya da görünmeyecek kadar kısa çoraplar giyen Y’leri eleştiriyor. Geçtiğimiz haftalarda, yerli-yabancı birçok mecrada bu konuda yazılar yazıldı. The Washington Post gazetesi, Y Kuşağı’ndan kişilerle konuşmuş, bir kısmı bu görünümü çocuksu bulurken bazıları baba ve dede stiliyle özdeşleştirmiş. Ancak Y’ler arasında genç görünmek için uzun çorap giymeye başladıklarını söyleyenler de var. Adidas ve Under Armour gibi markalar uzun çoraplara ilginin giderek artmasını bekliyor.