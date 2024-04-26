Hadi balkona, bahçeye çıkalım!

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Balkonlar, bahçeler ve verandalar... Evlerimizin dış mekânlarını dönüştürmenin, güzelleştirmenin zamanı geldi. İçmimarlar Belce Aydal, Sultan Budak ve Yiğit Vaytaş’tan katlanabilir mobilyalardan terletmeyen kumaşlara, loş aydınlatmadan dekoratif eşya seçimine hazırlıklarımız sırasında bize rehber olacak bilgiler edindik. Tabii sezonun trendlerini de göz ardı etmedik.

‘YEMEK MASASI YERİNE SEHPA TERCİH EDİN’



Yiğit Vaytaş , içmimar

◊ Bahçe, teras ve balkonlarda kalabalık arkadaş davetleri için maksimum konforda olan oturma gruplarına yer açın.

◊ Malzeme seçerken sürdürebilirlik ön planda tutulmalı. Terletmeyecek ve UV ışınlarından etkilenmeyecek kumaşlar seçin. Doğal keten kumaşlar hissiyat ve konfor anlamında sizi mutlu eder.

◊ Çok geniş alanlara sahip değilseniz yemek masası kullanmayın. Oturma grubu ve geniş bir orta sehpayı daha samimi bulurum. Sehpanız 50 cm yüksekliğinde olursa yemek masası ihtiyacınızı karşılayabilir. Sehpa tercihinizde doğal

kumlanmış ahşap kullanarak dokuları daha çok hissedebilirsiniz. Tercihiniz mermer ya da terrazzo olmasın, sıcaktan daha az etkilenecek ürünler seçin.

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◊ Gölgelik alanlarınız varsa taşıyıcı konstrüksiyonlarının her bir direğine keten perdeler yaptırın. Hem öğle güneşinden sizi korur hem de rüzgârda uçuşarak estetik bir görünüm sunar.

‘RENKLİ MİNDERLER, ETNİK, ÇİÇEKLİ DESENLER’



Sultan Budak, içmimar

◊ Konforlu hazeran sandalyeler, bambu minderler, sedirler, hasır halılar ve hamaklar ekleyerek dinlenme ve kitap okuma köşeleri oluşturabilirsiniz.

◊ Baharın tazeliğini ve doğanın canlılığını yansıtmak için balkonunuza çeşitli çiçekler ve bitkiler ekleyin. Ayrıca saksıları farklı boyutlarda kullanarak görsel çeşitlilik sağlayabilirsiniz.

◊ Renkli minderler ve halılar kullanın. Canlı renkler veya etnik, çiçekli desenler tercih ederek baharın enerjisini yansıtabilirsiniz. Dekoratif aksesuarlar ekleyerek kişisel bir dokunuş katın. Örneğin duvarları süslemek için büyük aynalar, tablolar, duvar rafları veya asma bitkiler kullanabilirsiniz. Dekoratif güneş engelleyici şemsiyeler de çok güzel görünüyor. Ayna dışarıdan gelen güzel ışıkla mekâna derinlik hissi verip aydınlık ve geniş bir alan ortaya çıkaracak.

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‘IŞIKLI İP ASKILARLA ROMANTİK BİR ORTAM...’



Belce Aydal, içmimar

◊ Bahçe veya balkonunuzu daha kullanışlı hale getirmek için pratik depolama çözümleri veya çok amaçlı mobilyalar kullanabilirsiniz. Katlanabilir masa ve sandalyeler de yer kazanmanıza yardımcı olabilir.

◊ 2024 dış mekân trendleri arasında doğal ve organik malzemeler öne çıkıyor.

◊ Dekorasyonda aydınlatma önemli bir rol oynar. Bahçe veya balkonunuzda yumuşak ve romantik bir ortam sağlamak için ışıklı ip askılar veya güneş enerjili lambalar kullanabilirsiniz.

‘HUZUR İÇİN YEŞİL, ŞIKLIK İÇİN KAHVERENGİ’

◊ Şeftali tonları: Pantone bu yılın rengi olarak şeftali tonlarını seçti. Bu doğal ve canlı tonlar, bahçe ve balkon dekorasyonlarında da kendini gösteriyor.

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◊ Yumuşak yeşiller: Pastel yeşiller, zeytin yeşili ve hatta nane yeşili gibi renkler, mekânlara doğal bir hava katarken aynı zamanda huzur verici bir atmosfer yaratılmasına olanak sağlıyor.

◊ Toprak tonları: Kahverengi, terracotta ve diğer toprak tonları her zaman tercih ediliyor. Bu renkler, balkon ve bahçelere doğallığın yanı sıra şıklık ve sıcaklık getiriyor.

◊ Pastel renkler: Soft mavi, pudra pembesi, hafif mor gibi pastel tonlar, mekânları yumuşak ve romantik bir havaya büründürüyor. Aynı zamanda ferahlık veriyor.

◊ Deniz ve gökyüzü tonları: Açık mavi, deniz mavisi ve gökyüzü mavisi gibi tonlar ferahlık ve dinginlik katarak rahatlatıcı bir atmosfer yaratıyor. (İçmimar Sultan Budak)