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Güzelliğin yerli yıldızları

Güncelleme Tarihi:

#Pınar TAHİRLER#Makyaj#Kozmetik
Güzelliğin yerli yıldızları
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2024 07:00

Kozmetik sektörü neredeyse sonsuz çeşitliliğe sahip. Piyasada hem farklı özelliklerde hem de farklı fiyatlarda ihtiyaca yönelik ürün bulmak mümkün. Son yıllarda bu sektörde öne çıkan yerli markalar yükselişe geçti. Türkiye’den kozmetik markaları yenilikçi tavırları ve kaliteli içerikleriyle dikkat çekiyor. Jürimiz en iyi yerli kozmetik ürünlerini seçti.

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Güzelliğin yerli yıldızları

Yüzde 100 saf içerikli
Homemade Aromaterapi, Gülsuyu

Cildinizi temizledikten sonra yüzünüze tonik olarak uygulayabileceğiniz gülsuyu yüzde 100 saf içerikle üretiliyor; koruyucu, esans ve katkı maddesi içermiyor. Damla Durak, Valerie Dayan, Melis Yılmaz tavsiye ediyor. 150 ml, 670 lira

Güzelliğin yerli yıldızları

Tüm vücut için uygun
Pure Project Güneş Kremi 50+ SPF

Hafif ve nem veren formülüyle 50+ SPF koruma sağlıyor. 80 dakikaya kadar ter ve suya karşı dayanıklı olan ürün hem yüz hem vücut için kullanılabiliyor. Nilüfer Pazvantoğlu, Valerie Dayan, Damla Durak öneriyor. 50 ml, 420 lira

Güzelliğin yerli yıldızları

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Hem besliyor hem nemlendiriyor
Lonjevite Antioxidant Rejuvenating Serum

Tüm cilt tipleri için kullanabilir. İçeriğindeki antioksidanlar ve vitaminler sayesinde cildi beslerken nemlendiriyor. Kuşburnu özleri ve ölmezotu, hasarlı cilt hücrelerini onarıyor. Nilüfer Pazvantoğlu ve Esra Er Kursan tavsiye ediyor. 30 ml, 1.950 lira

Güzelliğin yerli yıldızları

Kuru ve çok kuru ciltler için
Cosmed Atopia Temizleme Yağı

Yüz ve vücut temizliği için hafif masaj yapılarak uygulanıyor ve bol suyla durulanıyor. Kuru ve çok kuru ciltler için ideal. Gerginlik hissini azaltıyor, kaşıntıyı gideriyor. Ezgi Özkur, Sibel Berksoy ve Melis Yılmaz’ın önerileri arasında. 400 ml, 799 lira.

Güzelliğin yerli yıldızları

Gece-gündüz kullanılıyor
Cream Co. SOS C Vitamin Serum

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Akne ve koyu lekelere iyi gelerek düzenli bir cilt tonu yakalayan serum, çevresel tüm faktörlere karşı koruyor. Cilt temizliğinin ardından gece ve gündüz rutininde kullanıma uygun. Melis Yılmaz ve Damla Durak’ın listesinde. 30 ml, 4.129 lira

Güzelliğin yerli yıldızları

Canlandırıcı bir kolonya
Etem Ruhi Fragrant Splash Citrus Blend, Kolonya

Cam şişesi şık. Etem Ruhi’nin citrus blend kolonyası, klasik Türk kolonyasına modern bir dokunuş getiriyor. Limon, bergamot ve mandalina notalarıyla zenginleştirilmiş koku, ferahlatıcı ve canlandırıcı. Valerie Dayan ve Damla Durak’ın önerisi. 290 ml, 1.200 lira

Güzelliğin yerli yıldızları

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Kalıcı kokusuyla öne çıkıyor
Atelier Rebul Amourose Parfüm

Canlandırıcı narenciye notaları ve baharatlı muskatla dengelenen koku Atelier Rebul’un parfüm koleksiyonlarının yeni ürünü. Kalıcı kokusuyla ön plana çıkıyor. Nilüfer Pazvantoğlu ve Esra Er Kursan tavsiye ediyor.
100 ml, 3.800 lira.

Güzelliğin yerli yıldızları

Etkili ve uygun fiyatlı
The Purest Solutions Retinol Gece Serumu

Yaşlanma belirtilerine karşı cildin korunmasına ve yenilenmesine yardımcı olan ürün elastikiyet kaybını da önlüyor. Melis Yılmaz “Retinol gece serumunu kullanıyorum. Markanın cilt bakım ürünleri etkili, fiyatları da iyi” diyor. 30 ml, 499 lira

Güzelliğin yerli yıldızları

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Piyasanın en iyilerinden
The Skin Co&Görkito, Makyaj Süngeri

Diğdem Şentürk öneriyor: “Markanın tüm ürünleri çok özel içeriğe sahip ve vegan. Özellikle makyaj süngeri piyasadaki muadilleriyle karşılaştırıldığında hem uygun fiyatlı hem de bence en iyisi. ” 249 lira

Güzelliğin yerli yıldızları

Canlı renklere sahip
Muson Kozmetik Allık

Hatice Saka “Muson marka allıklar, uzun süre dayanıyor ve mükemmel bir uyum sağlıyor. Geniş renk yelpazesi, çeşitli cilt tonlarına ve tercihlere uyumlu seçenekler sunuyor. Canlı ve belirgin renkler elde etmenize yardımcı oluyor” diyor. 329 lira

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#Pınar TAHİRLER#Makyaj#Kozmetik

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