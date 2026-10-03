Güzel romanlar raflarda

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Roma’nın Beş Günü

Ahmet Ümit

Yapı Kredi Yayınları

Roman

Çoksatan yazar Ahmet Ümit bu son romanında okuru Roma’ya götürüyor; burada yaşanan sıradışı, teatral cinayetlerin izini sürmeye davet ediyor. Berlin Emniyeti Cinayet Masası’ndan Yıldız Karasu ve yardımcısı Tobias Becker, Roma sokaklarını arşınlarken Afrodisias’ın gizemli tarihiyle karşı karşıya kalıyor.

Provalar

Celal Kadri Kınoğlu

İthaki Yayınları

Roman

Başarılı tiyatrocu Celal Kadri Kınoğlu ikinci romanında aşkın, şansın ve yalnızlığın sınırlarını sorguluyor. Okuru “İnsan doğrusunu bilse bile neden aynı hatayı defalarca yapar” sorusuyla baş başa bırakıyor.

Ceyda

Ela Lee

Çeviren: Mehmet Deniz Öcal

April Yayıncılık

Roman

Kore ve Türk asıllı bir ailenin çocuğu olan, Londra’da büyüyen Ela Lee bu ilk romanında kimliğin çatlaklarını ve kadınların bedeni üzerinden elini çekmeyen iktidarları konu ediyor. Jade ismini kullanan ama asıl adı Ceyda olan bir karakter üzerinden kurumsal hayatın ikiyüzlülüklerini, cinsellikte rıza kavramını ve göçmenliği anlatıyor.

Vaim

Jon Fosse

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Çeviren: Deniz Canefe

Monokl Kitap

Roman

2023 Nobel Edebiyat ödülünü kazanan yazar Jon Fosse’nin üçlemesinin bu ilk kitabı adını Norveç’teki bir köyden alıyor. Yazar, bu köyde yalnız yaşayan bir adam, onun bir zamanlar platonik âşık olduğu kadın ve kadını evde bekleyen kocası arasındaki ilişkiyi masaya yatırıyor.