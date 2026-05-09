‘Günün sonunda hepimiz biri tarafından sevilmeye çalışıyoruz’

Haberin Devamı

Klasikleşen şarkıları ‘Wicked Game’, ‘Baby Did a Bad, Bad Thing’ ve ‘Blue Hotel’le tanınan Amerikalı müzisyen Chris Isaak ilk kez 2024’te İstanbul Caz Festivali kapsamında İstanbul’da konser vermişti. Isaak bu kez ‘Epifoni 10. Yıl Konserleri’ serisi için 16 Haziran’da İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda, 18 Haziran’da Ankara Oran Açık Hava Sahnesi’nde ve

20 Haziran’da da İstanbul’da Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda hayranlarıyla buluşacak.

◊ İstanbul’a ikinci gelişiniz. Bir önceki İstanbul deneyiminiz nasıldı?

İstanbul’a bayıldım... Avrupa’yı defalarca gezmeme rağmen daha önce İstanbul’a gelmemiştim. Türkiye hakkında yanlış bir izlenime sahip olacak kadar bile bilgim yoktu. Geldiğimdeyse çok sevdim. Amerika’da insanlar “Avrupa’ya gittim” diyor. Ben de diyorum ki: “Evet, Londra’ya, Fransa’ya gitmişsindir ama İstanbul’a gittin mi? Harika bir yer.” Ayrıca kedilere bayıldım. Sokakta yürürken adım başı 20 kedi görüyordum. Sonunda birine “İstanbul’da neden bu kadar çok kedi var” diye sordum, “Çünkü kedileri çok seviyoruz” dedi.

Haberin Devamı

◊ 13 stüdyo albümü, 12 tekli yayımladınız. Platin plaklar, Grammy adaylığı... Başarıyla dolu kariyer yolculuğunuzun hangi döneminde olduğunuzu düşünüyorsunuz?

Bir şarkıya başlar ve onu bitirmeye çalışırsınız. İkinci kıta her zaman yazması daha zor olan kısımdır, sonra stüdyoya girip şarkıyı kaydedersiniz. Bu kariyerimin en başında da böyleydi ve şu anda da çok bir şey değişmedi. Sizinle şu an Nashville, Tennessee’deki evimden konuşuyorum. Dönüp bakıyorum da evim bir müzik mağazasına bomba atılmış gibi; her yerde gitarlar, davullar var. Müzik hayatımın her alanına sirayet etmiş durumda.

◊ Müziğe ara vermeyi, uzaklaşmayı hiç düşündünüz mü?

Hayır. Genelde turneden döndüğümde insanlar “Şimdi ne yapacaksın” diye soruyor. “Harika olacak; çünkü konser vermeyeceğim, gündüzleri daha çok şarkı söyleyebilirim” diyorum. Şarkı söylemeyi seviyorum. Evde, çalışırken, bahçe işleri yaparken...

‘Aşk, kayıplar, yalnızlık...’

◊ Tüm dünyada milyonlarca dinleyiciye ulaştınız. Sizce sizi ve müziğinizi zamansız kılan en temel unsur ne?

Haberin Devamı

Umarım dediğiniz gibi zamansızdır. Evrensel şeyler hakkında yazıyorum: kayıplar, aşk, yalnızlık... Herkes bunlarla ilişki kurabilir. Günün sonunda hepimiz biri tarafından sevilmeye çalışıyoruz.

◊ Yeni nesilde de şarkılarınız dinleniyor, cover’ları yapılıyor... Siz yeni müzisyenlerden kimi dinliyorsunuz?

Nashville’de yaşayan genç bir müzisyen var. Adı Nicole Atkins. Sıklıkla onu dinliyorum. Bazen de radyoda karşıma çıkan yeni şeyleri dinliyorum.

◊ Yapay zekâyla müzik üretimi hakkında ne düşünüyorsunuz?

İlgimi çekiyor, korkutmuyor, aksine merak ediyorum. Bir gün “Yapay zekâya yeni bir Beatles albümü yaptırdık” deseler ve iyi bir sonuç çıksa bir yanım mutlaka dinlemek isteyecektir. Ama Paul McCartney ve John Lennon kadar iyi olabilir mi bilmiyorum...

Haberin Devamı

◊ Türkiye’deki hayranlarınıza bir mesajınız var mı?

Konsere gelin! Eğer baladları seviyorsanız balad, rock’n roll havasındaysanız rock çalarız. En arkada da olsanız merak etmeyin, ben yanınıza gelirim! Türkiye bizim için çok yeni ve egzotik. Ekibimin de Türkiye’ye gelecek olması beni çok mutlu ediyor.

◊ Favori Türk yemeğiniz var mı?

Türk yemeklerinin isimlerini bilmiyorum. Restorana gittiğimde “En iyi dediğiniz ne varsa getirin” dedim. Hiç aç kalmadım. Yediklerim harikaydı.

‘İçmem, parti yapmam, sağlıklı beslenirim’

◊ Müzik dışındaki hayatınızı pek bilmiyoruz. Neler yaparsınız?

40’lar, 50’ler ve 60’lardan dönem filmleri izlerim. Ağırlık çalışırım ve sörf yaparım. Parti yapmam ya da partilere gitmem.

Haberin Devamı

◊ Müziğinizin yanında yakışıklılığınızla da tanınıyorsunuz. Kendinize nasıl bakıyorsunuz?

Keşke beni bir de şu an görebilseniz… Sakal bıraktım, aynaya baktığımda farklı biriymişim gibi hissettiriyor. Bir süredir sadece evde oturup gitar çaldığım için bu haldeyim. Turneye çıkar çıkmaz sakalımla vedalaşacağım, hayranlarımın beni bu şekilde görmek isteyeceğini düşünmüyorum. Genel olarak görünüşümden çok sesime dikkat ederim. Sigara, içki içmem, sağlıklı beslenirim, her gün egzersiz yaparım. Sörf yapmayı severim.