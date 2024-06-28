Güneşten korusun, tarz da olsun

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Güneş gözlükleri tarzımızı bir üst seviyeye taşıyacak önemli aksesuarlardan biri. O nedenle seçim yaparken güneşten koruma işlevinin yanı sıra sezon trendleri, tarzımızla uyumu, yüz tipimize yakışması gibi kriterleri de dikkate almalıyız. Bu yazın popüler gözlük modellerinde hem retro esintiler hem de geleceğe dönük modern dokunuşlar öne çıkıyor. İşte en dikkat çeken gözlük trendleri:

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Pilot gözlükleri hem kadınlar hem erkekler tarafından tercih ediliyor. (1. görselde)Yüzü saran, kocaman gözlükler bu sezonun iddialı modellerinden. (2. görselde)Oval kedi gözü gözlükler oldukça popüler. Celine markası 2024 koleksiyonunda bu tasarımlara yer verdi (3. görselde)

Modern cat-eye (kedi gözü): Bu çerçeveler zarif ve feminen bir görünüme sahip. Yüzde kaldırma etkisi yaratan bu gözlükler, 2024 yazında sivrileşmiş ve incelmiş uçlarıyla dikkat çekiyor. Dior’dan Balenciaga’ya kadar yüksek modanın farklı markalarında kedi gözü model gözlükleri bulmak mümkün.

Pilot gözlüğü: Klasikleşmiş pilot gözlükleri, her sezon olduğu gibi 2024 yazında da hem erkek

hem de kadınlar tarafından en çok tercih edilen modellerden. Özellikle Bottega Veneta’nın renkli camlı pilot gözlükleri çok popüler.

Maske: 2024’ün cesur trendlerinden biri de maskeyi ya da adeta bir kaynakçı gözlüğünü andıran, yüzü saran kocaman tasarımlı modeller. Chanel, Versace ve Loewe’nin farklı renklerde tasarladığı bu maske stilindeki gözlükler, iddialı görünmeyi sevenlerin favorisi oldu.

Mini dikdörtgen modeller: Minimalist ve modern bir görünüm arayanlar için mini dikdörtgen gözlük modelleri ideal bir tercih olabilir. Küçük ve düz hatlara sahip çerçeveler özellikle retro tarzı sevenlerin favorisi. Metalik renkler ve ince çerçevelerle modern bir yorum kazanan bu gözlükler 2024 yazında öne çıkıyor.

Renkli cam ve çerçeveler: Pastel tonlar, canlı renkli ve hatta desenli camlar, gözlüklerin sıradanlıktan uzaklaşmasını sağlıyor. Genç ve dinamik bir görünüm veren bu modeller yaza enerji katıyor.

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Kaplumbağa kabuğu: Ara ara ortaya çıkan kaplumbağa kabuğu güneş gözlükleri bu sene zamansız bir seçim olarak yeniden hayatımıza girdi. Oval, dikdörtgen ya da kedi gözü fark etmez; bu desen neredeyse her modele çok yakışıyor.

‘Rahatsızlıklara neden olmasın’

Hande Doğantekin Kın,

Brandeyes CEO’su

“Bu yıl geometrik şekiller, retro esintiler ve sürdürülebilir malzemeler öne çıkıyor. Dior, Fendi, Celine, Loewe ve Givenchy gibi markalar hem erkek hem kadınlar tarafından tercih ediliyor. Gözlük seçimi yaparken yüz şekline uygunlukla birlikte, gözlük camı türü, çerçeve malzemesi, fonksiyonellik, konfor ve tarz da göz önünde bulundurulmalı. Güneş gözlükleri her yerde satılıyor, son moda gözlüklere ulaşmak artık kolay. Fakat UV (ultraviyole) korumalı olmayan gözlüklerin güneşin zararlı etkilerinden korumadığı ve göz yorgunluğu, baş ağrısı ve bulanık görüş gibi rahatsızlıklara neden olabileceği de unutulmamalı.”

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Markaların en yaratıcı koleksiyonlarını sergilediği, modaseverlerin heyecanla beklediği Paris Haute Couture Haftası yapıldı. Sonbahar/Kış 2024-25 haute couture koleksiyonlarının sergilendiği moda haftasında öne çıkan şovlardan biri de Dior’a aitti. Spor dünyasından ilham alarak, sporculara saygı duruşu niteliğinde hazırlanan koleksiyonda kreatif direktör Maria Grazia Chiuri performans ve giysiler arasındaki bağları araştırarak, giyimin özünü ve hareket halindeki bedenle olan tekil ilişkisini sorguluyor. Silüetler hem narin hem de güçlü bir kadının zarafetini yansıtıyor.

HER TARZA UYGUN



Sivri uçlu kedi gözü...

Balenciaga, 18.750 lira

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Markanın oval kedi gözü modeli çok popüler.

Celine, 12.250 lira

Kaynakçı gözlüklerini anımsatıyor.

Loewe, 14.710 lira

Renkli çerçeveler çok moda.

Ray-Ban,

4.997 lira

Zamansız olduğu için seviliyor.

Zara, 1.790 lira