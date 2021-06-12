Güneşle dost olun

Bağışıklık sistemimizi destekleyen güneş, iyilik halimizi de arttıran bir dost. Ama onunla temastayken dikkat etmemiz gereken kurallar var...

* 11.00-16.00 saatleri arasında güneşten kaçınmalıyız. Güvenli saat aralığında olsak bile dışarıdaysak gölge alanlara sokulmalıyız.

* Geniş siperlikli şapka ve güneş gözlüğü takmak; pamuklu ve hafif bol kıyafetleri tercih etmek, dışarıda olduğumuz her an güneş koruyuculardan yararlanmak alabileceğimiz önlemler arasında...

* Pandemi nedeniyle maske takıyoruz. Hem yüzde oluşabilecek ton eşitsizliğini engellemek hem de cildi korumak için güneş koruyucuların düzenli kullanımı ayrı bir öneme sahip.

* Özellikle güneşte çok çabuk kızaran insanlar, sürekli dışarıda çalışan ya da dışarıda spor yapanlar güneşin zararlı etkileri açısından yüksek riskli kişiler. Ailesinde ya da kendi geçmişinde deri kanseri olanlar, çok sayıda beni veya riskli benleri bulunanlar, güneşe karşı duyarlılık oluşturan tedavi alanlar, bebek ve çocuklar daha dikkatli korunmalı.

* Cildi düzenli nemlendirin

* Güneş koruyucuları, cildimize özel seçmek çok kritik. Ürün üzerindeki SPF değeri (güneşten korunma derecesi) UVB ışınlarına karşı koruyuculuğu ifade eder. SPF değerinin yükselmesi daha çok değil, daha uzun süre korunduğunuz anlamına gelir.

* Ciltteki kırışıklıklar ve alerjiler gibi hasarlardan UVA ışınları sorumludur. Bu ışınlar derinin bir alt tabakasına ulaşarak, oradaki kolajen ve elastini olumsuz etkiler. Seçtiğiniz ürünün UVA koruyuculuğunu üzerindeki ‘PPD’ veya ‘PA’ değerine bakarak anlayabilirsiniz.

* Bu iki değer birbirine ne kadar yakınsa o güneş koruyucu o kadar iyidir. Yani SPF değerini PPD veya PA değerine böldüğünüzde çıkan sonuç 1’le 3 arasında olmalı. Sonuç 1’e yaklaştıkça koruyuculuk artar.

* Hamileler, yaşlılar, 0-2 yaş arasındaki bebekler, dermatiti olanlar, atopik ciltler, kanser hastaları ve kimyasal filtrelere alerjisi olan kişiler çinko oksit ve titanyum dioksit gibi mineral filtrelere sahip koruyucuları tercih edebilirler.

* Duş sonrası cilt tamamen kurumadan hafifçe nemlendirmek, özellikle pandemi döneminde kolonya ve dezenfektanlarla zarar görmüş cilt bariyerinin güç kazanmasına fayda sağlayabilir. Zeytinyağı bazlı kremler de işe yarayabilir.



* Güneş yanıklarında soğuk suyla ıslatılmış temiz bir bezle cilde kompres yaparken nemlendirmek ve serinletmek, kaşıntı ve yanma hissinde azalmaya yardımcı olabilir. Bol su içmek, eczacı veya doktorunuzun önerdiği kremleri uygulamak ve ileri derece yanıklarda dermatoloğa başvurmak kritik.

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