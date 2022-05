Güneşi cıvıl cıvıl elbiselerle karşılıyoruz

Haberin Devamı

Sıcak günleri yaz aylarına çok yakışan elbiselerle karşılıyoruz. Baharın gelişiyle yeniden açmaya başlayan çiçekler gibi, bu güneşli günler geniş bir elbise seçkisini de beraberinde getiriyor. Tüylü, geniş, uzun modellerle çiçek baskılarına ek olarak mini etekler ve trikolar öne çıkıyor.

Asimetrik dekolte: Bu yılın en baskın elbise modelini sorsanız, cevabım kesikli ve asimetrik detaylı tasarımlar olur. Bel veya sırttan, yuvarlak kesimlerle iki tarafta ya da asimetrik şekilde tek tarafta olan kesikler neredeyse her tarzda elbiseyi ele geçirdi. Örneğin tasarımcı Christopher Esber bu stildeki iddialı tasarımlarıyla popüler oldu. Gabriela Hearst, Magda Butrym gibi markalar da koleksiyonlarına asimetrik dekolteleri ekleyen markalardan bazıları…



Canlı renkler: Gardıropları canlandırma mevsimi geldi. Mavi, pembe, turuncu, yeşil ve sarının canlı enerjisine kendimizi bırakarak elbise seçimlerimizi de bu pozitif renklerden yana yapıyoruz. Özellikle tazelenmeye ihtiyaç duyduğunuz günlerde siz de canlı renkleri stilinize adapte etmeyi deneyebilirsiniz. Modunuz anında yükselecek!



Yazlık triko: Kroşeler ve yazlık trikolar, son birkaç yazdır elbise trendlerinde öne çıkıyor. Özellikle plajda, mayo ve bikini üzerinde tercih edilen triko elbiselerin, bu sezon şehirde giymek için de alternatifleri var.



Baskın çiçekler: Evet biliyoruz, çiçekli elbiseler hiç de yeni bir trendin habercisi değil. Zamansız ve vazgeçilmez oldukları için her sezon çok sevilen bu klasik desen, sezonda daha büyük tasarlanmış, baskın versiyonlarıyla karşımıza çıkıyor.



Tüylü tüylü: Kol ya da etek ucuna eklenmiş tüylerle bulutların üzerinde gibi hissedebilirsiniz. Valentino’dan David Koma’ya, Cult Gaia’dan Taller Marmo’ya kadar farklı markaların koleksiyonlarına giren tüylü elbiseler, özellikle düğün ve davetlerde tercih edilebilir.



Mini mi maksi mi: Bu sezon hem mini hem de bileğe kadar uzanan maksi elbiseler oldukça popüler. Stilinize göre, ister 60’lı yılları anımsatan mini kesimleri tercih edebilir, ister bohem ve hacimli uzun elbiselere yönelebilirsiniz.

KISA KISA...

Modada ikinci el satış ve kiralama önem kazanıyor

Veriler 2030 yılına kadar, ikinci el pazarının hızlı modanın iki katı büyüklüğünde bir hacme ve 77 milyar dolarlık bir değere sahip olacağını gösteriyor. Kiralama sektörününse 2027’ye kadar her yıl yüzde 10 büyümesi bekleniyor. Bu sürpriz artışın en büyük sebebi de tekstil endüstrisinin doğaya verdiği tahribat. McKinsey ve Business of Fashion’ın ortak hazırladığı raporda, her yıl doğaya karışan 40 milyon ton tekstil atığının varlığından bahsediliyor. Çözüm, eldekileri yeniden değerlendirmekten ve tüketim alışkanlıklarını değiştirmekten geçiyor. Kiralama ve ikinci el satış platformları tam da bunun için var. Dolap, Modacruz ve Gardrops gibi ikinci el satış yapan uygulamaların kullanım oranı yükselişte. Kiralama tarafında ise Modaloop, Rentony, Sindirella gibi platformlar öne çıkıyor. Modaloop, hem ürünlerinizi kiraya verip hem ürün kiralayabileceğiniz bir platform. Rentony ve Sindirella gibi sistemler üzerinden de özel günler için kiralama yöntemini tercih edebiliyorsunuz. Alışkanlıklarımızı gözden geçirerek modada sürdürülebilir çözümler üretmeyi amaçlayan bu platformları kullanmak çok değerli. Ayrıca bu sayede tasarruf ettiğimizi ve lüks ürünlere uygun fiyatlarla ulaşabildiğimizi de unutmamak gerekiyor.

