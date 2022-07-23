Güneş banyosunun ardından bakım şart

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Besleyici içerik

Shiseido After Sun Intensive Recovery Emulsion, 150 ml



Besleyici içeriğiyle güneş sonrasında cildin ihtiyaçlarını karşılamak üzere formüle edilmiş, canlandırıcı ve onarıcı bir krem. Bronzluğun ömrünün uzamasına destek oluyor. Rachel Araz “Mutlaka çantamda olanlar arasında” diyor. 490 lira

Tam yaz kokusu

Nuxe Sun Refreshing After Sun, 400 ml

Vücudu son derece güzel nemlendiriyor ve hafif bir parlaklık kazandırıyor. Ayrıca kızaran cildi yatıştırıyor ve güzel kokuyor. Damla Durak “Tam bir yaz kokusu” yorumunu yapıyor. 176 lira

Güvenle kullanılabilir

Bee’0 Apicare Güneş Sonrası Losyonu, 80 ml

Aloe vera, mineral çinko ve susam yağından oluşan doğal formülüyle tüm ailenin güvenle kullanabileceği bir güneş sonrası ferahlık. Pelin Hasçalık öneriyor: “Değerli içeriklere sahip losyon, güneşe maruz kaldıktan sonra cildi rahatlatıyor.” 129 lira

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Yumuşaklık veriyor

Topicrem Ultra Nemlendirici Vücut Sütü, 500 ml

Ciltteki hassasiyeti gidermeyi desteklerken yumuşaklık sağlıyor. Vücudu nemlendiriyor ve besliyor. Nazan Yılmaz özellikle yazın tercih ettiğini belirtiyor. 159 lira

Uzun süreli etki

Yves Rocher 3’ü 1 Arada Güneş Sonrası Nemlendirici Süt, 200 ml

Monoi parfümü içeriğiyle cildinizde hoş bir koku bırakıyor. Uzun süreli bronzluk sağlıyor. Neslişah Şatıroğlu şunları söylüyor: “Cildinizi nemlendirmesinin yanında sağladığı kalıcı kokuyla sevdiklerim arasında.” 99.95 lira

Gerçek yoğurt içeriyor

Korres Yoghurt After Sun-Soğutucu Jel, 150 ml



Uzun süreli tazelik için ultra soğutma ve yatıştırıcı etkili jel krem. Gerçek yoğurt içeriyor. Serinlik veriyor ve nemlendiriyor. Nilay Yalçınkaya “Güneş sonrası cildimi ferahlatmak ve bronzluğumun süresini uzatmak için after sun kremler vazgeçilmezim” diyor. 399.95 lira

Soyulmayı önlüyor

La Roche Posay Posthelios, 100 ml

Yatıştıran ve nemlendiren içeriğiyle güneşe maruz kaldıktan sonra hassas ciltlerde oluşan şişkinliği gideriyor ve soyulmayı engelliyor. Bronzluğun süresinin uzamasına da yardımcı oluyor. Metin Uyar öneriyor. 87 lira

Aydınlık bir görünüm

Caudalie Vinotherapist Besleyici Hiyalüronik Vücut Losyonu, 400 ml

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Cildi anında nemlendirerek gün boyunca yumuşak, esnek ve aydınlık bir his sağlıyor. Pelin Hasçalık “Ferahlatıcı dokusuyla vücudun neme ihtiyaç duyduğu zamanlarda rahatlıkla kullanılabilir” yorumunu yapıyor. 260 lira

Tüm cilt tiplerine uygun

Bioderma After Sun-Jel Krem, 200 ml

En hassas ciltler dahil olmak üzere tüm cilt tiplerine uygun. Güneş sonrası cildi yatıştırıp nemlendirmeye yardımcı oluyor. Ferahlatıcı jel-krem dokusuyla güneşe maruz kalan cildi rahatlatıyor. Nazan Yılmaz öneriyor. 159.50 lira

Dış etkenlere karşı koruyor

Sebamed Suncare After Sun-Soothing Balm, 150 ml

Cildi dış etkenlere karşı koruyor, ferahlatıyor ve kuruluğunu gideriyor. Güneş Ertürk: “Güneş sonrası bakım losyonları nemlendirmeli, yatıştırmalı ve bakım yapmalı.” 119 lira