Gündüz sergiye, atölyeye; akşam konsere, tiyatroya…

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*KONSER

-Berkay 18 Ocak Cumartesi 21.00’de Jolly Joker Vadistanbul’da. Bilet fiyatı 1.710 ila 18.000 (4 kişilik VIP) lira.

-Teoman 18 Ocak 21.00’de İstanbul Kongre Merkezi’nde konser verecek. Bilet fiyatı 1.251 ila 16.148 (protokol) lira.

-Fagot sanatçısı Burak Özdemir ve barok müzik topluluğu Musica Sequenza 18 Ocak 21.00’de ‘Händel: Amour Fou’ konseri için Borusan Müzik Evi’nde olacak. Bilet fiyatı 260 ila 315 lira.

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-Adamlar 18 Ocak 21.00’de JJ Arena’da konser verecek. Bilet fiyatı 1.710 ve 2.280 lira.

-Motive 18 Ocak 21.00’de ‘Taycan’ albümünün lansman konseri için Volkswagen Arena’da. Bilet fiyatı 800 ila 1.100 lira.

-Büyük Ev Ablukada 19 Ocak Pazar 17.00’de akustik konseriyle Maximum UNIQ Box sahnesinde olacak. Bilet fiyatı 350 (öğrenci) ila 1.980 lira.

-Şefika Kutluer (flüt) ve Kamerhan Turan (piyano) 19 Ocak 18.00’de CSO ADA Ankara, Mavi Salon’da konser verecek. Bilet fiyatı 100 ve 150 lira.

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-Ceren Sagu 22 Ocak Çarşamba 21.00’de Hayal Kahvesi Aqua Florya’da. Bilet fiyatı 180 lira.

-Hande Yener 24 Ocak Cuma 21.00’de Jolly Joker Atakent Tema’da sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 1.140 ila 20.500 (4 kişilik VIP) lira.

-Emre Fel’i 24 Ocak 21.00’de Jolly Joker Kıyı İstanbul’da izleyebilirsiniz. Bilet fiyatı 1.140 ve 1.710 lira.

-Kerem Görsev 24 Ocak 21.00’de ‘Besteler ve Hikâyeleri’ konseri için Zorlu PSM touché sahnesinde olacak. Bilet fiyatı 900 ila 2.400 lira.

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-Jehan Barbur 24 Ocak 21.30’da Kadıköy Sahne’de konser verecek. Bilet fiyatı 450 lira.

-Ece Göksu 24 Ocak 21.30’da İmer Demirer (trompet), Serkan Özyılmaz (piyano), Eylül Biçer (gitar), Barış Öztürk (kontrbas) ve Berke Özgümüş (davul) eşliğinde Asa Khai Jazz Club’da konser verecek. Bilet fiyatı 750 ve 1.000 lira.

*GECE



-Emir Ersoy ve orkestrası 18 Ocak Cumartesi 21.30’da Raffles İstanbul, Long Bar Live’da. (0212) 924 02 00

-Funda Arar 18 Ocak 22.00’de Ankara Günay’da. (0312) 460 10 11

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-Serdar Ortaç 18 Ocak 22.30’da Yeni Gazino’da. (0532) 500 28 69

-Hera Aslan 18 Ocak 23.00’te Endoff Live’da. (0532) 379 30 88

-Ayla Balyemez 19 Ocak Pazar 23.00’te Nuit Blanche sahnesinde. (0538) 413 49 40

-Sakiler 19 Ocak 00.00’da Rise n’ Fall Suadiye’de. Rezervasyon için: @risenfallsuadiye

-Yıldız Tilbe 21 Ocak Salı gecesi 23.00’te Cahide Palazzo sahnesinde. (0212) 706 78 90

-Yorgo Kertis 22 Ocak Çarşamba 20.00’de Ataşehir’deki Pasajdayız sahnesinde. (0530) 689 98 00

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-Yaşar 22 Ocak 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live’da. (0532) 154 25 87

-Begüm Obiz 22 Ocak 00.00’da Korto İstanbul’da. Rezervasyon için: @kortoistanbul

*SERGİ



-Dirimart Dolapdere, usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Yolda’ ismini taşıyan fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor. Farklı coğrafyalardan izler taşıyan sergi, Nuri Bilge Ceylan’ın Çin, Hindistan, Mısır, Rusya, Türkmenistan ve Türkiye’de çektiği, daha önce görülmemiş portreleri ilk defa fotoğraf meraklılarıyla buluşturuyor. 23 Şubat’a kadar açık.

-Beyoğlu’ndaki Anna Laudel’de Özlem Yenigül’ün ‘Her Yerde Ev Olma Hali’ başlıklı sergisi var. Sergi, mekân, kişisel tarih ve bireyin yakın çevresindeki nesnelerle kurduğu ilişkiler üzerinden aidiyet kavramını ele alıyor. Sanatçı “Nereye ait hissediyorum” sorusunu merkeze alarak, mekân ve ev kavramlarını sorguluyor ve yanıtlarını ev yaşamında kullanılan geleneksel tekniklerde arıyor. 2 Mart’a kadar görülebilir.

- Beyoğlu’ndaki offgrid art project’te MSGSÜ Geleneksel Türk Sanatları Bölümü akademisyenlerinden Doç. Dr. N. Didem Öz’ün ‘Imprint’ adlı sergisi açıldı. Dokuma sanatına dair yeni bir bakış açısı sunmayı hedefleyen sergi, sanatçının el sanatlarına yönelik bilgi birikimi ve yaratıcı vizyonunu gözler önüne seriyor. ‘Imprint’ 1 Şubat’a kadar ziyaret edilebilir.

*DJ



-Alman DJ ve prodüktör Jonathan Kaspar 18 Ocak Cumartesi 22.00’de Beyoğlu’ndaki ROXY’de kabinin başına geçecek. Bilet fiyatı 350 ve 700 lira.

-Fransız DJ AYANE afrobeats parçalardan oluşan setiyle 24 Ocak Cuma 21.00’de Beyoğlu’ndaki Kastel Teras’ta. Sadece kadın DJ’lerin çalacağı gecede ayrıca Lydie The Djette, DJ Lilas ve DJ Nilsu Ersan sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 660 ve 990 lira.

-Alman DJ ve prodüktör Sam Shure 24 Ocak 21.00’de Kastel’de çalacak. Bilet fiyatı 340 ve 900 lira.

*TİYATRO



-Yolu kesişen iki kişi

Ben Firke’nin kaleme aldığı ‘Kaşık’ oyununu Altay Hacıoğlu çevirip yönetmiş. Oyun, yolları kesişen bir kadın ve bir erkeğin sarmala dönen ilişkisini anlatıyor. ‘Kaşık’ta Yağmur Güçlü ve Kaan Kayasan sahneyi paylaşıyor. Kimiki Tiyatro yapımı oyun 19 Ocak Pazar 20.30’da Bahçe Galata’da izlenebilir. Bilet fiyatı 450 ve 650 lira.

-Kontrolden çıkan kıskançlık

Stefan Tsanevin’in yazıp Kemal Aydoğan’ın yönettiği ‘Bütün Çılgınlar Sever Beni’ tek perde, 80 dakika. Mert Fırat, Öznur Serçeler, Çağlar Yalçınkaya’nın sahneyi paylaştığı oyun kontrolden çıkan kıskançlık hikâyesi üzerinden bir evliliği ele alıyor. 20 Ocak Pazartesi 20.30’da Moda Sahnesi’nde. Bilet fiyatı 400 ve 600 lira.

-Müzikal komedi

Shakespeare’in ünlü eseri ‘Romeo ve Juliet’ten esinlenen ‘Verona Çıkmazı’ Esra Bağışgil’in yazıp yönettiği bir müzikal komedi. Geçen yıl Direklerarası Tiyatro Ödülleri’nde ‘En İyi Müzikal Komedi’ ödülünü kazanan oyun, Ozan Varol, Esra Bağışgil, Adem Yılmaz, Tuğçe Özlü Şentürk ve Melih Turna’yı aynı sahnede buluşturuyor. 21 Ocak Salı 21.00’de DasDas İstanbul’da izlenebilir. Bilet fiyatı 605 lira.

*ATÖLYE



-Finanskent Mahallesi’ndeki Harmony Gastronomi 19 Ocak Pazar 11.00’de suşi atölyesi düzenliyor. Bilet fiyatı 3.000 lira.

-Müze Gazhane’de 19 Ocak 16.00’da ‘Erbane Atölyesi’ var. Eğitmen Recep Ordu tarafından verilecek atölyede katılımcılar tarih boyunca farklı kültürlerde müziğe ritim tutan erbane vurmalı çalgısının inceliklerini ve çalma tekniklerini öğrenecek. Atölyeye katılanların enstrümanları atölye tarafından temin edilecek. Ücretsiz atölyeye katılım için Radar Türkiye uygulamasından başvuru yapılabilir.