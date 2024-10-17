Gündüz sergi, atölye; akşam konser, tiyatro…

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*KONSER

-Çingene caz müzik üçlüsü Joscho Stephan Trio 20 Ekim Pazar 20.00’de Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda olacak. Bilet fiyatı 55 ila 220 lira.

-Mabel Matiz 20-22 Ekim tarihlerinde Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda. Bilet fiyatı 1.350 ila 7.500 (protokol) lira.

-Nükhet Duru 21 Ekim Pazartesi 20.30’da kanun virtüözü Ahmet Baran’la İzmir, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 500 ila 1.800 lira.

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-Gábor Csalog 21 Ekim 20.30’da 2024 Macar-Türk Kültür Yılı kapsamında Macar besteci Franz (Ferenc) Liszt’e adanmış konser serisi için Deniz Müzesi’nde piyanosunun başına geçecek. Bilet fiyatı 200 ila 500 lira.

-Piyanist Konstantin Emelyanov 21 Ekim 20.30’da AKM Tiyatro Salonu’nda konser verecek. Bilet fiyatı 660 ila 1.760 lira.

-İsveçli prograsif metal grubu Soen 22 Ekim Salı 21.30’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde olacak. Bilet fiyatı 935 lira.

-Alberto Gaspardo 24 Ekim Perşembe 20.30’da 5. İstanbul Uluslararası Opus Amadeus Org Festivali kapsamında Sent Antuan Kilisesi’nde konser verecek. Bilet fiyatı 300 ve 600 lira.

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-Melek Mosso 24 Ekim 21.15’te Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda. Bilet fiyatı 460 ila 4.600 (protokol) lira.

-Jakuzi 24 Ekim 21.30’da Babylon’da konser verecek. Bilet fiyatı 250 ve 750 lira.

-Tunuslu müzisyen Dhafer Youssef 25 Ekim Cuma 20.00’de CRR Konser Salonu’nda İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. Bilet fiyatı 44 ila 165 lira.

-Başak Doğan yönetimindeki koro grubu Chromas ve Fuat Güner 25 Ekim 20.30’da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde konser verecek. Bilet fiyatı 450 ve 550 lira.

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-İngiliz şarkıcı Charlie Cunningham 25 Ekim 22.00’de IF Performance Hall Beşiktaş’ta konser verecek. Bilet fiyatı 950 ve 1.550 (VIP balkon) lira.

*GECE





-Elif Pıtırlı 19 Ekim Cumartesi 21.30’da Raffles İstanbul’da Long Bar Live sahnesinde olacak. (0212) 924 02 00

-Sıla 19 Ekim 22.00’de İstanbul Günay’da. (0532) 443 33 33

-Deha Bilimlier 19 Ekim 23.00’te 888 Private İstanbul sahnesinde. (0516) 169 08 88

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-Yağmur Hızal 19 Ekim 00.30’da The Room Live sahnesinde. (0535) 018 60 93

-Mert Davran 20 Ekim Pazar 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live sahnesinde. (0532) 154 25 87

-Özgür Cankardeş 22 Ekim Salı 22.00’de Corridor Pera’da ‘Türkçe Gecesi’ konseptiyle setin başında. (0212) 245 45 42

-Mert Demir 23 Ekim Çarşamba 23.00’te Cahide Palazzo sahnesinde. (0212) 706 78 90

-Begüm Obiz 23 Ekim 00.00’da Korto İstanbul sahnesinde olacak. Rezervasyon için: @kortoistanbul

-Kaan Yorulmaz 24 Ekim Perşembe 23.30’da Aztek’te setin başında olacak. (0212) 247 59 01

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-Dimitri Perdikaris 25 Ekim Cuma 23.45’te Folks Kitchen&Cocktail’de setin başında olacak. (0530) 251 92 50

*DANS





-Japon ‘Utsushi’ dans gösterisi 24 Ekim Perşembe ve 25 Ekim Cuma saat 20.00’de 28. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek. 70 dakika sürecek performansın bilet fiyatı 650 ila 1.750 lira. (Etkinlikte 13 yaş sınırı var)

*SERGİ





-Çağdaş sanat fuarı Contemporary Istanbul 19'uncu edisyonuyla bu yıl 23-27 Ekim tarihleri arasında Tersane İstanbul'da. 14 ülkeden 53 galeriye ev sahipliği yapacak olan fuara 23 Ekim ön izleme, 24-27 Ekim tarihlerinde ise genel ziyaretçi girişi olacak. Bilet fiyatı: 700 (hafta içi öğrenci) ile 2.500 lira (23 Ekim VIP ön izleme)

-Sakıp Sabancı Müzesi çağdaş sanatın önde gelen isimlerinden Alman ressam, baskı sanatçısı ve heykeltıraş Georg Baselitz’in eserlerini ziyaretçilerle buluşturuyor. ‘Georg Baselitz: Son On Yıl’ isimli sergide sanatçının son dönemde ürettiği 100’den fazla büyük boyutlu resim ve heykelleri görülebiliyor. 2 Şubat 2025 tarihine kadar açık.

-Bursa, Nilüfer Belediyesi ‘Gökyüzü Başımızın Üstüne Düşebilir’ isimli sergiyi Nâzım Hikmet Kültürevi’nde açtı. Yüksel Aslan ve Erinç Seymen’in üretimlerini bir araya getiren sergi, izleyiciyi bu dünyaya yabancılaştıran, trajedi ve mizah, dişil ve eril, gerçeklik ve sanrı gibi karşıt görünen kavramların karışımıyla tedirgin edici bir atmosferi izleyiciyle paylaşıyor. 26 Ocak 2025’e kadar görülebilir.

-AKM, Andy Warhol’a adanan ‘Warhol’un Dünyası-Pop Art İkonu’ sergisine ev sahipliği yapıyor. İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen sergide Warhol’un tanınmış eserlerinin yanı sıra özel koleksiyonlardan seçilen eserleri var. 31 Aralık tarihine kadar açık.

*DJ





-İtalyan DJ/prodüktör Toto Chiavetta 19 Ekim Cumartesi 22.00’de Zorlu PSM %100 Studio sahnesinde olacak. Bilet fiyatı 550 lira.

-Elektronik müziğin yıldız isimlerinden Black Coffee 19 Ekim 22.00’de Maximum UNIQ Açıkhava’da kabinin başına geçecek. Bilet fiyatı 2.550 ve 3.550 (sahne önü, ayakta) lira.

*TİYATRO

-Delilik ve bilgelik





Volkan Çıkıntıoğlu’nun kaleminden çıkan ‘Kalabalık Duası’nı Cansu Arslan Saran ve Güray Dinçol yönetiyor. Fiziksel Tiyatro Araştırmaları yapımı tek kişilik oyunda, sahnede Tolga İskit’i izliyoruz. ‘Kalabalık Duası’ güncel ve gelenekseli, akılcıl ve mistik olanı, delilik ve bilgeliği İstanbul fonunda merkeze alan bir hikâyeyi sahneye taşıyor. 23 Ekim Çarşamba 20.30’da Kadıköy Boa Sahne’de. Bilet fiyatı 320 ve 420 lira.

-Türk tiyatrosunda öncü





Selin Cankı Ceylan’ın yazıp Serdar Biliş’in rejisörlüğünü üstlendiği ‘Afife’ ünlü tiyatrocu Afife Jale’nin yaşamöyküsünden ilhamla yaratılmış hayali bir kumpanyanın hikâyesini anlatıyor. 20 Ekim Pazar 20.30’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde. Bilet fiyatı 795 ila 2.200 lira.

-Tek kişilik performans





Will Eno’nun yazıp Hira Tekindor’un dilimize uyarladığı, İbrahim Çiçek rejisörlüğünde sahnelenen ‘Ben Çoktan Gidersiniz Sanmıştım’ 24 Ekim Perşembe 20.30’da Zorlu PSM %100 Studio’da izleyiciyle buluşuyor. Hakan Kurtaş’ın tek kişilik performansıyla sahnelenen oyun, 30’lu yaşlarında büyük zulme maruz kalmış bir adamın çocukluk yılları ve bugünü arasındaki dramatik geçişleri konu alıyor. Bilet fiyatı 444 ve 555 lira.

*ATÖLYE





-Ataşehir, Finanskent’teki Harmony Gastronomi 19 Ekim Cumartesi 17.00’de ‘Kore Mutfağı Atölyesi’ düzenliyor. Bilet fiyatı 2.640 lira.

-Kadıköy, Osmanağa’daki Anka Workshop’ta 20 Ekim Pazar 14.30’da ‘Cam Boncuk Atölyesi’ var. İki saat süren atölyede eğitmenlerin desteğiyle kendi cam boncuklarınızı üretebilecek, iplerle kolye veya bileziğe dönüştürebileceksiniz. Bilet fiyatı 1.400 lira.