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Gündüz düşü kurduran şarkılar…

#Müzik#Şarkı#Eğlence
Gündüz düşü kurduran şarkılar…

Mabel Matiz iki kumrunun, Evrencan Gündüz ile Naz Özgülüş barış, huzur ve sevginin peşine düşüyor. Ece Mumay ise yazı erken getirenlerden…

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Mabel Matiz’in hayali

Bu kez ‘iki kumru gördüm bir hayal kurdum’ diyerek yola düşmüş Mabel Matiz. Hayalini anlatmak için de makam müziği ve urban-pop’u harmanlamış. Ve ortaya yine bu toprakların ruhunu barındıran bir çalışma çıkmış. Söz ve müziği kendisine ait olan ‘Kavşaklar’ın düzenlemesi Alaca imzalı. Şarkı, müzisyenin ilerleyen dönemde çıkacak 5’inci solo albümünden…

Gündüz düşü kurduran şarkılar…

‘Kavşaklar’ (Tekli)
Mabel Matiz
Pose Records

Üç şarkı bir arada

Konservatuvar mezunu bir şarkıcı Ece Mumay. Sekiz yıl önce açtığı YouTube kanalıyla sesini tüm Türkiye’ye duyurdu. Şarkıları çok dinleniyor, büyükler onu ‘evin kızı’, yaşıtları arkadaşı gibi görüyor. O da bu samimiyeti kaybetmemek için ilk günkü tarzını, halini korumaya özen gösteriyor. Şarkıcı ‘Vanilya’ adlı üç şarkılık yeni çalışmasıyla bu yaz sahilleri hareketlendirmeye kararlı. ‘Vanilya’ dışında EP’deki diğer şarkılarsa ‘Şeytan Tüyü’ ve ‘Kutu Kutu’ adını taşıyor.

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Gündüz düşü kurduran şarkılar…


‘Vanilya’ (EP)
Ece Mumay
Angie Records/DMC

Yeter ki kalpler bir olsun

Evrencan Gündüz ve oyuncu Naz Özgülüş’ün ortak çalışması ‘Kesso’ insanın içini ısıtan bir şarkı. Samimi, gösterişsiz, yalın... İkili, bu şarkıyla dinleyiciye hissettirmek istediklerini şöyle anlatıyor: “Şarkının sözleri, her canı sevmeye, saygı göstermeye, bir olmaya, büyüyerek çoğalmaya ve hep yeniden başlamaya davet ediyor. Dünyamızın içinde bulunduğu kaotik durumu en saf ve pür hislerle temizlemeye niyet ediyor.”

Gündüz düşü kurduran şarkılar…

‘Kesso’ (Tekli)
Evrencan Gündüz-Naz Özgülüş

Afro enerjisi
Geçen yılın en çok dinlenen şarkılarından ‘Bilmem mi?’de “Hissettiğim bu şey, ben yarım mı kaldım” diye soruyordu Sefo. Yeni şarkısında yanıtı bulmuşa benziyor: “Yarım kalanlardayım, sorma neredeyim, bir zindandayım.” Genç rap’çi Revart’la birlikte kaydettiği ‘Yarım Kalır’ Afro enerjisinin hissedildiği bir çalışma. Prodüktörüyse Aerro.

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Gündüz düşü kurduran şarkılar…

‘Yarım Kalır’ (Tekli)
Sefo ve Revart
362Tuzak/Sony Music Türkiye

 

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#Müzik#Şarkı#Eğlence

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