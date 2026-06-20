Günbatımı renkleri hafif simli kumaşlarla buluşuyor

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Bu yaz plajda nostaljiyi tercih edenlere de “Ben buradayım” demek isteyenlere de uygun mayo ve bikinilere rastlıyoruz. Üstelik doğru eşleştirmelerle bu parçalar aksesuar görevi görebilir ve akşam stiline uyarlanabilir.

Parlayan dokular: Metalik yüzeyler, hafif simli kumaşlar ve ıslak görünümlü dokular bikinilerde öne çıkıyor. Gümüş ya da altın tonlar yerine bronz, kahve, zeytin yeşili, bakır ve günbatımı renkleri daha modern duruyor.

Takı gibi modeller: Boncuklu askılar, parıltılı taş detayları, metal halkalar ve deniz kabukları bu sezon mayo ve bikinilere aksesuar etkisi veriyor.

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Hayvan desenleri: Leopar, zebra ve yılan desenleri şehir gardırobundan sonra plaja da dönüyor. Bu sezon zebra deseni öne çıkıyor. Hayvan desenli bikini siyah pareo, beyaz keten gömlek, hasır çanta ve altın rengi takılarla daha rafine görünüyor.

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Kontrast biyeler: Minimal sevenler için en iyi trendlerden biri kontrast biyeler (kumaşın kenarına dikilen malzeme). Siyah mayonun beyaz çizgiyle tamamlanması ya da sportif modelin renk bloklarıyla belirginleşmesi retro hava yaratıyor.

Sportif etki: Fermuarlı mayolar, sörf estetiğinden gelen uzun kollu modeller ve mayo şortlar artık ‘cool’ plaj stiline dönüştü.

Retro motifler: Puantiye, küçük çiçekler, pötikare ve 90’ların halter yakaları yazın nostaljik tarafını temsil ediyor. Bu trendin romantik bir tarafı var.

Tek parçanın gücü: Bikini hâlâ popüler ama tek parça mayo bu sezon ayrı bir yerde. Tercihe göre body gibi de kullanılabilir. Keten pantolon veya maksi etekle akşam yemeğine bile uygun olabilir.

Çizgiler ve hayvan figürleri...

Erkek mayolarında uzun board şortlarının yerini kısa ve derli toplu modeller alıyor; çizgiler, geometrik desenler ve hayvan figürleri öne çıkıyor. Diz üstünde biten şortlar hem daha modern duruyor hem de plajdan akşama geçiş için kullanışlı.

HER TARZA UYGUN





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Biyeli modeller sportif ve minimal tarzı sevenler için. Penti, 2.400 lira





Sezonun plaj modasında zebra desenler bolca var. Calzedonia, üst 3.000 lira, alt 2.500 lira





Erkek mayolarında boylar kısaldı, çizgililer çok popüler. Gant, 5.000 lira





Taş detayları kendinden bir şıklık yaratıyor. Koton, üst 1.100 lira, alt 900 lira





Puantiye nostaljik havasıyla plaj giyimini ele geçirdi. Oysho, alt 1.100 lira, üst 1.100 lira

KISA KISA

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Dünya Kupası’nın yeni yıldızı: Formalar





Son birkaç sezondur yükselişte olan ve futbol ‘stilini’ günlük hayata taşıyan ‘blokecore’ akımı 2026 Dünya Kupası heyecanıyla ivme kazandı. Bu akım, futbol formalarını dantel eteklerle, bol jean’lerle, blazer ceketlerle ve sneaker’larla buluşturuyor. Turnuvada birçok ülkenin formasını Nike, Adidas ve Puma tasarlıyor. Adidas; Almanya, Arjantin, İspanya ve Meksika’yla çalışıyor. Nike Türkiye’yi ve Brezilya, Fransa, İngiltere’yi; Puma’ysa Fas, Senegal ve Fildişi Sahili’ni giydiriyor.

Turnuvanın en çok konuşulan stiliyse Demokratik Kongo Cumhuriyeti takımına aitti. ‘Leoparlar’ lakabıyla bilinen takımın oyuncuları Dünya Kupası için hazırlanan leopar desenli takım elbiselerle sosyal medyada gündem oldu. Bu bir forma olmasa da futbolun modayla kurduğu ilişkiyi net gösteriyor. Takımlar saha dışında da kendi hikâyesini anlatıyor. Anadolu’nun zengin mirası ve tarihimiz düşünüldüğünde Türkiye özelinde de çok daha güçlü tasarımlar görmek mümkün.