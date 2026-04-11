Gün ortası yemek molası

Zuma yıllardır İstinyePark’ta, Markalar Meydanı’ndaki yerinde. Benim de çok sevdiğim, Japon mutfağı restoranlarından. Dünyaca ünlü restoranın kısa süre önce öğle yemeği servis etmeye başladığını duyunca meraklanıp AVM’nin yolunu tuttum. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim; alışveriş merkezlerinde iyi yemek bulmak zor, Zuma bu konuda bir kurtarıcı.

Saat 13.00 sularında içerisi oldukça kalabalıktı, masalar doluydu. Doğum günü kutlayanlar da vardı, öğle yemeğini ‘date’e (randevuya) çeviren çiftler de... “Öğle vakti nasılsa yer vardır” demeyin, mutlaka rezervasyon yapın. Ve alışveriş molasını Zuma’da verecekseniz kılık kıyafete de özen göstermekte fayda var. Gelenlerin giyim kuşamı da

pek şıktı.

Zuma’nın hem kapalı alanı hem terası var. Havalar güzelken teras çok keyifli oluyor. Bu seferlik içeride, açık mutfağın hemen yanındaki masalardan birine oturup tabaklar hazırlanırken şefleri izledim.

Zuma’ya daha önce çok gittim ama bu kez beni heyecanlandıran öğle menüsü oldu. Menü miso çorbasıyla başlıyor; 10 çeşit başlangıç arasından iki seçim yapıyorsunuz. Biz trüflü ponzu sosla verilen beef tataki (dana eti) ve karides-morina balıklı gyoza (Uzakdoğu mantısı), Zuma salata ve nigiri (suşi) tercih ettik. Ana yemeklerde 6 seçenek var; et, balık ve tavuktan birini seçiyorsunuz. Benim tercihim teriyaki soslu somon oldu. Menüye vegan seçenekler de eklenmiş.

Zuma’nın öğle menüsü kişi başı 1.925 lira, içecekler ekstra. Pazartesiden cumaya 12.00-15.00 saatlerinde servis ediliyor. En sevdiğim tarafıysa şuydu; kalabalık gittiğinizde yemekleri ortaya söyleyince menünün büyük kısmını deneyebiliyorsunuz. Biz iki kişiydik; paylaşımlı 4 başlangıç, 2 ana yemeğin tadına bakmış olduk. Üstelik porsiyonlar öyle minik değil, gayet doyurucu.

Tam bir mahalle meyhanesi

Çok uzun zamandır adını duyuyordum Bebek’teki Arada Meyhane’nin. Semtin en popüler yerlerinden, yer bulmaksa biraz zor. Haftalar öncesinden organize olmak gerekiyor. Geçen haftalarda doğum günümü kutlamak için mekânın müdavimlerinden bir arkadaşımın organizasyonuyla oradaydım. Kısa bir hatırlatma; Arada Meyhane geçen sezon Alaçatı’da şube açmıştı, ben de açılış gününden havadisler vermiştim...

Ara sokakta, ufacık, şirin mi şirin bir yer. Biraz salaş; mavi pötikare masa örtüleri, tahta sandalyeleriyle tam bir mahalle meyhanesi.... Günlerden çarşambaydı, hafta sonuna kıyasla daha sakindi. Ama atmosferi öyle sevdim ki kendimi sanki yıllardır gidiyormuşum gibi hissettim. Yemekler, müzikler... Hepsi ayrı ayrı çok iyiydi.

Yemekler demişken meyhanenin büyük bir meze dolabı var; klasiklerden fava, patlıcan salatası, enginar güzeldi ama asıl aklımda kalan yoğurtlu balkabağı mezesiydi. Ayrıca buranın özelliği etleri; küşlemesini ve kokorecini şiddetle tavsiye ederim.

Mekânın asıl alameti farikasıysa cuma-cumartesi geceleriymiş; en kısa zamanda bir hafta sonu tekrar gideceğim. Müziğin sesi yükseliyor, masalarda oturan kimse kalmıyormuş .Giyim kuşamla ilgili bir not düşmek isterim; salaş bir meyhane olduğu için spor şıklık geceyi kurtarır, stilettolar da abartı kaçmaz.

Ah geceler

◊ Kaan Demiral bu gece 21.00’de Frankie’de setin başına geçecek. (0212) 401 05 57

◊ Berk Sunal bu gece 23.00’te Boop Kuruçeşme’de çalacak. Rezervasyon:

@boopkurucesme

◊ Sakiler bu gece 23.00’te Kalamış Paysage Restaurant’da. (0532) 411 08 24

◊ Özgün bu gece 23.00’te

Kuruçeşme Boaz Live’da.

(0532) 154 25 87

◊ Simge Eğrilmez 17 Nisan Cuma 23.00’te Korto İstanbul’da. Rezervasyon:

@kortoistanbul

◊ Begüm Obiz 17 Nisan Cuma 00.30’da Rise n’ Fall Suadiye’de. Rezervasyon: @risenfallsuadiye

7/24 yetmez

◊ Tersane İstanbul’daki Mykorini’de her pazartesi ve salı ‘Ouzo Gecesi’ düzenleniyor. Geleneksel dans şovları, sirtaki ve DJ performansı oluyor ve set menü servis ediliyor. Kişi başı 4.250 lira.

◊ Kuruçeşme’deki Why Not’ta perşembe akşamları komedi geceleri başladı, stand-up şovlar da düzenleniyor. 21.00’de başlayan etkinliklerde, aralarında İsmail Nuri ve Yusuf Sarıkaya’nın olduğu isimler performanslarını sergiliyor. Sahneye çıkacak isimler haftalık olarak mekânın sosyal medya hesabı üzerinden duyuruluyor. @whynotkurucesme

◊Yaz yaklaşırken sayfiyeden yeni sezon haberleri gelmeye başladı. Bodrum’un gözdelerinden Lucca adres değiştiriyor. Haziranda yeni yerinde, Demirbükü Koyu’nda hizmet verecek.