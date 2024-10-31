Gri havalara tezat renkli bir hafta

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*KONSER



-Hollanda’nın saygın nefesli topluluklarından Kraliyet Concertgebouw Orkestrası Brass Ensemble 2 Kasım Cumartesi 20.00’de CRR Konser Salonu’nda konser verecek. Bilet fiyatı 44 ila 165 lira.

-Büyük Ev Ablukada 2 Kasım 21.00’de JJ Arena’da sevenleriyle buluşacak. Bilet fiyatı 1.140 ila 1.710 lira.

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-Fransız müzik grubu Isaac Delusion 2 Kasım 22.00’de Babylon’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 250 ve 750 lira.

-Melis Fis 3 Kasım Pazar 15.30’da IF Performance Hall Beşiktaş’ta 18 yaş sınırı olmayan konser verecek. Bilet fiyatı 400 ve 800 lira.

-Yalın 5 Kasım Salı 21.00’de Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle bir araya geliyor. Bu konseri kaçıranlar için sanatçı, 7 ve 8 Kasım’da da aynı yerde. Bilet fiyatı 900 ila 6.000 lira.

-Kerem Görsev 5 Kasım 20.30’da ‘Clear Horizon’ adlı albümünün lansman konseri için ENKA Oditoryumu’nda piyanonun başına geçecek. Bilet fiyatı 224 ve 555 lira.

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-Nükhet Duru 6 Kasım Çarşamba 21.00’de Jolly Joker Vadistanbul’da. Bilet fiyatı 513 ila 1.300 lira (loca ikramlı 4 kişilik).

-İlhan Erşahin ve İstanbul Sessions 6 Kasım 21.30’da Babylon’da konser verecek. Bilet fiyatı 900 lira.

-Synth-pop türündeki şarkılarıyla tanınan ABD’li şarkıcı John Maus 6 Kasım 22.00’de Blind İstanbul’da sahneye çıkacak. Öncesinde Brek’i izleyebilirsiniz. Bilet fiyatı 1.180 lira.

-Dünyaca ünlü gitarist Al Di Meola 7 Kasım Perşembe 21.00’de Volkswagen Arena’da İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. Bilet fiyatı 900 ila 5.000 lira (protokol).

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-Afro-pop yıldızı Salif Keita 7 Kasım 21.30’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde. Bilet fiyatı 950 ila 1.500 lira.

-Gaye Su Akyol ve Lalalar 8 Kasım Cuma 21.00’de JJ Arena’da konser verecek. Bilet fiyatı 456 ve 789 lira.

-Soft Analog 8 Kasım 22.00’de İzmir, Ooze Venue’de. Bilet fiyatı 250 lira.

-Güneş 8 Kasım 22.00’de İzmir’deki Hanout Performance Hall’de sevenleriyle buluşacak. Bilet fiyatı 500 lira.

GECE



-Funda Arar 2 Kasım Cumartesi 22.00’de İstanbul Günay’da. (0532) 443 33 33

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-Sibel Can 2 Kasım 23.00’te Cahide Palazzo’da. (0212) 706 78 90

-Aybüke Albere 2 Kasım 23.00’te Oda By Venge’de. (0554) 198 05 12

-Cafer Palamut 2 Kasım 23.00’te Folks Kitchen&Cocktail’de setin başında olacak. (0530) 251 92 50

-Seda Mete 2 Kasım 00.00’da Lineup Suadiye’de. (0531) 498 80 93

-Mert Davran 3 Kasım Pazar 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live’da (0532) 154 25 87

-Begüm Obiz 3 Kasım 00.00’da Rise n’ Fall Suadiye’de. Rezervasyon: @risenfallsuadiye

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-Güven Yüreyi 3 Kasım 00.30’da The Room Live’da. (0535) 018 60 93

-Kaan Yorulmaz 6 Kasım Çarşamba 23.30’da Aztek’te setin başında olacak. (0212) 247 59 01

-Deha Bilimlier 8 Kasım Cuma 22.00’de Nossa Costa’da. (0212) 560 17 17

*SERGİ

-Atatürk Kültür Merkezi (AKM), İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında 20’nci yüzyılın en büyük sanatçılarından Pablo Picasso’nun eserlerine ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. ‘Pablo Picasso-Resimden Seramiğe Bir Serüven’ isimli sergi Picasso’nun gravürleri, çizimleri, posterleri, litografileri, fotoğrafları ve seramiklerinden oluşan 170 parçayı bir araya getiriyor. 31 Aralık’a kadar görülebilir. Bilet fiyatı 250 lira.

-İzzet Keribar’ın ‘Renklerin Yolculuğu’ adlı kişisel sergisi 6 Kasım Çarşamba gününden itibaren İstanbul Modern’de ziyarete açık olacak. Sergi sanatçının Türkiye ve dünyanın farklı bölgelerine gerçekleştirdiği seyahatleri sırasında çektiği, özellikle renk, ışık, şekil, doku ve kompozisyon gibi biçimsel özellikleriyle öne çıkan fotoğraflarından kapsamlı bir seçkiyi izleyicilere sunuyor. 25 Mayıs 2025’e kadar ziyaret edilebilir.

-İstiklal Caddesi’ndeki Casa Botter, ‘Solo Botter: Komet’ sergisini sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Sergi 12 Ocak 2025’e kadar gezilebilir.

*DJ



-Einmusik ve Rafael Cerato 2 Kasım Cumartesi 20.30’da Klein Phönix’te çalacak. Bilet fiyatı 450 ila 3.000 lira (backstage).

-Alman techno ikilisi Teenage Mutants 2 Kasım 22.30’da İzmir, Hangout Cure’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 450 ve 900 lira.

-Leyna 7 Kasım Perşembe 21.00’de Beyoğlu’ndaki Kastel’de kabinin başına geçecek. Bilet fiyatı 340 ve 900 lira.

*TİYATRO



-Türk tiyatrosunun öncü ismi

Selin Cankı Ceylan’ın yazıp Serdar Biliş’in rejisörlüğünü üstlendiği ‘Afife’ ünlü tiyatrocu Afife Jale’nin yaşamöyküsünden ilhamla yaratılmış hayali bir kumpanyanın hikâyesini anlatıyor. 4 Kasım Pazartesi 20.30’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izlenebilir. Bilet fiyatı 795 ila 2.750 lira.

-Dünya edebiyatından…

John Steinbeck’in yazıp Gökhan Kocaoğlu’nun rejisini üstlendiği, İzmir Devlet Tiyatrosu yapımı ‘Fareler ve İnsanlar’ birbirlerine zıt iki arkadaşın hikâyesinden yola çıkarak insan doğasının derinliklerine inen, duygusal bir tiyatro deneyimi sunuyor. Arif Yavuz, Umut Kolburan, Cemalettin Çekmece, Mustafa Turan, Ümit Dikmen, Akın Kurt ve Güneş Emir gibi oyuncuların rolleri paylaştığı oyun 5 Kasım Salı 20.00’de İzmir, Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi’nde izlenebilir. Bilet fiyatı 70 ve 115 lira.

-Tek kişilik performans

Alis Çalışkan ve Hakan Emre Ünal’ın birlikte kaleme aldığı ‘N’olcak Bu Yusuf Umut’un Hali’ adlı oyun Hakan Emre Ünal’ın tek kişilik başarılı performansıyla sahneye taşınıyor. 6 Kasım Çarşamba 20.30’da Alan Kadıköy’de izlenebilir. Bilet fiyatı 380 ve 450 lira.

*ATÖLYE





-Zorlu’daki Eataly Mutfak Atölyesi 2 Kasım Cumartesi 19.00’da ‘İtalyan Parti Atıştırmalık’ isimli bir atölye düzenliyor. İtalyanların lezzetli atıştırmalıkları ve favori kokteyllerinin yapımının inceliklerinin anlatılacağı atölyenin fiyatı 2.300 lira.

-Finanskent’teki EKS Mutfak Akademisi’nde 5 Kasım Salı 15.00’te ‘Çikolata Rüyası’ atölyesi var. Katılımcılar Antep fıstıklı sütlü çikolatalı crunch, Türk kahveli trüf çikolata, limon kabuklu çikolata çubukları ve karışık kuruyemişli kalıp çikolatanın yapım tekniklerini öğrenecek. Bilet fiyatı 2.500 lira.