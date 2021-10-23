Gri havalar, kültür ve sanatla renkleniyor

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SERGİ

- Ozan Ünal’ın ‘Rüya anıdan sayılır mı?’ sergisi 15 Kasım’a kadar İstanbul’daki Ortaköy Hüsrev Kethüda Hamamı’nda ziyaret edilebilir.

Özşevkat, 2021, Ozan Ünal

- 212 Photography Istanbul kapsamında düzenlenen ‘Female Gaze’ (Kadın Bakışı) programı, medyada kadın fotoğrafçıların sayıca az olması sebebiyle fotoğrafın değişen rolüne ve cinsiyet eşitsizliği tartışmalarına odaklanan etkinliklere yer veriyor. Sergi, fotoğraf atölyeleri ve çevrimiçi röportajlardan oluşan program, 7 Kasım’a kadar Müze Gazhane’de.

KONSER

- Sıla bugün saat 21.15’te İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluşuyor. Bilet fiyatları 125-400 lira arasında değişiyor.

- Mor ve Ötesi sevilen şarkılarıyla bugün saat 22.30’da İzmir Ooze Venue’de sahnede. Biletler 168 lira.

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- Besteci ve piyanist Fazıl Say yarın İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verecek. Saat 20.30’daki konserin bilet fiyatı en düşük 112, en yüksek 333 lira.

- Nil Karaibrahimgil’in 26 Ekim Salı, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda vereceği konser saat 21.00’de başlayacak. Bilet fiyatı 241-321 lira arasında değişiyor.

- Kalben 28 Ekim Perşembe günü Dorock XL Kadıköy’de sevilen şarkılarını seslendirecek. Saat 21.00’de başlayacak konserin bileti 100 liradan satışa çıktı.

- Mabel Matiz Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda. 28 Ekim Perşembe, 21.15’te başlayacak konserin bilet fiyatı 150-450 lira arası değişiyor.

ATÖLYE

- Öykü Sanat Sahne’de partnerinizle uyumlu dans etmeyi öğrenebilirsiniz. Bugün saat 21.00’de gerçekleşecek, çiftlere yönelik atölyede rumba, tango ve vals dans adımları öğretiliyor. Katılım ücreti her çift için 224 lira.

DANS

- Anadolu Ateşi, 26 Ekim Salı Günü Antalya Aspendos Antik Tiyatro’da kültürel bir şölen sunacak. Saat 21.00’de başlayacak şovun biletleri 200 liradan satılıyor.

FESTİVAL

- Renkli müzik sahnesi, miksoloji ve gastronomi atölyeleri ve eğlendirici aktiviteleriyle Cocktail Festival bugün İzmir Arena’da. Bilet fiyatı 200 lira.

TİYATRO

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- 25. İstanbul Tiyatro Festivali başladı. Birçok yerli oyunun prömiyer yapacağı festivalin programındaki ‘Neşe’, ‘Medea’ ve ‘Oedipus’ gibi uluslararası yapımların yanı sıra festivalin çevrimiçi oyunları passostudio.com üzerinden izlenebilecek. 20 Kasım’a kadar sürecek festivalle ilgili bilgi tiyatro.iksv.org adresinde.