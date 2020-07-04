Gözünüz gönlünüz açılacak

1) EŞSİZ BİR GÜNBATIMI

KALPAZANKAYA RESTAURANT, BURGAZADA

Burgazada’da çiçek kokuları eşliğinde yapacağınız 15 dakikalık keyifli bir yürüyüşün sonunda akşam yemeğinizi Kalpazankaya’da yiyebilirsiniz. Mekânın özelliği, Burgazada’nın günbatımı manzarasını gören en güzel noktada olması. Restoran genellikle kalabalık, rezervasyon yaptırmayı unutmayın. (0216) 381 15 04

2) TARİHİ YARIMADA’YI SEYREDİN

RESTAURANT 24, GALATA

Galata’nın tarihe açılan sokağı Serdar-ı Ekrem’de hizmet veren Georges Hotel’in terasındaki 24 Restaurant, Boğaz’ı ve Tarihi Yarımada’yı seyre dalabileceğiniz iyi noktalardan biri. Georges Hotel, The Rooftop Guide tarafından bu yıl İstanbul’un en iyi 10 teras barından biri gösterildi. (0212) 244 24 23

3) BİR İSTANBUL KLASİĞİ

PIERRE LOTI TEPESİ, EYÜPSULTAN

Adını Fransız yazardan alan tepe, Haliç manzarasıyla yaz aylarının vazgeçilmezi. Teleferiğe binip tepeye ulaşmak en kolay yol. Çayınızı yudumlarken İstanbul’un en güzel manzarasının tadını çıkarabilirsiniz. Bir bardak çay 5 lira. (0212) 497 13 13

4) PANORAMİK MANZARA

360 İSTANBUL, BEYOĞLU

Tarihi Mısır Apartımanı'ndaki 360 İstanbul, İstanbul’un nefes kesen manzarasını panoramik olarak sunuyor. Dünya ve modern Türk mutfağından seçenekleriyle öğle ve akşam yemeği için de tercih edilebilir. Mekân hafta sonları kulübe dönüşüyor. (0533) 691 03 60

5) MÖNÜSÜ DE ZENGİN

SUNSET GRILL & BAR, ULUS

Ulus’taki Sunset, İstanbul Boğazı’nı seyredeceğiniz en güzel açılardan birine sahip. İki köprüyü aynı noktadan görmeye imkân veren mekân ,mönüsüyle de İstanbulluları ve şehri ziyaret edenleri etkiliyor. Ebru Erke ‘hem yemeğe hem manzaraya doymak isteyenlere’ tavsiye ediyor. (0212) 287 03 57

6) REZERVASYON ŞART

ROOF BAR, BEBEK

İstanbul’un en köklü otellerinden Bebek Otel, İstanbul Boğazı’nı ayaklarınızın altına seren eşsiz bir manzara sunuyor. Sosyal mesafe kuralları gereği kapasitesini yarıya düşüren Bebek Otel’in Roof Bar’ına gitmeden önce rezervasyon yaptırmak şart. (0212) 970 78 36

7) ŞİŞHANE’DEN HALİÇ’İ İZLEYİN

MONKEY İSTANBUL, ŞİŞHANE

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’na da evsahipliği yapan Nejat Eczacıbaşı Binası’nın terasındaki Monkey İstanbul, günbatımını izleyebileceğiniz en iyi konumlardan biri. Mekân akşam 19.00’dan gece 01.00’e kadar müşterilerine renkli kokteyller eşliğinde Haliç manzarası sunuyor. (0532) 605 81 56

8) BÜTÇE DOSTU KAHVALTI

ÇINARALTI, ÇENGELKÖY

Tarihi çınar ağaçlarının gölgesinde, Boğaz manzarası eşliğinde uygun fiyata kahvaltı yapmak mümkün. Çınaraltı’nın manzarasından sonra en önemli özelliği ekonomik olması... Saffet Emre Tonguç “Çengelköy Börekçisi’nden aldıklarınızı Çınaraltı’nda yiyebilir, sadece içtiğinize para ödeyebilirsiniz” diyor. (0216) 422 10 36

9) BOĞAZ’A KARŞI SALAŞ BİR SOFRA

MURADOĞLU BALIKÇILIK, BEYKOZ

Beykoz’da, kendinizi denizin içinde hissedeceğiniz uygun fiyatlı bir balıkçı... Ahşap masalarda, Boğaz manzarasına karşı salaş bir ziyafet... Sokak lezzetleri uzmanı Salih Seçkin Sevinç, Muradoğlu Balıkçılık’ı tavsiye ediyor. (0537) 244 57 53

10) DANS ETMEK İSTEYENLERE

KLEIN GARTEN, BEYOĞLU

Meşrutiyet Caddesi’ndeki Klein Garten manzara eşliğinde dans etmek isteyenler için harika bir seçenek. ‘Gökyüzü bahçesi’ olarak da anılan mekân, kokteylleri ve DJ performanslarıyla yaz günlerinin popüler duraklarından biri. (0545) 257 42 00