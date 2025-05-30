Gözümüz, gönlümüz, iştahımız açılıyor

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Canlı müzik performansıyla...

Four Seasons Hotel Bosphorus, İstanbul

Oteldeki Aqua restoranının Boğaz manzaralı terasında sunulan brunch’ta taze deniz ürünleri, suşi, pide, cağ kebabı, İspanyol paella’sı gibi yerel ve uluslararası lezzetler var. Brunch’a canlı müzik performansları eşlik ediyor. 12.30-15.30 arasında servis edilen brunch, 5 jüri üyemizin tavsiyesi. 4.950 lira. (0212) 381 40 00

Caz eşliğinde zengin menü

The Peninsula İstanbul

Boğaz’ın kıyısındaki otelin The Lobby restoranında her pazar 12.30-15.30 arasında caz eşliğinde brunch var. Deniz ürünleri, taş fırında pizzalar ve Asya mutfağından seçkiler tatmak mümkün. Ev yapımı dondurma ve baklavaları çok beğeniliyor. Pınar İshakoğlu, Melis Yılmaz ve Çağdaş Ertuna’nın önerisi. 4.550 lira. (0212) 931 28 88

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Suşi, tuzda balık, makarnalar...

Çırağan Palace Kempinski, İstanbul

Çağdaş Ertuna, Ebru Erke ve Ebru Erberdi’nin listesinde olan ve Erdan İpekeşen’in “Türkiye’nin öne çıkan brunch duraklarından biri” dediği otelde yaz boyunca her pazar 12.30-16.30 saatleri brunch yapmak mümkün. Yerel tatlarla zenginleşen brunch’ta suşi, tuzda balık ve makarnalar da var. 5.300 lira. (0212) 326 46 20

Gizli bir vaha gibi

Momo Bebeköy, İstanbul

Hem şehrin içinde hem de şehrin kargaşasından uzak, huzurlu, gizli bir vaha gibi. Açık büfe brunch’ında alternatif çok. Tercihinize göre sıcak lezzetler de hazırlıyorlar. Boğaz manzarası ve rahat ortamı çok seviliyor. Pınar İshakoğlu, Melis Yılmaz ve Ebru Erke’nin listesinde.

2.250 lira. (0212) 263 76 63

Enfes kahvaltılıklar

Raffles Hotel, İstanbul

Deniz ürünleri, kömür ızgarasında hazırlanan lezzetler ve enfes kahvaltılıklar... Burada brunch’a Solanch de La Rosa’nın canlı performansı eşlik ediyor. Zorlu Center’daki Raffles Hotel’in İsokyo Restoran’ındaki brunch iki haftada bir pazar günü saat 12.00-15.30 arasında. Jale Balcı’nın önerisi. 4.950 lira. (0533) 284 31 60

Sürdürülebilir konsept

Casa Lavanda, İstanbul

Şile’deki Ulupelit Köyü’nde butik otel ve restoran olan Casa Lavanda’nın menüsü yerel ürünlerle hazırlanıyor. İki haftada bir pazarları 12.00-15.00 arasında brunch veriyor. Pınar İshakoğlu “Kendi mahsulleriyle hazırladıkları sürdürülebilir brunch konsepti var” diyor. Yetişkin 3.500 lira, 2-12 yaş 1.750 lira, 0-2 yaş ücretsiz. (0216) 736 56 40-41

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Her damak zevkine göre

BigChefs Tarabya, İstanbul

Hem kahvaltıyı uzun uzun yapmak isteyenlere hem de güne hızlı başlayanlara BigChefs ilk öğünü lezzetli kılıyor. Geniş menüsü her damak zevkine hitap ediyor. Tarabya şubesi Boğaz’a karşı ferah bir sabah geçirmeyi tercih edenlerin favorisi. Savaş Özbey ve Erdal İpekeşen’in önerisi. İki kişilik serpme kahvaltı 1.100 lira. (0212) 223 23 25

Klasikler arasında

Mangerie Bebek, İstanbul

Sabah 7.30’da servise başlıyor. Deniz Sipahi “Boğaz’a karşı terası, sade ama özenli dekorasyonu, granolalı kâselerden ev yapımı kruvasanlara kadar uzanan menüsüyle İstanbul brunch sahnesinin yıllardır klasikleri arasında” yorumunu yapıyor. Çağdaş Ertuna’nın da favorilerinden. Serpme kahvaltı 1.200 lira. (0212) 263 51 99

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Huzur dolu atmosfer

Papuli Köy Evi, Kocaeli

Yöresel ve ev yapımı ürünlerle hazırlanan meşhur serpme kahvaltısıyla öne çıkan Papuli Köy Evi huzur dolu bir atmosfer sunuyor. Saffet Emre Tonguç “Tertemiz hava, taze ürünler ve tam bir köy kahvaltısı. Hem de İstanbul’un yanı başında, Karamürsel’in sırtlarında. Harika manzarası da cabası” diyor. Serpme kahvaltı 800 lira. (0262) 454 13 03

Karadeniz havası

Plato’da Mola, Rize

Çamlıhemşin ilçesindeki Pokut Yaylası’nda bir dağ evi. Plato’da Mola, Doğu Karadeniz’in eşsiz doğasında, geleneksel Karadeniz mutfağı sunuyor. Konaklama seçeneği de mevcut. Pınar İshakoğlu “Manzarasını unutamayacağınız bir kahvaltıdan öğle yemeğine dönen bir şölen” diyor. 1.500-2.000 lira. (0532) 777 93 96