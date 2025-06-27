Gözler ışıltılı, allık ne kadar çok o kadar iyi

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Teknikler geliştikçe, kozmetik dünyası da bu ilerlemeden nasibini alıyor. Markalar her gün birbirinden dikkat çekici ürünleri piyasaya sürüyor. Hem dudağa hem yanağa uygulanan ürünler mi istersiniz, güneşe çıkmadan bronzlaştıran mı? Sosyal medya bu ürünleri kullananların, önerenlerin videolarıyla dolu. Peki ama bu ürünlerden hangisi bize uygun? Yaz trendleri neler? Bu işin bilirkişilerine sorduk.

Renkli maskaralar

◊ Bu senenin en viral olan ürünlerinden renkli maskalar; ben de hemen Sephora Collection Size Up maskaraların yeni çıkan renklerinden denedim. Favorim bordosu ve pembesi. Pigmentasyonu çok güçlü ve kirpiklere ciddi hacim veriyor. (Damla Durak)

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Sephora, Size Up Maskara, 819 lira

Ruj yerine tint mi?

◊ Hem dudaklara, hem yanaklara hem de gözlere kullanıldığı için tek ürünle de tüm yüzünüze renk katabiliyorsunuz. Maybelline’in

Teddy Tint’leri, yapısı en farklı mat rujlardan.

(Damla Durak)

Maybelline New York, Super Staj Teddy Tint, 949 lira



‘Allık körlüğü’ yaşayalım

◊ Allığı yoğun sürmek şu ara vazgeçilmez. Ne kadar sürersek sürelim gözümüze fazla gelmemesine ‘blush blindness’ yani ‘allık körlüğü’ diye bir ifade bile bulundu. Yves Saint Laurent’in yeni Make Me Blush allıkları favorilerimden. (Nilay Yalçınkaya)

◊ Bu serinin likit allıkları da trend olmuştu; şimdi toz formuyla gündemimizde. Renkleri çok canlı ve uygulaması çok kolay. (Damla Durak)

YSL Beauty, Make Me Blush Likit Allık, 2.300 lira

YSL Beauty, Make Me Blush Toz Allık, 2.400 lira

‘Çantanın yıldızı’

◊ Yüzün birçok yerinde kullanılabilen ürünler avantaj sağlıyor. Augustinus Bader’in The Tinted Balm koleksiyonuna bayıldım. Hem dudak hem de yanakları nemlendirmeye ve renklendirmeye yardımcı. Tek başına makyaj çantasının yıldızı olabilir. (Nilay Yalçınkaya)

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Augustinus Bader, The Tinted Balm, 2.239 lira



Güneşlenmek şart değil

◊ Güneş altında saatlerce yatmaya gerek yok. Bronzlaştırıcı damlalar, cilde doğal ve ışıltılı bir renk kazandırmak isteyenlerin favorisi. Bronzlaştırıcı damlalar özellikle nemlendiricilerle karıştırılıp kullanılıyor. Ten makyajında yeni favorim! (Sena Yavuz)

◊ Ciltte eşit ve doğal bir bronzluk sağlayan bu ürünler bir süredir radarımda. (Neslişah Aygören) Caudalie, Self Tan Drops, 750 lira

Çokboyutlu gözler

◊ Cesur görünümlü, holografik göz farları bu yıl sık sık karşımıza çıkacak. Çokboyutlu gölgelerle deneysel bir estetik yakalayabilirsiniz. Bronz, altın ve ışıltılı metalik tonları bu yaz her yerde olacak. Bu cesur renkleri kremsi likit formlarda kullanmak çok daha pratik.

(Hazan Aköz Işık)

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Sephora, Colorful

Special Effects, 689 lira

◊ Son birkaç yıldır krem farlar çok trend. Sürmesi kolay, renk pigmentleri çok daha canlı ve ışıl ışıl. Ben Charlotte Tilbury’nin Eyes to Mesmerise krem farlarını kullanıyorum. (Melis Yılmaz)

Charlotte Tilbury, Eyes to Mesmerise Krem Far, 1.979 lira

◊ Pembemsi toz pudralar yeni yeni hayatımıza girdi. Cilt tonunu daha iyi eşitlemek için tercih edilebilir. Makyajı sabitliyor ve gün içinde yüzün parlamasını önlüyor. Huda Beauty’nin Easy Bake Loose pudrasını kullanıyorum. Seyahat boyu ekonomik ve uzun süre gidiyor. (Melis Yılmaz)

Huda Beauty, Easy Bake Loose Sabitleyici Pudra, 2.169 lira, seyahat boyu 1.209 lira

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Çok marifetli kahramanlar

◊ Makyajda da çok fonksiyonlu ürünler işimizi kolaylaştırıyor. Hem yanakta hem gözde hem de dudakta kullanabileceğimiz ‘kahraman’ ürünler son dönemde çok moda.

(Hazan Aköz Işık)

NUDESTIX Pink Blush&Nude Bronze, 1.239 lira

Katkıda bulunanlar

◊ Damla Durak

Elle Türkiye güzellik yazarı

◊ Hazan Aköz Işık

Gazeteci-Hürriyet Ekler

◊ Melis Yılmaz

Gazeteci-Hürriyet Ekler

◊ Neslişah Aygören

Hürriyet Ekler stil yazarı

◊ Nilay Yalçınkaya

Güzellik editörü ve marka danışmanı

◊ Sena Yavuz

Harper’s Bazaar güzellik editörü