Görünmez kazalar canımızı yakmasın

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Melis: Gizem ikizler İzmir’e, dört günlük basketbol kampına gitti biliyor musun? Ben de ‘heeeyyy özgürlüüük’ modunda takılıyorum. Basketbol oynamak özellikle Mehmet’in el kol koordinasyonunu çok geliştirdi. Daha önce durduğu yerde kafa üstü düşebiliyordu, biliyorsun.

Gizem: Allah kavuştursun. Düşen çocuk çok zor, yeğenimden biliyorum. Sürekli hastanedeydik o büyürken. Fakat şanslıyım ki Lorin’de öyle bir şey yaşamadım. 3 yaşına gelene kadar koltuktan bile düşmedi. Ta ki geçen haftaya kadar…

Melis: Aaa, ne oldu?

Gizem: Apartmanın önündeki merdivenlerden yuvarlandı. Hem de elinde scooter’ıyla. Görünmez kaza… Eteği scooter’a takılmış. Melis böyle bir düşmek olamaz! Fakat inanmayacaksın bir çiziği bile yoktu. Başını dahi vurmamış.

Melis: Şansınız varmış…

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Gizem: Önce bir yuvarlandı, kalkmaya çalışırken bir daha yuvarlandı. Ve ben elimi uzatsam kaldıracağım yakınlıktaydım, olanı biteni öyle donmuş şekilde seyrettim. Komşularım koşup kaldırdı. Öyle bir şoka girdim ki gidip kucağıma almam 1-2 dakika sürdü. Böyle durumlarda soğukkanlı olmak gerekir ya, ben abartıp buz kestim.

Melis: Şoke oluyor insan tabii. Memo 2 aylıktı daha, yataktan düştü, inanılmaz bir şekilde. O zamanlar da kıpır kıpır bir bebekti. Büyük yatağa yatırdım. Etrafını tamamen yastıklarla kapladım. “Düşmesi mümkün değil” derdin görsen. Sen kıpırdana kıpırdana yastıkların altından geç, kafa üstü yere çakıl! Duvarın dibinde tepetaklak pozisyonda duruyordu bulduğumda.

Gizem: E tabii, 2 aylık çocuktan kimse beklemez, kafalarını ancak tutabiliyorlar.

Melis: Çığlık çığlığa kriz geçirdim Gizem. Annem de önce çığlık attı, sonra baygınlık geçirdi.

Gizem: Ahh! Düşünemiyorum ya… İnsan çok panik oluyor tabii. Peki, sonunda biriniz çocukla ilgilenebildiniz mi bari?

Melis: Tabii ki Ferhat! Bizi susturdu, oğlanı aldı dikkatlice, bilinci açık mı, kırığı filan var mı diye kontrol etti. Baktık çocuk normal. Doktorunu aradık. Beyin kanaması ihtimaline karşı sabaha kadar uyutmayın dedi.

Gizem: Evet, uyutmamak gerektiğini biliyorum. Ama Lorin düştüğünde düşündüm, evde bir kaza olsa ne yapmam gerektiğine dair bir fikrim yok. İlkyardım eğitimi almak lazım.

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Melis: İlkyardım eğitimi şart. Ben Deniz’i heimlich manevrası yaparak kurtarmıştım ya, bonzai yaprağı yutmuştu da…

Gizem: Ayy ne diyorsun! Heimlich manevrası bebeklere farklı uygulanıyor değil mi?

Melis: Tabii. Tam da bir hafta önce ilkyardım eğitimi almıştım. Baktım kız morarıyor. Aldım sol koluma, yüzükoyun yatırdım, eğimli pozisyonda. Sonra kürekkemiklerinin arasından yukarı doğru ittirir gibi sert sert vurdum. Lök diye çıktı yaprak boğazından. Bak, geçen bana bir e-posta geldi; Memorial Sağlık Grubu Medstar Topçular Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Kerem Yıldız, çocukları ev kazalarından korumak için dikkat edilmesi gerekenleri anlatmış.

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Evdeki güvenlik için

1 - Mutfaktaki tehlikeler

Çatal, bıçak gibi gereçleri çocukların ulaşamayacağı yerlerde tutun. Ocak çevresine perde gibi kolay alevlenebilen nesneleri monte etmeyin. Ocak ve masa üzerindeki tencereleri sapı arkaya gelecek şekilde yerleştirin. Temizlik malzemelerini kilitli dolaplarda saklayın. Çocukların asılıp çekebileceği uzun masa örtüleri kullanmayın.

2 - Banyodaki tehlikeler

Tuvalet kapıları başta olmak üzere evdeki kilitlerin tümünü iptal edin. Banyo zeminini ıslak bırakmayın. Kendinden yapışkanlı paspas kullanın. Saç kurutma makinesi gibi aletlerin fişini prizde takılı unutmayın. Küvet, kova ve leğenler asla su dolu kalmasın. Şofben zehirlenmelerine karşı havalandırma penceresini kontrol edin.

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3 - Çocuk odasındaki tehlikeler

Çocukların yutabileceği küçük oyuncak bulundurmayın, kırık oyuncakları atın. Yatağın köşeli olmamasına ve korunaklı olmasına dikkat edin. Çocuk yataklarında elektrikli battaniye gibi ısıtıcıları asla kullanmayın. Dolapları, devrilmemeleri için duvara sabitleyin. Elektrik prizlerinin kapaklı veya korunaklı olmasına özen gösterin.

4 - Salon ve depodaki tehlikeler

Pencerelerin önüne koltuk, sandalye koymayın. Pencerelere çocukların açamayacağı kilit sistemleri taktırın. Aydınlatma armatürlerini sağlam monte edin. Çocukların ulaşabileceği yerlerde kablo bulundurmayın. Mobilyaların keskin ve sivri köşelerini yumuşak sünger veya kumaşla kaplayın.

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5 - Balkondaki tehlikeler

Açık balkonlarınızı çocukların tırmanamayacağı korkuluklarla çevreleyin. Korkuluk demirlerinin sivri uçlu olmamasına dikkat edin. Çocukların üzerine çıkacağı tabure, sandalye gibi eşyalar bırakmayın. Zemin ıslak kalmasın ve zeminde halı veya paspas kullanmaya özen gösterin.