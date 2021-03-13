Gönlüm sende...

Cecilie Bahnsen podyumlarından Stella McCartney’ye, Halpern’den Mugler’a; 2021 İlkbahar / Yaz koleksiyonlarında ilk gözümüze çarpan renklerden biri, en canlı haliyle pembe tonları. Stella McCartney ve Halpern, koleksiyonlarında fuşya ve neon tonlarına yer veriyor. Bu tonları tek bir görünümde baştan aşağı her parçada kullanarak iddialı bir stil yaratıyor. Mugler yalnızca pantolon gibi tek bir parçada kullanarak odağı tek bir noktada topluyor. Cecilie Bahnsen prenses edasında olan tasarımlarına pembe dokunuşlar ekleyerek koleksiyonun romantizm seviyesini yükseltiyor. Bu sezon terlikleriyle şimdiden birçok stil ikonunun radarına giren The Attico ise pembenin en canlı tonlarını ayaklarımıza taşıyor.

Renkler ne anlatır?

Moda psikolojisi alanında öncülük eden psikolog ve yazar Dawnn Karen yakın zamanda The Zoe Report platformuna verdiği söyleşide özellikle son bir yılda giyinme ve renklerle olan ilişkimizin değişmeye başladığını ve renklerin iyileştirici yanına odaklandığımızı söylüyor. Dr. Karen canlı ve parlak renklerin pozitif duyguları açığa çıkardığını, koyu renklerinse kasvet uyandırdığını savunanlardan. Tasarımcıların bu sezon parlak renklere odaklanmasınıysa modumuzu iyileştirmek istemelerine yoruyor: “Koyu, canlı ve mora çalan pembe gelenekselliğin dışında bir tutumu temsil eder. Farklı ve tartışmalı bir estetiği vardır.” Pembe rengin daha geleneksel yorumlarına göz attığımızdaysa karşımıza umut, romantizm, şefkat, koşulsuz sevgi ve iyimserlik gibi kavramlar çıkıyor.

Stil tüyoları

- Eğer tercihiniz takım değilse baştan aşağı pembe giyinmek biraz iddialı olabilir. Bu rengi tek parçada kullanıp kalanı nötr tonlarda tutarak stilinizi dengeleyebilirsiniz.

- Stilinize canlı renkleri yeni eklemeye başladıysanız, pembeye yalnızca aksesuarlarınızda ve detaylarda yer verebilirsiniz.

- Pembe bir kıyafet seçiminde makyajınızda pembe tonlarından vazgeçip soft ve natürel renklere yönelebilirsiniz.

HER TARZA UYGUN

Bahar aylarında spor ayakkabılarla çok uyumlu olacak. Zara, 229.95 lira.

Denim pantolonlar ve beyaz spor ayakkabılarla tamamlayın. İpekyol, 299 lira.

Hem tasarımı, hem rengiyle pozitif enerji yayan bir çift küpe. Pemy Store, 85 lira.

Bu tonlar eşofmanlara çok yakışıyor. H&M üst 99.99 lira, alt 99.99 lira.

Yüksek belli, beyaz pantolonlarla da eşleştirebileceğiniz bir hırka. ADL, 299 lira.

Bu rengi spor kıyafetlerinize de taşıyabilirsiniz. LCW, 29.99 lira.

Ofisteki tarzınızı canlandıracak bir pantolon. Trendyolmilla, 89.99 lira.

Tasarımcı bu sweatshirt’ü elde kalan kumaşlardan üretti. Aslı Filinta, 785 lira.

Sırt çantalarınızda pembe tonlarına şans verebilirsiniz. Levi’s 94.90 lira.

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