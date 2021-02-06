Gömlek desem değil, ceket desem değil... Ama çok tarz

Overshirt, sonbahar-kış döneminde tişört ve mont arasında havalı duran bir katman yaratmak, ilkbahardaysa tek başına ceket olarak kullanmak için ideal bir model. Jean pantolonlarla da uyuyor, esnek kumaşa sahip jogger pantolonlarla da...

Ünlü isimlerden ilhamla

90’ların popüler parçalarından oduncu gömleğin bu kış moda sahnelerine geri dönüşü de gardırobunuza bir overshirt eklemek için iyi bir fırsat olabilir. Zira oduncu gömlekler, hem kazakların hem de tişörtlerin üzerine çok yakışıyor.

Stiliyle dikkat çeken ve örnek alınan isimlerin vazgeçilmezlerinden olan bu gömlek tarzı, özellikle David Beckham’la özdeşleşti diyebiliriz. Beckham gündelik giyiminde hem kareli oduncu gömlekleri hem de denim olanları sıklıkla kullanıyor. İçerisine gri ya da beyaz bir düz tişört giyiyor ve kıyafetini genellikle siyah bir jean pantolonla tamamlıyor. Soğuk havalardaysa üzerine bir de sportif bir mont giyiyor. Bu tarzın bir başka tutkunuysa Ryan Gosling... Ünlü oyuncu, bu gömleklerin fermuarlı versiyonlarını seviyor. O da stilini düz tişörtler ve denim pantolonlarla tamamlamayı tercih ederek çabasız ama havalı bir duruş sergiliyor.

BUNLARA DİKKAT EDİN

Doğru kalıbı bulun: Overshirt, standart gömleklerinize göre daha kalın bir kumaştan yapıldığı için vücudunuza oturmasını beklemeyin. İçine kazak giydiğinizde bile rahat bir alan kalmasına dikkat edin. Hiçbir zaman kravatla kullanmayacağınızı göz önünde bulundurun ve yaka kısmının açık ve konforlu olmasına önem verin.

Rahat bir kumaş seçin: Bu gömlekleri birçok farklı kumaşta bulmak mümkün. O nedenle seçiminizi yaparken önceliğiniz rahatlık olmalı. Bir de hangi mevsim ve durumda giymek istediğinizi baz alın. Örneğin denim, gabardin gibi kumaşlar farklı mevsimlerde giymeye olanak sağlarken kadife ya da keçe olanlar kış için daha uygun olacaktır.

‘Utility’ havası vermek için cepli olanlara yönelin: İlhamını farklı meslek gruplarından alan ‘utility’ stili bu kış oldukça popüler. Bu tarza uyum sağlamak için gömlek-ceketlerinizde önden cepli ve iri düğmeli olan modelleri tercih edebilirsiniz. Haki ya da bej tonlarında bir seçim yaparak da bu tarzı güçlendirebilirsiniz.

Kat kat giyinmeyi abartmayın: Kat kat giyinmeyi abartarak sıkışık ve rahatsız bir görünüm yaratabilirsiniz, buna dikkat edin. Özellikle gömleğiniz yeterince bol değilse içine kazak yerine tişört giyebilir ya da tek başına kullanabilirsiniz.

HER TARZA UYGUN

Rengiyle cezbeden bu gömlek, chino ve denim pantolonlarla çok yakışır. Defacto, 89.99 lira

Şık duruşuyla gardırobunuzda yıllarca kalacak bir parçayı Mango’da bulduk. 199.99 lira

Fitilli kadifeden ve bol kesimli bu gömlek, kat kat giyinmek için alan sağlıyor. Zara, 269.95 lira

Utility tarzını yakalamak isteyenler bu gömleği tercih edebilir. Koton, 119.99 lira

Kapüşon detayı bu gömleğe sportif ve farklı bir hava katmış. Mavi’den seçtik. 229.99 lira

Siyah ve kırmızı birlikteliği oduncu gömleklere çok yakışıyor. Tudors, 94.99 lira

Klasik mavi bir denim gömlek yerine siyah olanlara da yönelebilirsiniz. Levi’s, 450 lira

Düz tişörtler ya da balıkçı yaka kazaklarla tamamlayabilirsiniz. NetWork, 519 lira

Fermuarlı olan modeller de oldukça stil sahibi duruyor. Jack & Jones, 199,99 lira