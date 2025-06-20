Gökyüzüne dokunurcasına

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Havalar ısınınca ayrı bir güzelleşiyor şehir. Çoğu insan sayfiyenin yolunu tutunca İstanbul’da kalanlar da nispeten daha sakin bir şehrin tadını çıkarıyor. Tam da rüzgâr tatlı tatlı eserken mekânlar teras sezonunu açtı. Çok severim güzel müzik dinleyip, bir şeyler içip İstanbul’u tepeden seyretmeyi. Tabii bunun için birkaç favori yerim var. Misal Teras Emirgân gizli bir gökyüzü bahçesi, akşamüstü çok keyifli oluyor, gece de minik sarı ışıklar aydınlatıyor etrafı. Asmalımescit’teki Klein Garten elektronik müzik sevenlerin uğrak noktasıydı ama bu yıl bir sürprizle başladı sezona...

Başrolde İstanbul

Upperist

Taksim Meydanı’ndaki The Marmara otelinin 21’inci katında Upperist. Şehir sıcaklarla boğuşurken burası püfür püfür esiyor, garsondan şal istemek zorunda kalıyorsunuz. DJ performansları oluyor. Başrolde 360 derece İstanbul manzarası var, eğlencesi de garanti.

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Sürpriz işbirliği

Klein Garten

Elektronik müzik sevenlerin yazın gelmesini iple çekmesinin sebeplerinden biri de Klein’ın terası. Ben çok elektronik müzik âşığı değilim ama Klein Garten’ı sevdiğim için programları hep radarımda. Şöyle ki bu yaza süprizle başladılar, haftanın belirli günleri Lokanta Limu ve Altın Saatler işbirliğiyle yemek sonrası Kıvanç Kasar setin başına geçecek. Bu yaz şüphesiz İstanbul’un en popüler yerlerinden biri olacak.

Komşuya da uğrayın

Teras Emirgân

Şehrin en sevdiğim terası. Hafta sonu akşamüzeri DJ performansları oluyor, kokteylleri harika. Bu arada hemen

bitişiğindeki kardeş mekânı Upstairs’in terası da yazın popülerleri arasında. Hatta şu sıralar pazar akşamüstleri düzendikleri partiler trend oldu.

İyi yemek ve eğlence bir arada

Frankie

Uzun yıllar Nişantaşı’nın en havalı, popüler mekânları arasındaydı. Son birkaç senedir Galataport’ta, Tarihi Yarımada ve Boğaz manzarası eşliğinde hizmet veriyor. Akşam çıktınız, şık bir ortamda iyi yemek yemek, gece de iyi müzikle dans etmek istiyorsunuz. O zaman Frankie mutlaka programınızda olsun. Her gün DJ performansı var ama daha hareketli ve kalabalık olsun diyorsanız hafta sonunu tercih etmekte fayda var.

Bir klasik

16 Roof

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Swissôtel The Bosphorus’un en üst katındaki 16 Roof, İstanbul’un klasiklerinden. Manzarası, atmosferi, eğlencesi her zaman çok iyi. Boğaz’a tepeden bakın, günbatımının tadını çıkarın. Hafta sonları 22.00’de hareketlenmeye başlıyor, DJ’ler setin başına geçiyor, geceyi alevlendiriyor.

Günbatımını kaçırmayın

The Roof

Harbiye’deki Ritz-Carlton’ın en üst katındaki The Roof’un manzarası, kokteylleri çok güzel. Atmosfer çok şık. Etno tarzı döşenmiş mekânda Instagram’ınız için birkaç fotoğraf çekmeyi unutmayın. Günü batırmak için iyi bir seçenek.

Boğaz’a karşı sinema geceleri

Fıstıklı Teras

Sakıp Sabancı Müzesi’ndeki Fıstıklı Teras’ta yaz boyu etkinlikler düzenleniyor. Misal bugün Dünya Yoga Günü vesilesiyle Cihangir Yoga’dan eğitmen ve uzman Alara Yarcan’ın meditasyon ve yoga pratiği var. Fıstıklı Teras’taki açık hava sinema geceleri de ilgi görüyor. Program müzenin Instagram hesabı (@sakipsabancimuzesi) üzerinden duyuruluyor. Yarın akşam 21.15’te ‘2073’ belgeseli gösterilecek.

Ah geceler

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◊ İrem Derici bu gece 22.30’da Şerefe Alaçatı’da.

(0533) 671 45 08

◊ Aybüke Albere bu gece 23.00’te La Boucherie Depo’da. (0532) 135 35 55

◊ Özay Bakır bu gece 00.00’da Lineup Suadiye’de.

(0531) 498 80 93

◊ Özcan Deniz bu gece 23.00’te Cahide Palazzo’da.

(0212) 706 78 90

◊ Okan Albayrak yarın 00.00’da Rise n’ Fall Suadiye’de. Rezervasyon için: @risenfallsuadiye

◊ Kaan Yorulmaz 25 Haziran Çarşamba 23.30’da Aztek’te setin başında. (0212) 247 59 01

◊ Begüm Obiz 25 Haziran 00.00’da Korto İstanbul’da. Rezervasyon için:

@kortoistanbul

◊ Berk Sunal 26 Haziran Perşembe gecesi 23.00’te Alaçatı Boop’ta setin başına geçecek. Rezervasyon için:

@boop_alacati

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◊ Özgün bu gece 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live’da. (0532) 154 25 87



7/24 yetmez

◊ Yarın Lifepark’ta ‘Ormanda Caz&Piknik’ etkinliğine katılabilirsiniz. Aralarında Önder Focan, Elif Çağlar, Burhan Öçal, Jehan Barbur ve Leyanner Chibas’ın olduğu isimler sahneye çıkacak; katılımcılar kendi piknik malzemelerini getirip yeşillikler arasında caz müzik dinleyecek. Aynı zamanda sokak lezzetleri, içecek stantları da etkinlik alanında olacak. Bilet fiyatı 1.080 lira.

◊ Günübirlik turlar düzenleyen Antonina Turizm’in 28 Haziran Cumartesi günü ‘Topkapı Sarayı Gece Turu’ var. 18.00’de Hürrem Sultan Hamamı’nın önünden başlıyor, 23.00’te sona eriyor. Rehberlik hizmeti, çay ikramı, Topkapı Sarayı’na giriş bileti dahil 3.295 lira. antoninaturizm.com

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◊ Müdavimlerine müjde, bir İstanbul klasiği olan Topaz restoran yeni yerinde... Aslında çok uzağa gitmedi, yine Gümüşsuyu’nda, Artisan MGallery İstanbul’un terasında açıldı. Mutfak da yine şef Tevfik Alparslan’a emanet.