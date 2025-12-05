Gizli, saklı bahçede bolca eğlence...

Haberin Devamı

Geçen yılın sonunda, 2025’te kent hayatını nelerin beklediğini yazarken yeme-içme ve eğlence dünyasının tecrübeli ismi Ercan Gümüşkaya’yla ilgili de şöyle bir not düşmüştüm: “Ercan’ın gece hayatı için iki yeni proje üzerinde çalıştığını söyleyebilirim. 2025’te Kuruçeşme’ye yeni bir mekân gelebilir.” İşte bahsettiğim o iki mekân nihayet geçen günlerde açıldı.

Bu hikâyede Ercan yalnız değil. Dört ortağın bir araya gelip, kafa patlatıp ortaya çıkardıkları mis gibi iki dükkândan bahsediyoruz. Kimler mi bu işin içinde? İstanbul ve Bodrum gecelerine uzun yıllar damga vuran Sess’in yatırımcıları Nedim Binler ve Kadir Alkan; yine gece hayatına birçok mekân kazandıran ve Bodrum’un son birkaç sezondur en çok iş yapan duraklarından Barınak’ın yaratıcısı Cihan Saylam. Bu dört işinin ehli ortak, Kuruçeşme’nin ‘gizli’ bahçesini resmen bir cennete çevirmiş. İstanbul’da bir mekânı açıp doldurmak büyük meziyet. Büyük emek harcanarak açılıyor, kısa sürede parlayıp sonra esamesi okunmuyor. Ama Rebeka böyle olmayacak, garantisini verebilirim. Çünkü işi biliyorlar, müşteriyi çok iyi tanıyorlar.

Masanın yıldızı midye tava

Geçen hafta çarşamba gecesi uğradım Rebeka’ya. Arabadan mekânın önünde indiğimin farkına bile varmadım, gerçekten gizli saklı bir yerde. Valeler sağ olsun, ben şaşkınlıkla yolun bir sağına, bir soluna bakarken “Rebeka’ya mı geldiniz” diye sordular, “Evet” deyince de beni karanlık, daracık bir yola yönlendirdiler. Işığı gördüm, attım kendimi içeri. Işıl ışıl bir bahçe karşıladı beni. Şansıma hava serin olmasına rağmen üşütmüyordu, kuruldum avludaki masaya. Mekânın bir de iç kısmı var; orası daha hareketli, bahçesi daha muhabbetlik, daha keyifli. Isıtıcıların altında menüye göz gezdirirken fonda şahane bir playlist (çalma listesi) dönüyor ama sohbeti engellemiyor. Kader’den ‘Adamım’, Özcan Deniz’den ‘Derin Duygular’...

Mutfakta şef Kubilay Türkyılmaz var. Menünün ‘Olmazsa olmaz Rebeka’ adlı bölümünde mezeler ve ara sıcaklar karışık. Yaprak ciğerin tadına baktım, güzeldi, 680 lira. Diğerleri 170 ila 680 lira. Yoğurtlu ve patlıcanlı mezeler için

ayrı bölüm var, fiyatları 430-490 lira. Salataların tamamıysa 590 lira. ‘Denizden çıkan babam’ bölümünde yemekler 690-1.800 lira. Hamsi tava ve midye tavayı denedim, ikisi de güzeldi, hatta midye tava masanın yıldızı seçildi. Kömür fırın, ızgara kısmındaysa kuzu pirzola, kokoreç ızgara gibi seçenekler var,

fiyatlar 790-1.900 lira.

Yemekler iyi, hoş, güzel ama asıl işleri eğlence ve müzik olduğundan; hele bir de Türkçe müzik seviyorsanız Rebeka’nın şarkılarına bayılacaksınız. DJ’i göremedim, Ercan’a sordum “Kim çalıyor” diye. “Bizim playlist’imiz, tabletten çalıyor” diye yanıtladı. Saat ilerledikçe içerideki hareket artıyor, sandalyesinden kalkan masasının etrafında dans etmeye başlıyor. Yaş ortalaması yüksek, giyim kuşam için abartısız şık diyebilirim. Rebeka’da servis hafta içi saat 16.00’da, hafta sonu 14.00’te başlıyor, her gün açık.

Rebeka’da yediniz, içtiniz, eğlendiniz, ama yetmez, geceye devam... Mekânın içindeki Why Not? DJ performansı olan gizli bir gece kulübü. 80’ler, 90’lardan yabancı şarkılar çalıyorlar. O gece kapalıydı ama içeriye baktım tabii ki... Evinizin salonuna DJ kabini kurun, alın size Why Not?. Öyle samimi, öyle sıcak bir ortam. Why Not? da her gece açık olacak.

Uzun lafın kısası, ben Rebeka’yı çok sevdim, kız kıza yemeğe, biraz eğlenmeye, bahçesinde keyif yapmaya gidilir.

◊ Gökhan Tepe ve Bengü bu gece 22.30’da Yeni Cabaret İstanbul’da. (0532) 500 28 69

◊ Berk Sunal bu gece 23.00’te Boop Kuruçeşme’de setin başına geçecek. Rezervasyon: @boopkurucesme

◊ Sibel Can bu gece 23.00’te Cahide Palazzo’da.

(0212) 706 78 90

◊ Özgün bu gece 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live’da. (0532) 154 25 87

◊ Okan Albayrak bu gece 00.30’da Rise n’ Fall Suadiye’de. Rezervasyon: @risenfallsuadiye

◊ Güven Yüreyi yarın 00.30’da The Room Live’da. Rezervasyon: @the.roomlive

◊ Anıl Durmuş yarın 00.30’da Terzi İstanbul’da.

(0531) 290 24 34

◊ Özgür Cankardeş 9 Aralık Salı 22.00’de Corridor Pera’da ‘Türkçe Gecesi’ konseptiyle setin başında. (0212) 245 45 42

◊ Begüm Obiz 10 Aralık Çarşamba 00.30’da Korto İstanbul’da. Rezervasyon: @kortoistanbul

◊ Aybüke Albere 12 Aralık Cuma 23.30’da La Boucherie Depo’da. (0532) 135 35 55





7/24 yetmez

◊ Pera’ya yeni bir mekân geliyor... Kontuar için şef Mustafa Otar’ın yıllardır kurduğu hayalin gerçeğe dönüşmesi diyebiliriz. Tarihi Passage de Petit Champs’da yani NuPera olarak bildiğimiz binada kapılarını açmaya hazırlanan restoran henüz hazırlık aşamasında,

ben de merakla açılacağı günü bekliyorum.

◊ Etiler’deki Cozy, İstanbulluların son zamanlarda tanıştığı en başarılı mekânlardan. Burayı uzun uzun anlatmış, öğle yemeği servisine başlayacaklarını da yazmıştım. Cozy’de artık pazartesi günleri hariç 12.00-17.00 arasında öğle yemeği servisi de var; müdavimlerine, sevenlerine duyurulur.

◊ Kalamış’ta bu kışın en eğlenceli etkinliklerinden biri başladı; BuzzFest! Açık hava buz pisti, kaydırak ve kocaman bir yeme-içme alanıyla şehirde tam bir kış masalı yaşatıyor. 1 Şubat’a kadar Kalamış Atatürk Parkı’nda gün boyu sürecek bu festivalde hem çocuklar hem de büyükler için bolca aktivite var.