Gizemli ve ilham dolu

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‘Esrarengiz İstanbul’

Münir Süleyman Çapanoğlu (Vakıfbank Kültür Yayınları)

Ekim 2024

Sultan II. Abdülhamid döneminden başlayarak 1920’lere kadar İstanbul’un yeraltı dünyasını, kabadayılarını, külhanbeylerini, karanlık sokaklarını ve eğlence mekânlarını anlatıyor, şehrin bilinmeyen yüzünü ortaya koyuyor. Şaban Bıyıklı ve Mehmet Berk Yaltırık tarafından yayına hazırlanan kitap, İstanbul’un esrarengiz geçmişine ışık tutuyor.

'Akıl Hastanesinde 5 Yıl'

Tuncer Kelleci (Hürriyet Kitap) Kasım 2024

Anı kitabında Elazığ Akıl Hastanesi’nde müdür olarak geçirdiği beş yıl boyunca yaşadığı sıradışı olayları ve insan aklının kırılganlığını ele alan Tuncer Kelleci, sade ve akıcı anlatımıyla okuruna farklı bir bakış açısı sunuyor. Gerçek yaşamdan esinlenen kitap, akıl hastalarının dünyasına ve hastane yönetiminde karşılaşılan zorluklara değiniyor.

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‘Belki Yaz Erken Gelir’

Yekta Kopan

(Can Yayınları) Kasım 2024

Öykü türündeki kitap aile, bekleyiş, yitirmişlik ve arada kalmışlık gibi konuları masalsı ve ironik bir dille işliyor. Yazar okuru hayatın bitmeyen bekleyişine tanık ediyor. Kitaptaki etkileyici hikâyeler, her okurun kendi yaşamından izler bulacağı bir yolculuk sunuyor.

'Ateşli Silahlar ve Bilardo'

Can Bonomo (Mundi)

Aralık 2024

Mizahi bir dille kaleme alınan roman, Sultangazi’de yaşayan bir motokuryenin, maddi zorluklarla dolu hayatından kripto dünyasına uzanan, absürt komediye dönüşen hikâyesini anlatıyor. Kitap, modern dünyanın başarı takıntısı ve sınıf atlama çabalarını, toplumsal gerçeklerle varoluşsal kaygıları bir araya getiriyor.