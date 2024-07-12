Gizemli antik kente dijital bakış

Haberin Devamı

Gizemli yaşamı, tarih boyunca merak uyandırıcı olmuş Efes Antik Kenti’nin. Günümüzde yeni teknolojiler sayesinde artık geçmişin izlerinden faydalanarak o döneme ait görseller oluşturabiliyoruz. Efes Antik Kenti’nin içinde, Ağustos 2023’te açılan Efes Deneyim Müzesi de bunun güzel bir örneğine ev sahipliği yapıyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Efes Antik Kenti, insanlık tarihinin en iyi korunmuş arkeolojik kentlerinden. Antik Akdeniz medeniyetinin günlük hayatı, ticareti, dini ritüelleri, kültürleri ve sanatı hakkında değerli bilgiler sunan kentin hikâyesi, Efes Antik Tiyatro’nun karşısında açılan Efes Deneyim Müzesi’nde ziyaretçilere 17 farklı dilde anlatılıyor. Müze ‘immersive’ (sürükleyici) teknolojilerle antik kentteki günlük hayatı adeta gerçekmiş gibi deneyimlemenizi sağlıyor.

Haberin Devamı

Türk ve yabancı mimarlar, küratörler, tasarımcılar, sanatçılar, teknoloji uzmanları, tarihçiler ve arkeologlardan oluşan bir ekip tarafından tasarlanan müzeden kulaklığınızı takıp içeri girdiğinizde önce müzenin genişliği dikkatinizi çekiyor. Üç ayrı salonda dolaşırken dinlediğiniz metinler, kulaklıklardan gelen sesler ve alandaki ses efektleriyle destekleniyor.

KÜLLERİNDEN DOĞMUŞ

Mitolojiye göre Artemis’in koruması altındaki kentin kuruluş hikâyesi 360 derecelik bir alanda özel ses efektleri ve görsel şovlarla başlıyor. İlk salondaki 250 metrekarelik özel mapping (projeksiyon yoluyla belirli bir yüzeye video yansıtma) alanında Artemis Tapınağı’nın MÖ 4’üncü yüzyılda yakıldıktan sonra tekrar küllerinden doğma hikâyesine tanık oluyorsunuz. Bu alan, özel ışıklandırma robotları ve sis cihazlarıyla desteklenmiş.

Ana salona geçtiğinizde yine mapping uygulamasıyla şehrin en parlak dönemine yolculuğa çıkıyorsunuz. Selçuk Yöntem’in seslendirdiği metinde “Herkesin gelmek istediği yer. Çetin yollara, azgın dalgalara rağmen bu ihtişamı hissetmek... Şehrin kapılarından geçip Liman Caddesi’nin mermer taşlarına ayak basabilmek her şeye değer” şeklinde anlatılıyor hikâye. Antik kent dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri ağırlıyor. Alman, Japon, Yunan, birçok milletten tarih meraklıları Efes Deneyim Müzesi’nin dijital ekranlarının desteğiyle şehrin kurucusu Androklos’tan Kleopatra ve Marcus Antonius’a tarihin ünlü simalarıyla tanışıyor.

Haberin Devamı

Ana salonu geride bırakıp üçüncü salona doğru adım attığınızda bu kez oyuncu Gülen Karaman’ın seslendirdiği Artemis’in büyülü sesi sizi içeri çağırıyor. “Esintiyle birlikte kulağınıza gelen bu ses neyin nesi dersiniz? O ses benim, Efes’in Artemis’i. Şehrimi hiçbir zaman terk etmedim!” Son salonda, LED ekranlar ve hoparlörle desteklenen efektler, ziyaretçilere Artemis heykelinin çevresinde bir yolculuk sunuyor.

Dem Müzecilik ve uluslararası tasarım ve teknoloji uzmanları işbirliğiyle geliştirilen, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesindeki müze MONDO-DR Awards’tan aldığı ödülü sonuna kadar hak ediyor. Artık sadece kalıntılardan ibaret olan bir zamanların heybetli medeniyeti, bugün müzeyle adeta tekrar ayaklanıyor.

Haberin Devamı

MÜZE GİRİŞ ÜCRETİ VE SAATLERİ



Müzeye giriş ücreti Türk vatandaşları için 425 lira. Müze 8.00 itibariyle ziyaretçilerini ağırlamaya başlıyor. Efes Antik Kenti’nde yürütülen gece müzeciliği kapsamında Efes Deneyim Müzesi’nin kapanış saati 22.30.