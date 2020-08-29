Giyip çıkın, tek parçada şıklığı yakalayın

Tek parça giyinmek deyince akla ilk önce elbiseler gelse de tulumlar da farklı ortamlara uyarlanabilmesi ve farklı vücut tipleri, tarzlara göre sunduğu alternatiflerle vazgeçilmezlerimizden biri. İndirim dönemlerinden gardıroplarımıza eklediğimiz zamansız tulumları, sonbahara geçerken üstümüze attığımız bir hırka ya da denim ceketle rahatlıkla kullanabiliriz. Böylece, her geçiş mevsiminde yaşanan ‘ne giymeliyim’ sorusuna da stil sahibi bir yanıt bulmuş oluruz.

2020’nin öne çıkan tulumları denim kumaştan olanlar. Yazın gladyatör sandalet ve hasır çantalarla tatlı bir birliktelik yakalıyorlar. Eylülün gelişiyle içine uzun kollu bir tişört giyerek ya da üzerine ince bir hırka atarak şıklığımızı koruyabiliriz. Safari görünümlerini anımsatan, haki ve bej tonlarındaki modeller de oldukça popüler. Kısa ya da uzun versiyonlarını tercih etmekse sizin zevkinize kalmış; farklı markalarda birçok seçenek mevcut... Rengiyle cezbeden bu model, Trendyolmilla’dan... 149.99 lira

AdL’deki safari tarzı bu tulumu, topuklu sandaletlerle tamamlayabilirsiniz. 249.90 lira

İşte de giyebilirsiniz, gündelik stillerinizde de... Koton’dan seçtik. 69.99 lira

H&M’deki bu salopet tulumlar, çizgili tişörtlerle harika uyum yakalıyor. 199 lira

Desen sevenler için: Zara’daki bu model, topuklularla davetlere uyarlanabilir. 499.5 lira

Elbise gibi duran bol paçalı tulumlar davetler için ideal. Beymen Collection’dan. 449 lira

Sonbaharda kısa botlar ve denim ceketlerle birlikte giyebilirsiniz. Mavi’den... 89.99 lira

Yazın terliklerle, sonbaharda bol hırkalarla çok yakışacak. Mudo’dan... 99.99 lira

Bunlara dikkat!

Vücudunuzu tanımanız ve ona uygun bir kalıp bulmanız önemli. Örneğin, bol paça, yere kadar uzanan bir tulumun altına topuklu ayakkabı giyerek uzun bacak illüzyonu yaratabilirsiniz. Kısa boyluysanız ve spor ayakkabıyla tamamlamak isterseniz bileğin üzerinde kalan, kısa paça modellere yönelmenizi öneririz.

Tulum seçimi yapmak, elbiseye göre biraz daha zor. Bel kısmının doğru yerde durması, kalça kısmındaysa bacak aranıza sıkışmış gibi görünmemesine dikkat edin.

Tıpkı elbiseler gibi, hem davetler hem de gündelik stillere uygun çeşit çeşit tulum seçeneği var. Öncelikle, hangi ortamlarda giymek istediğinize karar verin ve ona uygun modellere yönelin.

Tulumla birlikte kullandığınız aksesuarlar ve tamamlayıcı parçalar da stilinizi güçlendirecektir. Örneğin, oversize (büyük boy) kalıptaki bir tulumun beline takacağınız kemerle tarzınızı bir anda değiştirebilirsiniz.