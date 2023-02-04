‘Giyilebilir’ transparan parçalar stilimize şıklık katıyor

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Transparan stil denince belki de çoğumuzun zihninde Cher ve Rihanna canlanıyor. İddialı tarzlarıyla tanınan bu isimler kırmızı halıda sık sık transparan stilleriyle boy gösteriyordu. Son dönemde Kendall Jenner ve Kim Kardashian başta olmak üzere pek çok ünlü de bu tarzı benimsedi. Ama 2023 sezonunda transparan kıyafetler sadece kırmızı halıyla sınırlı kalmıyor, sokak stillerine de sıçrıyor.

Doğal olarak transparan kıyafetleri ‘Nasıl giyeceğiz’ diye düşünebilirsiniz. Öncelikle bazı transparan elbiselerin iç astarıyla birlikte tasarlandığını belirtelim. Podyumlardaki şovlar bir yana, özellikle hızlı moda markalarında bu trend tabiri caizse ‘giyilebilir’ halleriyle satılıyor.



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Transparan tülden uzun etekler, elbiseler bu sezon çok gözde. Örneğinyeni dizisiın tanıtım partisinde bu trendi hemen uyguladı. Sarıkaya’nın iddialıelbisesi kırmızı halı için idealdi ama elbette gündelik hayatta böyle kullanmak mümkün değil. Tül etekleri birkaç farklı şekilde gündelik tarzınıza uyarlayabilirsiniz. Kalçaların altına kadar inen oversize (geniş) bir kazakla şık ve stil sahibi görünebilirsiniz. Kısa boxer’lar veya jüponlarla tamamlamak da iyi fikir. Ancak özellikle jüponu doğru renklerde ve boyda seçmeye özen gösterin. Neredeyse etek boyuyla aynı uzunlukta bir jüpon ideal olacaktır.

Tamamen transparan parçalardan oluşan bir stil sizin için fazlaysa bu iddialı trendi detaylarda kullanabilirsiniz. Örneğin, yalnızca kolları ve boynu transparan olan modeller bulmak oldukça mümkün. Birçok markada farklı renk ve desende görebileceğiniz transparan bluzlar, sezonun en gözde parçaları arasında. Blazer ceketlerin içinde tercih ederek gündüzden geceye geçiş sağlayacak bir şıklık yakalayabilirsiniz.



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Özellikle balıkçı yaka olanları kazak veya hırkaların içine giyerek sade bir tarzı üst seviyeye taşıyabilirsiniz. Bu bluzlarla birlikte kullanmak için artık sınırsız sayıda büstiyer bulabiliyoruz. Şık bir büstiyer ve transparan bluz ikilisiyle çok dikkat çekici ve şık görünebilirsiniz.

Podyumlara gelirsek… 2023 sezonunda daha önce hiç olmadığı kadar çok uzun elbiseler, gömlekler, pantolonlar, bluzlar ve etekler transparan halleriyle karşımıza çıkıyor.

Yalnızca kadın değil, farklı markaların erkek koleksiyonlarında da bu tarza sıkça rastlıyoruz. Amiri, Celine ve Dior erkek koleksiyonlarına Transparan detaylar ekleyen markalardan yalnızca birkaçı.

KISA KISA...

Sanal stil danışmanı ‘Elsiva’ ile tanışın

LC Waikiki internet sitesi üzerinden geliştirdiği yapay zekâ teknolojisiyle herkesin kendi stiline en uygun olan ürünü bulabilmesine, sanal stil danışmanı Elsiva ile yardımcı oluyor.



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Türkiye’nin ilk dijital sanal stil danışmanı olan Elsiva size sorular sorarak tercihlerinizi anlıyor ve kişiye özel kıyafet eşleştirme önerileri veriyor. Elsiva’yı görür görmez markanın sitesine girip hemen ben de denedim. Önce bana yaş ve cinsiyet gibi temel sorular sordu. Ardından farklı stillerden oluşan görseller göstererek beğendiklerimi işaretlememi istedi. Kısa bir anketin ardından, markanın binlerce ürünü arasından, eşleştirme önerileriyle birlikte önüme filtrelenmiş bir liste geldi. Çevrimiçi alışverişte binlerce ürün arasında kaybolanlar için oldukça faydalı bir özellik olduğunu düşünüyorum.