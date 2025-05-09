‘Gilgameş’ten ‘Külkedisi’ne...

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ıllardır ilgiyle takip edilen Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali’nde bu yıl 11 eser izleyeceğiz. Kültür

ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (DOBGM) tarafından 16’ncısı düzenlenen festival bugün başlıyor, 3 Haziran’a kadar sürecek. Yerli ve yabancı toplulukların performansları Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Sahnesi, AKM Tiyatro Salonu ve Kadıköy Süreyya Operası’nda sahnelenecek.

Bu yıl festivalin öne çıkan yapımlarından biri Cumhuriyet dönemi Türk müziğinin öncü bestecilerinden Ahmed Adnan Saygun’un epik başyapıtı ‘Gilgameş’ operası. Dünya prömiyerini festivalde yapacak olan eser, izleyicilere Türkçe opera izleme deneyimi sunacak. Festivalde sahnelenecek diğer eserlerden seçtiklerimizse şöyle...

‘Gala Konser’

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(Bugün, saat 20.00, Türk Telekom Opera Salonu)

Festival Leyla Gencer anısına düzenlenen özel gala konseriyle başlıyor. Bulgar orkestra şefi Nayden Todorov’un yönetiminde Türk ve yabancı solistler Gencer’in repertuvarından seçkin eserleri seslendirecek.

‘Külkedisi’

(Yarın, 13.00 ve 16.00, Süreyya Opera Sahnesi)

Charles Perrault’nun masalından uyarlanan ‘Külkedisi’ Gioacchino Rossini’nin müziği eşliğinde çocuk operası olarak sahnede.

‘Gilgameş’

(17 ve 20 Mayıs, 20.00, AKM Türk Telekom Opera Salonu)

Ahmed Adnan Saygun’un epik eseri Caner Akın’ın rejisiyle ilk kez seyirci karşısında. 190 sanatçılık kadrosu ve 130 kişilik teknik ekip opera sahnesinde adeta dijital devrim yaratacak. İstanbul DOB Orkestrası’nı İbrahim Yazıcı yönetiyor. Yazıcı eseri şu sözlerle anlatıyor: “Gilgameş efsanesini köklerinden hiç kopmadan çağdaş bir dil yakalayan Ahmed Adnan Saygun gibi büyük bir bestecinin kaleminden dinlemek ve izlemek bir ayrıcalık olacak. ‘Tüm eserlerim bir yana, ‘Gilgameş’ bir yana’ diyen Saygun’un orkestra yazısı da bir operadan ziyade film müziği partisyonunu andırıyor. Böylesine özel bir eserin icrasını yapmanın bir Türk orkestra şefi olarak geç kalmış bir ödevim olduğunu düşünüyorum.”

‘Elektra’

(29 Mayıs, 20.00, AKM Türk Telekom Opera Salonu)

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Richard Strauss’un ‘Elektra’ operası Sofya Opera ve Balesi’nin yorumuyla sahneleniyor. Agamemnon’un kızı Elektra’nın trajedisi, Plamen Kartaloff’un rejisiyle izleyicinin karşısında.

‘Deliriyum’

(30 Mayıs, 20.00, AKM Tiyatro Salonu)

Canberk Yıldız’ın koreografisini üstlendiği ‘Deliriyum’ modern dans gösterisi, günümüz insanının psikolojik çığlıklarını sahneye taşıyor. Eserde akıl hastanesi metaforu üzerinden toplumun kırılgan ruh halleri sorgulanıyor.

‘Anna Karenina’

(31 Mayıs ve 1 Haziran, 20.00, AKM Türk Telekom Opera Salonu)

St. Petersburg Eifman Balesi, Lev Tolstoy’un eserini sahneye taşıyor. Çaykovski’nin müzikleri eşliğindeki bale gösterisinde Anna’nın tutku ve trajediyle örülü hayatını izliyoruz.

‘Rus Hamlet’

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(2 ve 3 Haziran, 20.00, AKM Türk Telekom Opera Salonu)

Festivalin finalini Eifman Balesi’nin sahneleyeceği ‘Rus Hamlet’ yapıyor. Prens I. Pavel’in trajik hikâyesi, Beethoven ve Mahler’in müzikleri eşliğinde modern baleyle buluşuyor.

Çocuklar için de eserler var

Caner Akgün, İstanbul Devlet Opera

ve Balesi Genel Müdürü

“Festival programımız baştan sona düşünülmüş bir bütünlük içinde hazırlandı. İzleyicilerimizi bu bütünsel yolculuğun her anına eşlik etmeye davet ediyoruz. Geleneklere, yeniliklere, klasiklere, biçim bozan avangart işlere, modernliğe ve çocuklara açılan bir festivale hazır olun.”