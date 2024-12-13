Gezmeli, dinlemeli müzik yolculuğu

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Müzik dinleme araçları...

Sezen Aksu’nun en sevdiği sanatçıların Peter Gabriel ve Edith Piaf olduğunu biliyor muydunuz? Ben de geçen günlerde ziyaret ettiğim bir sergi sayesinde öğrendim bu bilgiyi. Cumhuriyetimizin tarihine müzik merceğinden bakan ‘Müzik TR100: Cumhuriyet Tarihinin Müzikli Panoraması’ sergisi Kadıköy’deki Müze Gazhane’de 31 Ocak’a kadar devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ’nin Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel hazırladığı Müzik TR100 projesi kapsamında açtığı sergi geçmişten bugüne (1923-2023) müzikte yaşanan değişimi, müzik dinleme cihazlarının ve dinleme alışkanlıklarının evrimini gözler önüne seriyor.

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Müze Gazhane

Sanatçı anketleri...

Müzik yazarları Derya Bengi ve Murat Meriç’in küratörlüğünde hazırlanan sergide döneme damga vuran dergiler, plaklar, kasetler, konser afişleri ve teypler, pikaplar gibi müzik oynatıcıları var. Gezerken Ajda Pekkan, Erkin Koray, Erol Büyükburç, Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses’in konser afişlerinden tutun yıllar önce dergi ve gazetelerde yayımlanmış sanatçı anketlerine kadar ilgi çekici pek çok dokümanla karşılaşıyorsunuz. Ajda Pekkan’ın yaş almayan güzelliğini gözler önüne seren, 22 Haziran 1980’de Atatürk Kültür Merkezi’nde verdiği konserin afişiyse çok etkileyici.

Fikret Kızılok’un gitarı

Selda Bağcan’lı ‘Adaletin Bu mu Dünya’, Orhan Gencebay’lı ‘Batsın Bu Dünya’ ve Müslüm Gürses’li ‘İsyankâr’... Başrolünde müzisyenlerin olduğu unutulmaz filmlerin afişlerini de birçok kişi belki ilk kez bu sergi sayesinde görme fırsatı buluyor. Sergide yakın geçmiştense Şahan Nuhoğlu, Orhan Cem Çetin, Muhsin Akgün ve Aylin Güngör’ün çektiği, mor ve ötesi, Mabel Matiz ve Ceza gibi isimlerin portre fotoğrafları var.

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Safiye Ayla’dan Gaye Su Akyol’a…

Serginin sonunda ‘Müzik TR100’ setini de inceledik. Projenin Cumhuriyetimizin müzikal mirasına bir saygı duruşu olduğunun altını çizen Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas, sergi açılışında “Sergimizin temellerini oluşturan Müzik TR100 seti, Cumhuriyet tarihimizde müzik üzerine yapılmış en kapsamlı çalışmalardan biri olarak ilk ve tek

olma özelliği taşıyor. Hazırlıklarına Nisan 2022’de başladığımız bu proje, 1920’lerden günümüze Türkiye’nin

popüler müzik geçmişini farklı formatlarda bir araya getiriyor” dedi.

muziktr100.kultur.istanbul internet adresinde ve İstanbul Kitapçısı şubelerinde satılan sınırlı sayıdaki sette

14 plak, 4 CD, 1 kaset ve şarkıların hikâyelerini içeren bir katalogla müzikseverlere geniş bir arşiv sunuluyor. Sette Safiye Ayla, Timur Selçuk, Erkin Koray, Cem Karaca, Bülent Ortaçgil ve Sezen Aksu gibi değerli isimlerin yanı sıra Gaye Su Akyol, Melike Şahin, Büyük Ev Ablukada ve Jakuzi gibi günümüzün başarılı isimlerinin de şarkıları var.