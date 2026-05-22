Gezelim, görelim, eğlenelim

Arada yağmur yağsa da hava sonunda ısındı diyebiliriz. Nihayet üzerimizdeki kış ağırlığını yavaş yavaş atıyoruz.

Dokuz günlük bayram tatiliyle birlikte İstanbul adeta boşalıyor, tatilciler çoktan yollara düştü. Tatil yerlerindeki hazırlıklar da neredeyse tamam; plajlarda ilk havlular seriliyor, akşam yemekleri uzuyor, hareketlilik her geçen gün biraz daha artıyor. Şehirdeyse güzel havanın tadını çıkarmak için seçenek çok...

Semt semt İstanbul

◊ Güne erken başlayıp Emirgân Sütiş’te kahvaltı yapın. Kalabalık olabiliyor, sıra beklemeniz gerekebilir. Alternatif olarak MSA’nın Restoranı da aklınızda olsun, Japon pankekini mutlaka sipariş edin.

◊ Kuruçeşme sahilinde yürüyüş yapıp, ardından peş peşe sıralanmış barlardan birine oturup geleni geçeni seyredin, biraz da partileyin. Scatola, Minibar’ı listenize yazın. Mahallenin yenilerinden Dandy de eski Goose No:25’in yerine geldi.

◊ Nişantaşı son zamanlarda çok hareketli. Dama, Tango&Cash ve Lips Wine Bar... Birinde takılı kalmayın, hepsinde biraz oturup günü keyifli bitirin.

◊ Swissôtel’deki Chalet Garden’da bayram süresince canlı müzik etkinlikleri oluyor. Programına göz atın:

@chaletgarden

◊ Biraz eğlence diyorsanız Cahide Palazzo’nun bayram programı da hareketli. 28 Mayıs Perşembe günü Deha Bilimlier, 30 Mayıs Cumartesi Özcan Deniz sahnede olacak.

◊ Karaköy’e uğrayın, Galataport’ta kalabalığa karışın. Karaköy Lokantası’nda ahtapot ızgara ve taramayı, Mehmet Usta’da da balık dürümü deneyin.

◊ Tarihi Yarımada’da tur atın. Sultanahmet’ten başlayıp sokakları keşfede keşfede Kapalıçarşı’ya uğrayın, son durak Eminönü olsun. Denize karşı balık- ekmek ve turşu suyuyla günü batırın.

◊ Tersane İstanbul son dönemde favorilerimden. Henüz gitmediyseniz bayram tatilinde mutlaka uğrayın. Kahvenizi alın, Haliç kıyısındaki sandalyelere kurulup manzaranın tadını çıkarın.

◊ Pierre Loti’de kahve molası verin, ağaçların altında serinleyip şehre tepeden bakın.

◊ Anadolu Yakası’na yolunuz düşerse Cadde’nin yenilerinden Little Pika’ya uğrayın. Çarşamba plak geceleri, diğer günlerde DJ performansları var. Geceye devam etmek isterseniz Rise n’Fall ve Line Up açık.

◊ Prens Adaları’na gidin, denize girin. Bayramda kalabalık oluyor, gidiş-dönüş saatlerini iyi planlayın.

Çeşme’de yemek ve eğlence

◊ Şifne’deki Cura Balık tam bir sayfiye balıkçısı. Çeşme klasiklerinden ama müdavimleri dışında çok kişi bilmez. Denizin dibindeki masaları, etrafı aydınlatan minik lambalarıyla atmosferi çok güzel. Kalamar ızgarası, ahtapotu ve karides söğüşünü masaya isteyin.

◊ Alaçatı’daki Boop yazı resmen başlatıyor. Eğlence mekânında bayram oldukça hareketli geçecek.

◊ Denize girmek isterseniz MOMO Dalyan ve OM Paparazzi Beach listenizde olsun. 30 Mayıs Cumartesi Emre Altuğ OM Paparazzi’de, sahnede olacak.

◊ Canlı müzik seviyorsanız Korto Alaçatı’daki Holiday Week dün başladı. Bu gece Sinan Efe Aksoy, 26 Mayıs Salı Berkan Yeniçeri, 28 Mayıs Perşembe Yağmur Hızal, 30 Mayıs Cumartesi’yse Begüm Obiz çıkacak.

◊ Asma Yaprağı’na gitmeden dönmek olmaz. Uzun tahta masasından zeytinyağlılarını seçerken aman dikkat, gözünüz dönebilir. Ana yemeği pas geçmeyin, tandırını deneyin.

◊ Esnaf Alaçatı için rezervasyon şart, eğlence garanti.

Bodrum’da şıklık mı rahatlık mı?

◊ Göltürkbükü’ndeki Orkide’nin lezzetleri tartışmaya kapalı, Michelin’den ‘tavsiyeli’. Kirli kalamarı ve barbun çıtlaması mutlaka sipariş edilmeli.

◊ Paris, Saint-Tropez ve Dubai’nin ardından Maison Revka, Mandarin Oriental’ın içinde açıldı. Şık öğle yemekleri ve uzun akşam sofraları için ideal.

◊ Şık plajlar size göre değilse havlunuzu alın, Yalıçiftlik Halk Plajı’nın yolunu tutun. Denizi biraz serin ama cam gibi. Bayram kalabalığını unutmayın, erken saatlerde gitmekte fayda var.

◊ Bodrum Merkez’deki Mandalin Sound bir klasik. DJ performansları oluyor, Türkçe ve yabancı müzik karışık çalıyor.

Ah geceler

◊ Kaan Demiral bu gece 21.00’de Frankie’de setin başına geçecek. (0212) 401 05 57

◊ Mahsun Kırmızıgül bu gece 22.30’da İstanbul Günay sahnesinde. (0212) 230 33 33

◊ Baran Bayraktar bu gece 1.00’de Korto İstanbul’da. Rezervasyon:

@kortoistanbul

◊ Özgür Cankardeş 26 Mayıs Salı 22.00’de Corridor Pera’da ‘Türkçe Gecesi’ nde çalacak. (0212) 245 45 42

◊ Alya 29 Mayıs Cuma harika dans şovlarıyla 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live’da. (0532) 154 25 87

7/24 yetmez

◊ Ulus’taki Sunset Grill&Bar bir İstanbul klasiği... Mekânın barı After Sunset’te yazın habercisi happy hour partileri başladı. Pazarları DJ performansları eşliğinde 15.00-20.00 arasında gerçekleşiyor. Rezervasyon ve bilgi için: @sunsetgrillbarafter

◊ Topkapı Sarayı’nda gece müzeciliği uygulaması bu yaz yeniden başlıyor. 20 Haziran-26 Eylül tarihlerinde Harem bölümü ve yeni açılan yapılar da

gece ziyaretine dahil edildi. Biletler ziyaret gününde gişelerden temin edilebilecek.

◊ Picnic&Gathering bu yıl 13 Haziran’da Swissôtel The Bosphorus’un bahçesinde yapılacak. Etkinlikte konserler olacak, sokak lezzetleri için stantlar kurulacak. Erken dönem bilet fiyatı 1.000 lira.