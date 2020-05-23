Gez ceylan bu dağlarda!

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan ‘Gazella subgutturosa’ türü ceylanlar Güneydoğu’nun diğer illerinde de popülasyon oluşturmak amacıyla doğaya bırakılacak. 2005’ten bu yana ‘Ceylan Üretim İstasyonu’nda koruma altında olan ve sayıları düzenli olarak artan ceylanların bu yıl yaklaşık 70 yavru doğurması bekleniyor. Yavrular annelerine olan biyolojik bağlılıklarından kurtulduktan sonra Mardin ve Şırnak illerinde doğalarına uygun alanlara bırakılacak.

MUĞLA SAHİLLERİ KUŞLARA KALDI

Normal şartlar altında nisan ayından itibaren insanların akın edeceği Muğla’nın Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Ortaca ilçelerindeki sahil kesimlerinde bugünlerde kuşlar kanat çırpıyor. Daha önce Marmaris’te kaydı bulunmayan çeltikçi kuşları da onlardan biri...

PAMUKKALE GÜN GEÇTİKÇE BEYAZLAŞIYOR

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan ve 19 Mart’tan bu yana pandemi tedbirleri kapsamında ziyaretçilere kapalı olan Pamukkale artık daha beyaz. Bölge, 2019’da 2 milyon 500 bini aşan ziyaretçi sayısıyla rekor kırmıştı.

NUR TOPU GİBİ BİR ÇİĞDEMİMİZ DAHA OLDU

Ege Üniversitesi, Botanik Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Hasan Yıldırım ve İstanbul Üniversitesi, Botanik Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Erol tarafından yeni bir endemik çiğdem türü keşfedildi. Tüm dünyada 220-230 türü olan çiğdemlerin gen merkezi Anadolu toprakları... Ülkemizde son zamanlarda keşfedilen türlerle beraber 143 türü mevcut. 120 kadarıysa sadece Türkiye’de yayılış gösteren endemik türler...