Geriye doğru bir göç hikâyesi

‘Anarya’ (Albüm)

Ozan Tekin

Gülbaba Records

Köln’de yaşayan besteci ve prodüktör Ozan Tekin, çağdaş klasik piyano kompozisyonlarından oluşan ‘Anarya’ albümünü yayımladı. Tekin, yeni çalışmasında geriye doğru bir göç hikayesi anlatıyor. Yolculuk Köln’de başlayıp İstanbul’a uğruyor ve memleketi Adana’da son buluyor. ‘Geri geri hareket etmek’ anlamına gelen ‘anarya gitmek’ Adana’ya özgü yerel bir deyim. Duygu yüklü bu çalışmada herkes kendinden bir parça bulabilir.

Çello küçük, aşk büyük

‘Jazz for My Little Cello’ (Albüm)

Gülşah Erol

Doğulu Music

Yetenekli müzisyen Gülşah Erol, ikinci stüdyo albümü ‘Jazz for My Little Cello’yu yayımladı. Caz ve klasik müziğin buluştuğu sekiz şarkılık albüm gerçek aşkın yolculuğunu anlatıyor. Yeni çalışmasında Erol’a tenor saksofonda Barış Ertürk, alto saksofonda Duru Tuna, piyanoda Yiğit Avcı, basgitarda Yiğit Can Öztop, davulda Burak Reşit Cihangirli eşlik ediyor.

Üçlü üçledi

‘Yangın Var’ (Tekli)

Buray, Arem Özgüç, Arman Aydın

GOMMA&WASP Production

Şarkıcı Buray ile prodüktörler Arem Özgüç ve Arman Aydın bir kez daha bir arada. Üçlü, çok dinlenen ‘Rampapapam’ ve ‘Senin Yüzünden’den sonra şimdi de ‘Yangın Var’ adlı şarkıya imza attı. Sözlerini Buray’ın yazdığı parçanın bestesi Arem Özgüç’e ait. Şarkının Arem Özgüç için özel bir anlamı da var. Genç prodüktörün yayımlanmış ilk bestesi olma özelliğini taşıyor. ‘Yangın Var’ tam bir yaz projesi. Enerjisiyle sahneler alev alacak.

Zalim 2.0

‘Zalim’-Doğuş Çabakçor Remix (Tekli)

Yalın

Y Prodüksiyon

Yalın, 2004’te kendisini Türkiye’ye sevdiren ‘Zalim’ şarkısının yeni versiyonuyla karşımızda. Özellikle gençlerin çok sevdiği DJ Doğuş Çabakçor’un remikslediği parça, bu haliyle yazın kulüplerin ve plajların şarkı listesinde ilk sıralarda olmaya aday. Çabakçor, daha önce de Yalın’ın ‘Deva Bize Sevişmeler’ ve ‘Halbuki’ adlı parçalarına remiks yapmıştı.