Gerilim sevenlere...

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Yaratılış Gölü Rachel Kushner Çeviren: Ceren Öztuna Kaynakcı Siren Roman

2024 yılında Booker Ödülü’nün kısa listesine giren kitap eko-gerilim ve kara edebiyat unsurları taşıyor. Gizemli bir ajan, Fransa’da anarşist bir tarım komününe sızmaya çalışırken kendini bir yol ayrımında bulur.

Cehenneme İniş Charles Williams Çeviren: Kerem Sanatel Tersine Kitap Roman

Zaman ve mekânın çöktüğü, gerçeklik perdesinin yırtıldığı bu gerilim romanında bir kasabada ölülerle dirilerin arasındaki sınırlar kalkmış, arafta sıkışmış ruhlar yaşayanların dünyasına sızmıştır.

Kuantum Mitokondriyal Beslenme Dr. Ayşegül Çoruhlu Kronik Kitap Sağlık

“140’ıncı doğum gününüze hazır mısınız?” gibi provokatif bir soruyu altbaşlık yapan kitap Dr. Ayşegül Çoruhlu’nun imzasını taşıyor. Çoruhlu hücrenin enerji fabrikası mitokondrileri doğru beslemenin yollarını anlatıyor.

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Hangi Liberal Demokrasi Daron Acemoğlu Doğan Kitap İnceleme-Araştırma

2024’te Nobel Ekonomi Ödülü alan yazar yeni kitabında liberal demokrasinin geçirdiği büyük dönüşümü, sürüklendiği tıkanıklığı ve bu krizden çıkış için sunduğu ‘işçi sınıfı liberalizmi’ felsefesini disiplinlerarası bir derinlikle masaya yatırıyor.

1938 Günlüğü Elsa Morante Çeviren: Özge Parlak Temel Can Yayınları Günlük

Elsa Morante’nin gençlik yıllarında tuttuğu notlardan oluşan kitap çocukluk, arzular, suçluluk, annelik, yalnızlık, hayal gücü temalarında geziniyor.