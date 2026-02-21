Gerçekliği keşfe çıkıyoruz

Güncelleme Tarihi:
Yaşama Övgü
Utanç Taraf
Değiştirmeli
Gisèle Pelicot
Çeviren: Ebru Erbaş
Everest Yayınları
Yaşamöyküsü
2024’te hikâyesiyle tüm dünyayı şoke eden Gisèle Pelicot’nun kendi ağzından yaşamöyküsü... Pelicot maruz kaldığı cinsel şiddeti “Utanç taraf değiştirmeli” diyerek anlatmayı seçmişti.
Sonrası
Evlilik ve Ayrılığa Dair
Rachel Cusk
Çeviren:
Roza Hakmen
Yapı Kredi Yayınları
Deneme
Yazar biten evliliğin ardından gelen gerçekliği keşfe çıkıyor. Kadının toplumdaki yerini, aileyi, evliliği ve otorite kavramlarını inceliyor.
Bana Ne Oluyor?
M. Hakan Türkçapar
Söyleşi: Yenal Bilgici
Kronik Kitap
Psikoloji
‘İyi ve Anlamlı Bir Hayatı Kurmanın Yolları’ altbaşlığını taşıyan kitapta psikiyatr Prof. Dr. M. Hakan Türkçapar hazla tatmin arasındaki farka, mükemmeliyetçiliğin üretkenliği nasıl felç ettiğine ve takıntılarımıza odaklanıyor.