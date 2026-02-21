×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
YAŞAM CUMARTESİ PAZAR SEYAHAT LEZZETLİ HAYAT ÇOCUKLA HAYAT
HABERLERKelebek HaberleriHürriyet Cumartesi Haberleri

Gerçekliği keşfe çıkıyoruz

Güncelleme Tarihi:

#Kültür Sanat#Edebiyat#Kitap
Gerçekliği keşfe çıkıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2026 07:00

Haftanın seçkisinde Gisèle Pelicot’nun maruz kaldığı cinsel şiddeti “Utanç taraf değiştirmeli” diyerek anlattığı yaşamöyküsü ve Prof. Dr. M. Hakan Türkçapar’ın ‘anlamlı bir hayat kurmanın yolları’nı aktardığı kitabı var.

Haberin Devamı

Yaşama Övgü
Utanç Taraf
Değiştirmeli

Gisèle Pelicot

Çeviren: Ebru Erbaş

Everest Yayınları

Yaşamöyküsü

2024’te hikâyesiyle tüm dünyayı şoke eden Gisèle Pelicot’nun kendi ağzından yaşamöyküsü... Pelicot maruz kaldığı cinsel şiddeti “Utanç taraf değiştirmeli” diyerek anlatmayı seçmişti.

Sonrası
Evlilik ve Ayrılığa Dair

Rachel Cusk

Çeviren:
Roza Hakmen

Yapı Kredi Yayınları
Deneme

Yazar biten evliliğin ardından gelen gerçekliği keşfe çıkıyor. Kadının toplumdaki yerini, aileyi, evliliği ve otorite kavramlarını inceliyor.

Bana Ne Oluyor?

M. Hakan Türkçapar

Söyleşi: Yenal Bilgici

Kronik Kitap

Psikoloji

‘İyi ve Anlamlı Bir Hayatı Kurmanın Yolları’ altbaşlığını taşıyan kitapta psikiyatr Prof. Dr. M. Hakan Türkçapar hazla tatmin arasındaki farka, mükemmeliyetçiliğin üretkenliği nasıl felç ettiğine ve takıntılarımıza odaklanıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kültür Sanat#Edebiyat#Kitap

BAKMADAN GEÇME!