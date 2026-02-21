Gerçekliği keşfe çıkıyoruz

Haberin Devamı

Yaşama Övgü

Utanç Taraf

Değiştirmeli

Gisèle Pelicot

Çeviren: Ebru Erbaş

Everest Yayınları

Yaşamöyküsü

2024’te hikâyesiyle tüm dünyayı şoke eden Gisèle Pelicot’nun kendi ağzından yaşamöyküsü... Pelicot maruz kaldığı cinsel şiddeti “Utanç taraf değiştirmeli” diyerek anlatmayı seçmişti.

Sonrası

Evlilik ve Ayrılığa Dair

Rachel Cusk

Çeviren:

Roza Hakmen

Yapı Kredi Yayınları

Deneme

Yazar biten evliliğin ardından gelen gerçekliği keşfe çıkıyor. Kadının toplumdaki yerini, aileyi, evliliği ve otorite kavramlarını inceliyor.

Bana Ne Oluyor?

M. Hakan Türkçapar

Söyleşi: Yenal Bilgici

Kronik Kitap

Psikoloji

‘İyi ve Anlamlı Bir Hayatı Kurmanın Yolları’ altbaşlığını taşıyan kitapta psikiyatr Prof. Dr. M. Hakan Türkçapar hazla tatmin arasındaki farka, mükemmeliyetçiliğin üretkenliği nasıl felç ettiğine ve takıntılarımıza odaklanıyor.