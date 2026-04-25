Gençlerin tatlı telaşı başladı: ‘Mezuniyette ne giyeceğim?’

Bu yılın öne çıkan mezuniyet kıyafetlerinde korselerden romantik detaylara, minimal slip elbiselerden (askılı, genellikle saten, düz) nostaljik puantiye desenlerine kadar uzanan geniş bir yelpaze var. Farklı tarzlara hitap eden bu alternatifler arasında seçim yapmak zor. Gençlerin kararlarını netleştirmelerine yardımcı olabilmek için tasarımcılar Özgür Yüksel, Amor Garibovic ve Cihan Nacar’ın yorumlarına da kulak verdik.

Korseler: Sezonun en dikkat çeken detayı korseler. Ama bu kez masalsı, kabarık prenses elbiselerinden bahsetmiyoruz. Üst kısım korseyle vücudu sararken alt silüet ya akışkan kalıyor ya da düz formda ilerliyor. Bu kontrast elbiseyi daha ‘cool’, hatta hafif gotik bir noktaya taşıyor. Podyumda LoveShackFancy, Erdem ve Zuhair Murad’ın İlkbahar/Yaz 2026 koleksiyonlarında gördüğümüz güçlü silüetleri düşünebilirsiniz.

Asimetri: Tek omuzlar, dengesiz etek boyları, beklenmedik kesimler... Asimetri küçük bir detay gibi görünse de verdiği mesaj büyük: Kusursuz olmak zorunda değiliz. Mezuniyet gecesi için de fark yaratacak bir tercih. Victoria Beckham ve Stella McCartney bu dengesizliği özellikle tek omuz ve kesik formlar üzerinden kullanıyor.

Fırfır, tüy, püskül: Bu sezon elbiseler sabit durmak için değil, hareket etmek için tasarlanmış. Fırfırların kat kat çoğalması, tüy detaylarının geri gelişi, püsküllerin yeniden sahneye çıkması... Bugün bir elbisenin nasıl hareket ettiği, nasıl göründüğü kadar önemli. Özellikle mezuniyet gecesinde bol bol video çekileceğini düşünürsek, bu detaylar güçlü bir etki yaratıyor. Aksesuarları ve ayakkabıyı sade tutmak bu görünümün anahtarı.

Romantizm: Dantel, çiçek ve hacim... Romantik detaylar bu sezon gece elbiselerinde güçlü bir şekilde öne çıkıyor. Ama bu kez daha çok dişiliği sahiplenen, kendinden emin bir tavrı var. Özellikle dantel elbiseler mezuniyet gecesine çok yakışıyor. Tasarımcı Amor Garibovic mezuniyet stilini denge üzerinden anlatıyor: “Bu gece, sadece güzel görünmek değil, kendi enerjini doğru yansıtmakla ilgili. Korse formlar, akışkan satenler ve feminen silüetler bu sezonun en güçlü dili.” Garibovic’e göre mesele trendi takip etmek değil, doğru silüeti bulmak: “Elbise iddialıysa aksesuar sade kalmalı. Gerçek şıklık her şeyi göstermek değil, doğru detayı öne çıkarmaktır.”

Puantiye: Sezonun öne çıkan desenlerinden puantiye gece stillerinde de kendine yer buluyor. Saten kumaşlarla ve kat kat dokularla birleştiğinde oldukça modern bir etki yaratıyor. Eskiyle yeni arasında dengeli bir geçiş... Lame tonlarda ayakkabılar ya da kırmızı gibi kontrast aksesuarlarla tamamlanabilir.

Slip elbise: Tüm bu detayların arasında slip elbiselerin güçlü durması tesadüf değil. İncecik askılar, akışkan saten doku ve sade kesimiyle etkiyi fazlalıksız veriyor. Bu estetiğin kökleri Calvin Klein’ın 90’lar minimalizmine kadar gidiyor. Özellikle sezonun trendi pastel tonlara bu tarz çok yakışıyor. Tasarımcı Özgür Yüksel de bu dönüşü şöyle özetliyor: “Artık ‘prenses’ olmak yok. Onun yerine çabasız ama ‘Ben buradayım’ diyen bir görünüm öne çıkıyor. İnce askılı, iyi kalıplı bir elbise en güçlü seçeneklerden biri. Neon ve fazla ‘bağıran’ renkler yerine daha rafine tonlar tercih edilmeli.” Yüksel’in altını çizdiği en önemli noktaysa şu: “Sırf trend diye başkasında gördüğünüz bir şeyi giymeyin. Özgüven her şey...”

Son olarak Tasarımcı Cihan Nacar’ın söylediği gibi mezuniyet gecesi bir trend yarışından çok kişisel bir ilk izlenim anı. Önemli olan elbisenin seni taşıması değil, senin elbiseyi taşıman. Örneğin Nacar’a göre korse formu vücudu desteklemeli ama hareketi kısıtlamamalı. Saten kumaşlardaysa kalıp ve iç yapı kusursuz olmalı.

FAZLA YAPILMIŞ GİBİ GÖRÜNMESİN





Saç ve makyaj trendlerinde sezonun en net duruşu şu: Uğraşılsın ama öyle görünmesin. Saçta ya geriye taranmış temiz topuzlar ve atkuyrukları ya da doğal bırakılmış hafif dalgalar öne çıkıyor. Makyajdaysa cilt ön planda. Parlayan ama yağlı durmayan sağlıklı ten, hafif göz makyajı ve ten rengine yakın nude tonunda dudaklar... Amaç tek tek detayları öne çıkarmak değil, bütünün iyi görünmesi.

TAKIM ELBİSE GÜNCELLENDİ





Erkeklerin mezuniyet stilinde en büyük değişim; fazla resmi olandan uzaklaşılması. Klasik siyah takımlar ve smokinler hâlâ var ama artık tek seçenek değil. Daha yumuşak kesimler, rahat duran ceketler ve kravatın devrede olmadığı kombinler öne çıkıyor. Renk paletine krem ve açık kahve tonları da ekleniyor.

HER TARZA UYGUN





