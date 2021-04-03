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Hürriyet Cumartesi
Neslişah Şatıroğlu / nsatiroglu@hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 03.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Gençlerin favorisi TikTok modası

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Gençlerin favorisi TikTok modası

Kimi bir oyuncak bebek gibi görünmek istiyor, kimi Japon animelerinden fırlamış gibi... Sanatçıların tarzından ilham alan da var, kaykaycıların stiline özenen de... Gençler arasında çok popüler olan moda akımlarına yakından bakalım...

Sosyal medya platformlarının trendleri belirlemede büyük bir etkisi olduğu aşikâr. Özellikle 2000’den sonra doğanlar bir video paylaşım mecrası olan TikTok’ta ortaya çıkan ve popülerleşen moda akımlarını yakından takip ediyor. Belki siz de kendi stilinize bu trendlerin öne çıkan parçalarından birkaçını eklersiniz...

Doğaya duyulan özlem

COTTAGECORE

2010’larda bir görsel paylaşım mecrası olan Tumblr’la hayatımıza giren bu stil, TikTok’la yeniden gündemde. Basitçe kırsal hayatın ve doğaya duyulan özlemin romantikleştirilmesi olarak tanımlanabilir. Fırfırlar, hayvan ve bitki desenleri, çiçekler, örgülü saçlar ve doğal aksesuarlar vazgeçilmezi. Genel teması; pozitiflik ve neşe.

Gençlerin favorisi TikTok modası
Pembe ve mavinin pastel tonları
SOFT GIRL

Romantik-feminen bir tarzı benimseyen ‘soft girl’ü yansıtan kıyafetlerde pembe, mor, mavi ve sarının pastel tonları öne çıkıyor.

Bu renkler kalın tabanlı postal botlar, koyu göz makyajı ve siyah çantalarla bir araya getiriliyor. Allıkla pembeleştirilmiş yanaklar ve renkli saç tokalarıbu stilin tamamlayıcıları.

Gençlerin favorisi TikTok modası
Hem sevimli hem gerçekdışı

KAWAII

Bu akımın doğduğu yer Japonya. Kelime de Japoncada ‘sevimli’ anlamına geliyor. Kawaii modası ilhamını animelerden alıyor.
Sevimli ve gerçekdışı görünmek öncelikli. Pastel renkler, fırfırlar, mini etekler, kurdeleler ve dalgalı saçlar bu stilin olmazsa olmazı...

Gençlerin favorisi TikTok modası

Yaratıcılığı kullanarak...

ARTSY

İlhamını sanattan ve sanatçı stillerinden alan bu akımda; iri çiçek desenleri, geometrik desenler, parizyen ressam bereleri, yüksek belli kumaş pantolonlar ve abartılı takılar öne çıkıyor. Bir araya getirilmesi zor, karışık desenleri birlikte kullanarak biraz yaratıcılık kullanmayı gerektiriyor.

Gençlerin favorisi TikTok modası

Ekose etekler ve renkli saçlar

E-GIRL

Kaykay, K-Pop kültürü ve gotik stilin bir birleşimi. Mini ekose etekler, çizgili tişörtler ve renkli saçlar öne çıkıyor. ‘Suicide Squad’ filmindeki Harley Quinn’in tarzı bu akımın bir örneği. Bir oyuncak bebeği ya da çizgi film karakterini anımsatan stil, Billie Eilish gibi Z Kuşağı’nın sevilen müzisyenlerini de etkiliyor.

Gençlerin favorisi TikTok modası

90’lardan bir gençlik filmi gibi...

SKATER GIRL

İlhamını kaykaycılardan ve sokak kültüründen alıyor. Mini etekler, yırtık pantolonlar, dizlere uzanan çoraplar, bol sweatshirt’ler; göbeği açıkta bırakan tişörtler, bez spor ayakkabılar ve şapkalarla tamamlanıyor. Bele bağlanan oduncu gömlekleri ve ters takılmış şapkalarla 90’ların gençlik filmlerini akıllara getiriyor.

Gençlerin favorisi TikTok modası

‘Instagram kızları’ da seviyor

BADDIE

TikTok’a mesafeli olanların bile bildiği bir akım çünkü ‘Instagram kızlarında’ da sıklıkla görüyoruz. Ana teması seksapalite olsa da rahatlık da önemli. Pembe, yeşil, turuncu gibi canlı renkler ağırlıkta. Bisikletçi taytlarıyla bir araya gelen kısa tişörtler, balıkçı şapkaları, bel çantaları ve kaba spor ayakkabıları bu stilin önemli parçaları.

Gençlerin favorisi TikTok modası

HER TARZA UYGUN

Trendyolmilla, 55.99 lira
Karpuz kolları ve rengiyle ‘kawaii’nin sevimli havasına uyuyor.

Gençlerin favorisi TikTok modası

Gaios Design, 185 lira
Kurdele tokalar ‘kawaii’ stilinin olmazsa olmazlarından.
Gençlerin favorisi TikTok modası

ADL, üst 249.95, alt 249.95 lira
Kalın tabanlı spor ayakkabı ve bel çantasıyla tamamlanıp ‘baddie’ye uyarlanabilir.
Gençlerin favorisi TikTok modası

Vans, 729 lira
İlhamını sokak kültüründen alan bu model ‘skater girl’ tarzının iyi bir tamamlayıcısı.
Gençlerin favorisi TikTok modası


Koton, 119.99 lira
Bu ekose eteği postallarla tamamlayarak ‘e-girl’ stilini yakalayabilirsiniz.
Gençlerin favorisi TikTok modası

United Colors Of Benetton, 229.99 lira
Yüksek belli bir pantolonla birleştirip ‘artsy’ye dahil olabilirsiniz.
Gençlerin favorisi TikTok modası

Oxxo, 179.95 lira
Çiçek desenlerinin ön planda olduğu bu etek ‘artsy’ stilini yansıtıyor.
Gençlerin favorisi TikTok modası

Zara, 399.95 lira
Balon kolları, fırfırları ve çiçek işlemeleriyle ‘cottagecore’ havasını yansıtıyor.
Gençlerin favorisi TikTok modası

Mavi, 229.99 lira
Yüksek belli ve yırtık detaylı bu pantolon ‘skater girl’e gönderme yapıyor.
Gençlerin favorisi TikTok modası

Twist, 199 lira
‘Badie’nin en güzel aksesuarlarından biri de balıkçı şapkaları.
Gençlerin favorisi TikTok modası


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